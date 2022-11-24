Назван лучший горнолыжный курорт в России

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Сегодня в Москве состоялось вручение первой национальной премии "Горы России", лучшим в стране признали курорт "Красная Поляна", он же лидирует и в номинации apres-ski.Шестикилограммовую статуэтку из латуни победителю вручил глава комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев. Торжественная церемония, ведущей которой была Яна Чурикова, состоялась в московском отеле Carlton. В категории "для семейного отдыха" первое место занял "Манжерок" в Республике Алтай, самым событийным оказался – "Шерегеш" на Кузбассе. Среди курортов, расположенных в черте города, лучшим признали "Бобровый лог" в Красноярске.Также за горнолыжные комплексы голосовали и по федеральным округам. Так, например, в Центральном – в лидерах парк "Волен-Степаново" из Московской области, в Северо-Западном – "Большой Вудъявр" в Кировске, в Южном – "Газпром" в Красной Поляне, в Северо-Кавказском – "Архыз" в Карачаево-Черкесии. В Приволжском округе народным голосованием был выбран курорт "Губаха" в Пермском крае, на Урале — "Абзаково" в Башкортостане. Лучшим курортом в Сибири признали "Шерегеш" в Кузбассе, а на Дальнем Востоке – "Горный воздух" на Сахалине.Кроме того, любители активного зимнего отдыха голосовали и за отели. Например, лучшим признали Rixos Krasnaya Polyana Sochi категории "пять звезд". В номинации Ski in/ski out победил гостиничный комплекс "Романтик" на курорте "Архыз". Лучшим хостелом оказался "Приют панды" на "Роза Хутор". Также были выбраны отели в различных федеральных округах, спа-гостиницы, комплексы, бани.По словам организаторов премии, она проводится в целях развития горнолыжного туризма в России, продвижения культуры активного отдыха, является социально значимым событием в рамках Национального проекта "Туризм и индустрия Гостеприимства".Лауреатов выбирали из 300 представителей отрасли со всей страны, включая 155 горнолыжных курортов, 122 отеля, 6 туроператоров. Премия проводится путем народного онлайн-голосования. Аудитория — 4,5 миллиона горнолыжников и сноубордистов России и десять миллионов посетителей горных комплексов в год.
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Сегодня в Москве состоялось вручение первой национальной премии "Горы России", лучшим в стране признали курорт "Красная Поляна", он же лидирует и в номинации apres-ski.
Шестикилограммовую статуэтку из латуни победителю вручил глава комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев. Торжественная церемония, ведущей которой была Яна Чурикова, состоялась в московском отеле Carlton.
В категории "для семейного отдыха" первое место занял "Манжерок" в Республике Алтай, самым событийным оказался – "Шерегеш" на Кузбассе. Среди курортов, расположенных в черте города, лучшим признали "Бобровый лог" в Красноярске.
Также за горнолыжные комплексы голосовали и по федеральным округам. Так, например, в Центральном – в лидерах парк "Волен-Степаново" из Московской области, в Северо-Западном – "Большой Вудъявр" в Кировске, в Южном – "Газпром" в Красной Поляне, в Северо-Кавказском – "Архыз" в Карачаево-Черкесии.
Кроме того, любители активного зимнего отдыха голосовали и за отели. Например, лучшим признали Rixos Krasnaya Polyana Sochi категории "пять звезд". В номинации Ski in/ski out победил гостиничный комплекс "Романтик" на курорте "Архыз".
Лучшим хостелом оказался "Приют панды" на "Роза Хутор". Также были выбраны отели в различных федеральных округах, спа-гостиницы, комплексы, бани.
По словам организаторов премии, она проводится в целях развития горнолыжного туризма в России, продвижения культуры активного отдыха, является социально значимым событием в рамках Национального проекта "Туризм и индустрия Гостеприимства".
Лауреатов выбирали из 300 представителей отрасли со всей страны, включая 155 горнолыжных курортов, 122 отеля, 6 туроператоров. Премия проводится путем народного онлайн-голосования. Аудитория — 4,5 миллиона горнолыжников и сноубордистов России и десять миллионов посетителей горных комплексов в год.
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