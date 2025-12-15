Названы самые доступные горнолыжные курорты в России

Рейтинг@Mail.ru
12:16 15.12.2025 (обновлено: 12:17 15.12.2025)
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкВид на горнолыжный курорт "Соболиная гора" в Байкальске
Вид на горнолыжный курорт Соболиная гора в Байкальске - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Вид на горнолыжный курорт "Соболиная гора" в Байкальске. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Один день на горнолыжном курорте в России в среднем обойдется в 16,9 тысячи рублей для одного туриста, при этом самыми доступными по ценам оказались курорты в Иркутской области, в Башкирии и Карачаево-Черкесии, говорится в совместном исследовании сервисов 2ГИС и "Отелло".
"В среднем день на горнолыжном курорте обойдется в 16,9 тысячи рублей. Это на 5% больше, чем в прошлом сезоне. Средние цены на наиболее доступные номера в отелях остались примерно на том же уровне, что и год назад, но подросла стоимость ски-пассов, проката горнолыжного инвентаря и питания в кафе и ресторанах в пешей доступности от ГЛК", - говорится в исследовании по итогам анализа цен на популярных горнолыжных курортах России в сезоне 2025/2026.
Турист на высоте 4400 метров в горах Эльбруса в Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
На курорте "Эльбрус" откроют новый горнолыжный сезон
6 декабря, 01:06
"Самый доступный отдых — в Иркутской области: день на курорте "Гора Соболиная" обойдется в 8,1 тысячи рублей. В тройке самых бюджетных также "Абзаково" (10,1 тысячи рублей) в Республике Башкортостан и "Архыз" в Карачаево-Черкессии (12,9 тысячи рублей)", - говорится в документе.
В сумму входят ночь в гостинице в пешей доступности от курорта, два приема пищи в заведениях общепита на территории курорта (обед и ужин, так как обычно завтрак включен в проживание), стоимость ски-пасса и проката оборудования.
Самые дорогие курорты, по данным авторов, — в Сочи. На "Газпроме" день отдыха стоит в среднем 27,6 тысячи рублей, в "Красной Поляне" — 26,3 тысячи рублей, а на "Розе Хутор" — 25,1 тысячи рублей.
"Несмотря на довольно высокие цены, горнолыжные курорты Сочи являются самыми популярными в этом сезоне — по данным бронирований на "Отелло", в топ-3 входят "Красная поляна", "Роза Хутор" и "Газпром", - говорится в исследовании.
Авторы подчеркивают, что цены рассчитаны без учета новогодних каникул. "В их время цены обычно выше, но для сезона нетипичны, поэтому для оценки всего сезона эти дни не рассматривались", - поясняется в документе.
Отдыхающие катаются на горе в Спортивном парке Волен (Яхрома) в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Названа стоимость новогоднего отдыха на горнолыжных курортах Подмосковья
30 ноября, 02:52
 
РоссияИркутская областьСочиГазпромРоза Хутор
 
 
