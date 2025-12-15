Названы самые доступные горнолыжные курорты в России

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Один день на горнолыжном курорте в России в среднем обойдется в 16,9 тысячи рублей для одного туриста, при этом самыми доступными по ценам оказались курорты в Иркутской области, в Башкирии и Карачаево-Черкесии, говорится в совместном исследовании сервисов 2ГИС и "Отелло".

"В среднем день на горнолыжном курорте обойдется в 16,9 тысячи рублей. Это на 5% больше, чем в прошлом сезоне. Средние цены на наиболее доступные номера в отелях остались примерно на том же уровне, что и год назад, но подросла стоимость ски-пассов, проката горнолыжного инвентаря и питания в кафе и ресторанах в пешей доступности от ГЛК", - говорится в исследовании по итогам анализа цен на популярных горнолыжных курортах России в сезоне 2025/2026.

"Самый доступный отдых — в Иркутской области : день на курорте "Гора Соболиная" обойдется в 8,1 тысячи рублей. В тройке самых бюджетных также "Абзаково" (10,1 тысячи рублей) в Республике Башкортостан и "Архыз" в Карачаево-Черкессии (12,9 тысячи рублей)", - говорится в документе.

В сумму входят ночь в гостинице в пешей доступности от курорта, два приема пищи в заведениях общепита на территории курорта (обед и ужин, так как обычно завтрак включен в проживание), стоимость ски-пасса и проката оборудования.

Самые дорогие курорты, по данным авторов, — в Сочи . На " Газпроме " день отдыха стоит в среднем 27,6 тысячи рублей, в "Красной Поляне" — 26,3 тысячи рублей, а на " Розе Хутор " — 25,1 тысячи рублей.

"Несмотря на довольно высокие цены, горнолыжные курорты Сочи являются самыми популярными в этом сезоне — по данным бронирований на "Отелло", в топ-3 входят "Красная поляна", "Роза Хутор" и "Газпром", - говорится в исследовании.