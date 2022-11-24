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Назван лучший горнолыжный курорт в России - РИА Новости, 24.11.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221124/premiya-1833756610.html
Назван лучший горнолыжный курорт в России
Назван лучший горнолыжный курорт в России - РИА Новости, 24.11.2022
Назван лучший горнолыжный курорт в России
Сегодня в Москве состоялось вручение первой национальной премии "Горы России", лучшим в стране признали курорт "Красная Поляна", он же лидирует и в номинации... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T22:59
2022-11-24T23:43
туризм
туризм
красная поляна
роза хутор
газпром
кемеровская область
красноярск
сахалин
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Сегодня в Москве состоялось вручение первой национальной премии "Горы России", лучшим в стране признали курорт "Красная Поляна", он же лидирует и в номинации apres-ski.Шестикилограммовую статуэтку из латуни победителю вручил глава комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев. Торжественная церемония, ведущей которой была Яна Чурикова, состоялась в московском отеле Carlton. В категории "для семейного отдыха" первое место занял "Манжерок" в Республике Алтай, самым событийным оказался – "Шерегеш" на Кузбассе. Среди курортов, расположенных в черте города, лучшим признали "Бобровый лог" в Красноярске.Также за горнолыжные комплексы голосовали и по федеральным округам. Так, например, в Центральном – в лидерах парк "Волен-Степаново" из Московской области, в Северо-Западном – "Большой Вудъявр" в Кировске, в Южном – "Газпром" в Красной Поляне, в Северо-Кавказском – "Архыз" в Карачаево-Черкесии. В Приволжском округе народным голосованием был выбран курорт "Губаха" в Пермском крае, на Урале — "Абзаково" в Башкортостане. Лучшим курортом в Сибири признали "Шерегеш" в Кузбассе, а на Дальнем Востоке – "Горный воздух" на Сахалине.Кроме того, любители активного зимнего отдыха голосовали и за отели. Например, лучшим признали Rixos Krasnaya Polyana Sochi категории "пять звезд". В номинации Ski in/ski out победил гостиничный комплекс "Романтик" на курорте "Архыз". Лучшим хостелом оказался "Приют панды" на "Роза Хутор". Также были выбраны отели в различных федеральных округах, спа-гостиницы, комплексы, бани.По словам организаторов премии, она проводится в целях развития горнолыжного туризма в России, продвижения культуры активного отдыха, является социально значимым событием в рамках Национального проекта "Туризм и индустрия Гостеприимства".Лауреатов выбирали из 300 представителей отрасли со всей страны, включая 155 горнолыжных курортов, 122 отеля, 6 туроператоров. Премия проводится путем народного онлайн-голосования. Аудитория — 4,5 миллиона горнолыжников и сноубордистов России и десять миллионов посетителей горных комплексов в год.
https://ria.ru/20221123/lagonaki-1833480374.html
красная поляна
кемеровская область
красноярск
сахалин
московская область (подмосковье)
кировск
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туризм, красная поляна, роза хутор, газпром, кемеровская область, красноярск, сахалин, московская область (подмосковье), кировск, дальний восток, новости - туризм, туристы
Туризм, Туризм, Красная Поляна, Роза Хутор, Газпром, Кемеровская область, Красноярск, Сахалин, Московская область (Подмосковье), Кировск, Дальний Восток, Новости - Туризм, туристы
22:59 24.11.2022 (обновлено: 23:43 24.11.2022)
 
Назван лучший горнолыжный курорт в России

В Москве прошло вручение премии "Горы России", лучшим признали курорт "Красная Поляна"

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в медиабанкОтдыхающие выходят из кабинки канатной дороги на горнолыжном склоне во время открытия сезона на горном курорте "Горки Город" на территории Красной Поляны
Отдыхающие выходят из кабинки канатной дороги на горнолыжном склоне во время открытия сезона на горном курорте Горки Город на территории Красной Поляны - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Сегодня в Москве состоялось вручение первой национальной премии "Горы России", лучшим в стране признали курорт "Красная Поляна", он же лидирует и в номинации apres-ski.
Шестикилограммовую статуэтку из латуни победителю вручил глава комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев. Торжественная церемония, ведущей которой была Яна Чурикова, состоялась в московском отеле Carlton.
© Ольга РаспоповаВручение национальной премии "Горы России"
Вручение национальной премии Горы России
1 из 3
Вручение национальной премии "Горы России"
© Ольга Распопова
© Ольга РаспоповаВручение национальной премии "Горы России"
Вручение национальной премии Горы России
2 из 3
Вручение национальной премии "Горы России"
© Ольга Распопова
© Ольга РаспоповаВручение национальной премии "Горы России"
Вручение национальной премии Горы России
3 из 3
Вручение национальной премии "Горы России"
© Ольга Распопова
1 из 3
Вручение национальной премии "Горы России"
© Ольга Распопова
2 из 3
Вручение национальной премии "Горы России"
© Ольга Распопова
3 из 3
Вручение национальной премии "Горы России"
© Ольга Распопова
В категории "для семейного отдыха" первое место занял "Манжерок" в Республике Алтай, самым событийным оказался – "Шерегеш" на Кузбассе. Среди курортов, расположенных в черте города, лучшим признали "Бобровый лог" в Красноярске.
Также за горнолыжные комплексы голосовали и по федеральным округам. Так, например, в Центральном – в лидерах парк "Волен-Степаново" из Московской области, в Северо-Западном – "Большой Вудъявр" в Кировске, в Южном – "Газпром" в Красной Поляне, в Северо-Кавказском – "Архыз" в Карачаево-Черкесии.
В Приволжском округе народным голосованием был выбран курорт "Губаха" в Пермском крае, на Урале — "Абзаково" в Башкортостане. Лучшим курортом в Сибири признали "Шерегеш" в Кузбассе, а на Дальнем Востоке – "Горный воздух" на Сахалине.
Кроме того, любители активного зимнего отдыха голосовали и за отели. Например, лучшим признали Rixos Krasnaya Polyana Sochi категории "пять звезд". В номинации Ski in/ski out победил гостиничный комплекс "Романтик" на курорте "Архыз".
Лучшим хостелом оказался "Приют панды" на "Роза Хутор". Также были выбраны отели в различных федеральных округах, спа-гостиницы, комплексы, бани.
По словам организаторов премии, она проводится в целях развития горнолыжного туризма в России, продвижения культуры активного отдыха, является социально значимым событием в рамках Национального проекта "Туризм и индустрия Гостеприимства".
Лауреатов выбирали из 300 представителей отрасли со всей страны, включая 155 горнолыжных курортов, 122 отеля, 6 туроператоров. Премия проводится путем народного онлайн-голосования. Аудитория — 4,5 миллиона горнолыжников и сноубордистов России и десять миллионов посетителей горных комплексов в год.
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