16:37 08.12.2022 (обновлено: 17:21 08.12.2022)
Для начинающих и экстремалов: лучшие горнолыжные курорты этой зимы
© Depositphotos.com / IpatovГорнолыжные курорты 2023
© Depositphotos.com / Ipatov
Горнолыжные курорты 2023
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Зима — отличное время взять отпуск и заняться активным отдыхом. Какие горнолыжные курорты России наиболее популярны среди отдыхающих в 2022-2023 году, куда лучше всего отправиться семьям с детьми, любителям экстрима и начинающим лыжникам, бюджетные по цене заграничные горнолыжные базы отдыха, - в материале РИА Новости.
Горнолыжные курорты сезона 2022-2023
Горнолыжный отдых - это чистейший воздух, захватывающие пейзажи, адреналин и новые знакомства, именно за этим ежегодно отправляется большое количество людей в самые разные уголки мира. Массовую популярность этот вид отдыха приобрел в 30-х годах XX века, когда появились горные подъемники, существенно упростившие жизнь любителям горных лыж и крутых спусков. С развитием туризма улучшалась инфраструктура и досуг становился все комфортнее. Сейчас горнолыжная индустрия предлагает развлечения на любой вкус и кошелек: для опытных и начинающих лыжников, семей с детьми и одиночек.
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в медиабанкВечернее катание на склоне "Альпика" горно-туристического центра Газпром в Красной Поляне
Вечернее катание на склоне "Альпика" горно-туристического центра Газпром в Красной Поляне
Сезоны катания
Открытие горнолыжного сезона обычно зависит от капризов погоды.
- Чаще всего канатные дороги и трассы начинают работать в начале декабря, когда слой снега становится достаточно толстым. Например, Красная Поляна в этом году откроет свои двери для посетителей в середине декабря, а на Эльбрусе и Шерегеше сезон начался уже с ноября. Почти на всех курортах сезон заканчивается в середине апреля, - комментирует PRO-эксперт Спортмастер PRO Александр Гордеев.
По словам Полины Артемьевой, финансового консультанта ПАО "Совкомбанк", конец ноября - начало декабря считаются началом сезона, поэтому уровень цен на 20-50% ниже, чем во время новогодних каникул.
Лучшие места для активного зимнего отдыха в России
На территории нашей страны расположено около 150 комплексов, многие из них ничуть не уступают европейским по качеству лыжных трасс и инфраструктуре.
В преддверии горнолыжного сезона любители зимних видов спорта пребывают в активном поиске направлений отдыха, отелей и курортных баз для проведения новогодних выходных. Кто-то отправляется в привычные места, но многие задаются вопросом смены постоянной локации и подбора новой. По данным сервиса аналитики информационного поля в поисковых системах Semantex, наиболее популярные направления у пользователей Сети - это Домбай (62,3%), Шерегеш (62,2%), Красная Поляна (55,5%), Архыз (49,6%), Белокуриха (29,5%), Роза Хутор (28,0%), Эльбрус (16,3%), Золотая Долина (8,8%) и другие. Самые популярные горнолыжные курорты с точки зрения пользовательского обсуждения (комментарии к статьям, отзывы на рекомендательных сайтах, обсуждения в социальных сетях):
26 октября, 08:00ТуризмПироги и горы: рецепт идеального отдыха в Северной Осетии
- —Эльбрус;
- —Архыз;
- —Телецкий;
- —Домбай;
- —Красная Поляна;
- —Роза Хутор;
- —Шерегеш.
По данным сервиса онлайн-бронирования Ostrovok.ru, средняя стоимость забронированной ночи в предстоящие новогодние праздники:
- —Красная Поляна – 12200 рублей в сутки за номер на двоих (в прошлом году – 11000 рублей, +11%);
- —Архыз – 9 000 рублей (годом ранее 6 900 рублей, +30%);
- —Шерегеш – 7000 рублей (6500 рублей, +8%);
- —Терскол – 6 000 рублей (5 000 рублей, +20%);
- —Домбай – 7 800 рублей (10 200 рублей, -24%).
- Выбирать горнолыжный курорт нужно исходя из высоты гор, желаемой инфраструктуры и финансовых возможностей. На каждом из них есть инструкторские службы, которые будут полезны на любом уровне подготовки. Специалисты поставят новичков на лыжи или борд с нуля, а более опытным любителям помогут прокачать свои навыки. Красная Поляна лидирует по количеству трасс и дополнительным развлечениям. Здесь вы найдете рестораны, бары, дискотеки на любой вкус. Эльбрус привлекает посетителей панорамными видами и рекордными высотами. Архыз и Шерегеш отличаются более скромными условиями, но не менее захватывающими видами. Уютно, интересно и ярко провести время вы сможете на любом из курортов, - рассказывает Александр Гордеев.
Для новичков
Тем, кто только планирует встать на лыжи или сноуборд или умеет на них кататься, но не имеет достаточного опыта, лучше выбирать базы с более легкими трассами.
- Новичкам хорошо подойдут такие горнолыжные курорты как Архыз, Абзаково, Банное, Гора Соколиная, Горный воздух, где есть несложные просторные трассы для обучения, - советует Юрий Кузнецов, основатель, владелец и генеральный директор российского сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха Суточно.ру.
Горнолыжный курорт "Архыз"
Горнолыжный курорт "Архыз"
Самый молодой курорт Карачаево-Черкессии, построенный в 2013 году. Отличается развитой, современной инфраструктурой и массой молодежных развлечений.
"Более 25 км трасс разного уровня доступны для катания с декабря по апрель. “Архыз” прекрасно подойдет новичкам – здесь удобно расположены учебные трассы и работает горнолыжная школа. Цены на жилье на курорте довольно высокие, поэтому, если вы путешествуете на автомобиле, вы можете разместиться в селе Архыз в 10 км от горнолыжного комплекса", - советуют эксперты сервиса онлайн-бронирования "Едем-в-Гости.ру".
- Горнолыжные трассы идут с двух склонов – Южного и Северного. Работают 8 канатных дорог: 4 гондольных и 4 кресельных. Длина всех трасс курорта составляет 27 километров. Четыре трассы для начинающих (зеленые), 5 трасс средней сложности ("синие") и 2 сложные ("черные"). Перепад высот на “Архызе” - 1815 метров. Стоимость ски-пасса составляет от 1600 рублей, - уточняет Полина Артемьева.
По данным сервиса аналитики информационного поля в поисковых системах Semantex, при подборе локации для зимнего отдыха многие пользователи ориентируются не столько на официальную информацию, сколько на отзывы других туристов. В Архыз позитивно оценивают:
- —кафе/рестораны;
- —контингент;
- —удобство проживания;
- —виды/пейзажи;
- —подъемник;
- —комфорт;
- —связь/интернет;
- —маршрут;
- —атмосфера.
Негативные отзывы присутствуют о:
- —медицинской помощи;
- —досуге;
- —сервисе;
- —стоимости тура;
- —инфраструктуре;
- —возможностях катания.
“Абзаково”
Лыжник на горнолыжном курорте "Абзаково"
Курорт находится на Южном Урале в Башкортостане на Крыкты-Тау.
По словам Полины Артемьевой, “Абзаково” обладает горнолыжным рельефом, из-за чего там проводят соревнования. Перепад высот – 320 метров, количество трасс - 13, есть также спортивные. Ски-пасс на 2 часа – 1100 рублей, на день – 2200 рублей.
"Банное"
Горнолыжный курорт "Банное"
Расположен на Южном Урале в Башкирии. Горнолыжный центр состоит из Большого и Малого комплексов. В Большой входят 4 трассы длиной 2500 метров с перепадом высот 450 метров. Малый комплекс подходит для начинающих и состоит из двух учебных трасс. Горнолыжный сезон длится с ноября по май, а приезжают сюда более 200 000 туристов. Ски-пасс стоит 2200 рублей за день.
"Гора Соколиная"
Спортивный комплекс гора Соколиная
Комплекс находится рядом с городом Байкальск и хорошо подходит для семейного отдыха, первая трасса здесь появилась в 1969 году, сейчас курорт насчитывает 15 всегда работающих трасс с максимальным перепадом высот 479 м (наивысшая отметка 1004 м), имеет развитую инфраструктуру, буксировочно-канатную дорогу и три благоустроенных гостиницы.
"Горный воздух"
Расположен прямо в центре города Южно-Сахалинска и предлагает любителям горнолыжного отдыха 10 трасс общей протяженностью более 23 км с тремя зонами катания ("зеленой", "красной" и "черной"). Мягкая и снежная зима позволяет продлить сезон вплоть до конца апреля, а толщина снега обычно составляет около 2-х метров.
"Эльбрус-Азау"
© РИА Новости / Антон Подгайко / Перейти в медиабанкОтдыхающие катаются на склоне горнолыжного курорта "Эльбрус" на открытии сезона в Поляне Азау в Кабардино-Балкарской республике
Отдыхающие катаются на склоне горнолыжного курорта "Эльбрус" на открытии сезона в Поляне Азау в Кабардино-Балкарской республике
Горнолыжный комплекс Северного Кавказа, привлекающий широкими трассами и продолжительным сезоном (с середины ноября по май). На "Эльбрусе" всего 7 трасс, где тренируются новички, а опытные райдеры покоряют крутые склоны "Чегета".
"Недорого можно разместиться на базах отдыха, в гостиницах и гостевых домах в местных поселках. Дороже стоит жилье на поляне Азау возле канатной дороги. Из развлечений – пейнтбольный клуб, сауны, бары, бильярд и дискотека. А вот детей вам придется заниматься самостоятельно", - объясняют эксперты сервиса онлайн-бронирования "Едем-в-Гости.ру".
Отдыхающие позитивно отзываются о:
- —видах/пейзажах;
- —атмосфере;
- —подъемниках;
- —сервисе;
- —досуге;
- —достопримечательностях;
- —разнообразии склонов/трасс;
- —очередях на подъемник;
- —прокате инвентаря;
- —экскурсиях.
Среди минусов отмечают:
- —стоимость тура;
- —качество инфраструктуры;
- —горнолыжные трассы;
- —отели;
- —парковки.
Для продвинутых
- Продвинутым горнолыжникам лучше отправиться в Шерегеш или Кировск, куда сейчас устремились те, кто раньше отдавал предпочтение альпийским курортам. Также стоит обратить внимание на курорт Чегет в 8 километрах от Эльбруса, на котором находятся одни из самых сложных трасс в России с уклоном до 45°, множеством больших снежных бугров и участками для фрирайда. Всего на Чегете 15 трасс с перепадом высот 1140 м и общей протяженностью 20 км, - советует Юрий Кузнецов.
Горнолыжный курорт "Шерегеш"
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в медиабанкОтдыхающие на горнолыжном курорте в поселке Шерегеш Кемеровской области
Отдыхающие на горнолыжном курорте в поселке Шерегеш Кемеровской области
Расположен в 5 км от одноименного поселка у подножия горы Зеленая в Кемеровской области. На курорте 16 трасс разной сложности, есть сноупарк и зона для катания на беговых лыжах.
"Горнолыжный сезон здесь длится с ноября по май, а толщина снежного покрова достигает 4 метров. Шерегеш – считается самым снежным курортом и пользуется популярностью у фрирайдеров. Гостей в Шерегеше принимают небольшие уютные отели и гостевые дома, самостоятельные туристы размещаются в отдельных коттеджах и квартирах. После катания молодежь устраивает сногсшибательные вечеринки в местных барах, а родители с детьми катаются в собачьих упряжках или навещают животных в контактном зоопарке", - рассказывают эксперты сервиса онлайн-бронирования "Едем-в-Гости.ру".
Горнолыжный курорт "Домбай"
Горнолыжный курорт Домбай
Еще один курорт в Карачаево-Черкесской республике у подножия Главного Кавказского хребта. Туристы уже более 50 лет покоряют склоны курорта, где расположено больше 25 км трасс разной категории сложности. Продолжительность сезона – 5 месяцев (декабрь – апрель). К услугам отдыхающих – гостиницы, базы отдыха и пансионаты, где гости отдыхают и проводят время после катания.
Активные туристы могут попробовать себя в бэккантри – пешем восхождении на вершины с дальнейшим спуском на лыжах или отправиться в ски-тур с опытным проводником. Это, кстати, прекрасная возможность насладиться потрясающими горными пейзажами Домбая. По данным сервиса аналитики Semantex, туристы положительно отзываются о:
11 ноября, 17:30ТуризмНазвана дата открытия горнолыжного сезона на Эльбрусе
- —стоимости услуг;
- —горнолыжных трассах;
- —развлечениях;
- —удобстве проживания;
- —достопримечательностях;
- —атмосфере;
- —отелях.
Из отрицательных сторон присутствуют:
- —стоимость тура;
- —питание;
- —инфраструктура;
- —сервис;
- —способы оплаты.
“Большой Вудъявр”
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанкОтдыхающие на северном склоне горы Айкуайвенчорр горнолыжного курорта "Большой Вудъявр" в Мурманской области
Отдыхающие на северном склоне горы Айкуайвенчорр горнолыжного курорта "Большой Вудъявр" в Мурманской области
Самый популярный горнолыжный курорт в Хибинах, находящийся в Мурманской области.
- Протяженность трасс составляет 35 километров, а перепад высот – 550 метров. Есть разные уровни сложности трасс: от “зеленых” для новичков и до “черных” для профессионалов. Хибины – покатые и лысые горы, поэтому есть место для свободного катания. 15 из 23 трасс “Большого Вудъявра” имеют ночное освещение, что позволяет кататься даже в полярную ночь. Ски-пасс на день стоит от 1700 рублей, - говорит Полина Артемьева.
Недорогие горнолыжные курорты за границей
Например, румынский Пояна-Брашов в Трансильвании предлагает пологие трассы с начальным и средним уровнем сложности, всегда можно найти англоговорящего инструктора для начинающих лыжников. Боровец в Болгарии идеально подходит начинающим лыжникам, не желающим тратить большое количество денег на отдых. Гостиницы расположены прямо у трасс, есть зоны для катания среднего и продвинутого уровней. Местечко Ясна в Словакии имеет не только благоустроенные трассы для начинающих и среднего уровня, но и самый лучший в Европе нетронутый внетрассовый участок для катания.
Куда поехать кататься с детьми
Для семейного отдыха прекрасно подходят горнолыжные курорты Сочи.
По словам экспертов сервиса онлайн-бронирования "Едем-в-Гости.ру", гости размещаются в отелях разного уровня, гостевых домах, хостелах или снимают квартиры в ближайших поселках – Эсто-Садок и Красная Поляна. На курортах можно арендовать снаряжение и воспользоваться услугами опытных инструкторов. Есть детские горнолыжные школы, куда принимают малышей с 3 до 12 лет. Отдельно стоит упомянуть и apres-ski – на курортах всегда есть чем заняться и где отдохнуть после активного катания: подогреваемые бассейны под открытым небом, аквапарки, рестораны и кафе, магазины, детские клубы и аттракционы. Если появится желание разнообразить горнолыжный отдых, всегда можно отправиться к морю – до Адлера легко доехать за 30 – 40 минут.
Горнолыжный курорт "Роза Хутор"
"Роза Хутор" обладает самой обширной зоной для катания: общая протяженность трасс – 105 километров с перепадом высот 1569 метров. Трассы разного уровня подойдут любой категории туристов: есть как “зеленые” и “синие” для начинающих, так и “красные” и “черные” – для профессионалов. Для размещения гости могут выбрать отели в "Роза Долине" или в Олимпийской деревне на высоте 1100 метров. Сезон катания длится с середины декабря до середины апреля.
Разнообразить активный отдых на курорте можно посещением этнографического комплекса "Моя Россия", где представлена архитектура и народные промыслы разных регионов страны. А еще "Роза Хутор" - единственный в мире курорт, у которого есть собственный музей – интерактивный Музей Археологии.
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в медиабанкОтдыхающие на подъемнике на горнолыжном склоне во время открытия сезона на территории Красной Поляны Большого Сочи
Отдыхающие на подъемнике на горнолыжном склоне во время открытия сезона на территории Красной Поляны Большого Сочи
"Красная Поляна" – это около 30 трасс различного уровня для новичков и опытных райдеров. Зимний сезон на курорте длиннее, чем на "Роза Хутор", здесь катаются с ноября по май. В "Красной Поляне" можно попробовать хели-ски – катание по нетронутым склонам с заброской на вертолете. Размещаются горнолыжники в отелях на высотах 540 и 960 метров.
В горно-туристическом центре "Газпром" 45 трасс шириной до 66 метров. Новичкам больше понравится в зоне "Лаура", в то время как профи оценят крутые склоны "Альпики". Сэкономить на жилье в "Газпроме" не получится, так как здесь всего два 5* гостиничных комплекса. Аpres-ski всей семьей можно посетить развлекательный центр "Галактика", где есть крутой аквапарк и бассейн под открытым небом.
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в медиабанкВечернее катание на склоне "Альпика" горно-туристического центра Газпром в Красной Поляне
Вечернее катание на склоне "Альпика" горно-туристического центра Газпром в Красной Поляне
Необходимое снаряжение на горнолыжный курорт
На первом месте в списке самых необходимых вещей любителя горнолыжного отдыха, по словам Александра Гордеева, должны находиться два комплекта термобелья, две пары носков и перчаток, а также несколько флисовых кофт, которые обеспечат тепло во время катания и подъемов. Далее идет горнолыжная или сноубордическая одежда (мембранная куртка, утепленные брюки) и шлем. Последний обязательно должен быть как у начинающих, так и у любителей: вероятность травм на горнолыжных склонах очень велика. Начинающим сноубордистам могут пригодиться защита спины, наколенники и налокотники.