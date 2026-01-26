Горнолыжные курорты России 2025-2026: рейтинг лучших с ценами

МОСКВА — РИА Новости. Для того, чтобы покататься на горных лыжах или сноуборде, вовсе не обязательно готовить загранпаспорт. В текущем сезоне, который продлится до мая, остаются востребованными отечественные горнолыжные курорты, расположенные в самых разных регионах страны: от Кавказа до Урала и Дальнего Востока. Появляются и новые локации: так, свой первый полноценный сезон проводит горнолыжный комплекс Мамисон в Северное Осетии. Многочисленные трассы разной сложности, новое оборудование и потрясающая природа — все это привлекает на отечественные курорты многочисленных туристов. Перечень наиболее популярных горнолыжных курортов России — в материале РИА Новости.

ТОП-10 лучших горнолыжных курортов России

Самые крупные и популярные горнолыжные курорты страны предлагают своим гостям не только лыжи и сноуборд, но и множество других вариантов отдыха. Это и различные активности для самых маленьких членов семьи, и возможность заняться другими зимними видами спорта, а также необычные фермы для общения с братьями меньшими, СПА-комплексы, рестораны и другие развлечения.

Оценив инфраструктуру крупнейших отечественных горнолыжных курортов, мы составили рейтинг наиболее популярных и комфортных объектов.

ТОП-10 горнолыжных курортов России (2025-2026) № Курорт / регион Трассы (км) / перепад высот (м) Ски-пасс (руб./день) Сезон 1 Роза Хутор / Краснодарский край 105 / 1535 От 5550 рублей за взрослого С ноября-декабря и может продолжаться до апреля 2 Красная Поляна / Краснодарский край 30 / 1340 От 3900 рублей за взрослого в низкий сезон С декабря до июня (на отдельных склонах) 3 Шерегеш / Кемеровская область 61 / 630 От 4250 рублей за взрослого С ноября по май 4 Архыз / Карачаево-Черкесская Республика 27 / 825 3900 рублей за взрослого в высокий сезон С декабря по апрель 5 Эльбрус / Кабардино-Балкарская Республика 20 / 650 3240 рублей на взрослого (низкий сезон) С ноября по май 6 Домбай / Карачаево-Черкесская Республика 25 / 1400 3600 рублей за взрослого С декабря до апреля 7 Газпром Поляна / Краснодарский край 23 / до 900 От 3600 рублей за взрослого С ноября по март/апрель 8 Большой Вудъявр / Мурманская область 35 / 650 От 2020 рублей за взрослого в низкий сезон С ноября до начала июня 9 Мамисон / Северная Осетия 19 / 560 От 2430 рублей за взрослого в низкий сезон С ноября по апрель 10 Белокуриха (комплекс “Благодать”) / Алтайский край 7 / 550 1300-1500 рублей С ноября и до конца марта

Роза Хутор: крупнейший и один из самых популярных горнолыжных курортов страны. Его главная особенность – расположение: трассы, рестораны и другие развлечения расположены на разных уровнях хребта Аибга. В общей сложности здесь действуют 35 разных горнолыжных маршрутов, среди которых и "зеленые" трассы для новичков, и "черные" для экстремалов. Отдельная трасса есть даже для поклонников беговых лыж.

Красная Поляна: расположенный в предгорье Главного Кавказского хребта курорт был открыт чуть более 10 лет назад, а потому все представленное здесь оборудование новое, а сервис ориентируется на современные европейские требования. Все трассы освещены, работает система оснежения, а для юных спортсменов действует горнолыжная "Академия райдеров" (для детей с 3 до 12 лет).

Шерегеш: главный курорт Сибири открыт в 1981 году на территории заповедной зоны, в одноименном поселке. Известность получил лишь в новом тысячелетии, когда развитию его инфраструктуры стали уделять серьезное внимание. Полтора десятка трасс расположены на склонах горы Зеленая, востребовано здесь и внетрассовое катание — фрирайд. Одно из главных преимуществ отдыха в Шерегеше – относительно невысокая стоимость жилья.

Архыз: живописный курорт, возведенный с нуля рядом с одноименным городом в 2013 году. Включает две небольшие туристические деревни, расположенные в долине реки Архыз — Романтик и Лунная поляна. Для поклонников зимних видов спорта тут оборудованы 14 трасс различной сложности, каждая зона оснащена подсветкой. Есть несколько спусков для новичков, трассы для профессионалов, а также пара "черных" трасс для любителей острых ощущений.

Эльбрус: один из самых популярных отечественных курортов разместился на южных склонах высочайшей вершины Европы — горы Эльбрус (на которую, при желании, можно совершить восхождение). Отдельные склоны на курорте готовы принимать спортсменов практически круглый год, а все необходимое снаряжение можно взять напрокат.

Домбай: один из старейших курортов России расположен на территории живописного Тебердинского заповедника, у подножия Главного хребта Кавказских гор. Здесь можно найти трассы любой сложности, а также комплекс канатных дорог, которые работают круглый год. Сюда же приезжают и поклонники альпинизма, для которых оборудованы различные маршруты.

Газпром Поляна: горно-туристический центр расположен в живописном окружении Кавказского хребта, на плато Псехако. Два главных склона — “Лаура” и “Альпика”, с комфортными современными условиями как для новичков, так и для опытных лыжников. Первый считается идеальным вариантом для семейного отдыха и для гостей с небольшим опытом, второй подойдет для всех, кто не чужд экстриму.

Большой Вудъявр: свое название расположенный на территории Мурманской области курорт получил по аналогии с озером, к которому прилегает одна из самых высоких вершин Хибин — гора Вудъявр. Главная особенность данного курорта – очень длинный сезон, ведь порой погода позволяет здесь кататься вплоть до начала лета.

Мамисон: первый всесезонный курорт на территории Северной Осетии расположился в известном Мамисонском ущелье, что, в свою очередь, находится в сотне километров от Владикавказа. На текущий момент здесь открыты 10 трасс, но в будущем их количество планируется увеличить. Развитие инфраструктуры продолжится в ближайшие годы.

Белокуриха: "Благодать" - крупнейший комплекс алтайского города-курорта, который расположился у подножия горы Церковка. Здесь не найти слишком сложных экстремальных спусков, зато можно покататься вечером (трассы освещаются), взять напрокат не только необходимое снаряжение, но и сани, сноуборд и другое оборудование, а также попробовать местную кухню.

Подробное описание 30 горнолыжных курортов

Приводим ключевые характеристики 30 российских горнолыжных курортов. Вся необходимая информация: длина и сложность трасс, перепад высот, сколько канатных дорог, как добраться и сколько стоит ски-пасс.

“Роза Хутор” — Краснодарский край

Характеристики:

Трассы: 105 км.

Перепад высот: 1535 м.

Канатные дороги: более 30

Сложность трасс: зеленые/синие/красные/черные

Сезон: ноябрь/декабрь - апрель

Ски-пасс: от 5500 рублей за день для взрослого

Расстояние от Москвы: примерно 1700 км

Ближайший город: Сочи

Аэропорт: Международный аэропорт Сочи

Описание: инфраструктура курорта включает не только лыжные трассы различной сложности. Здесь также можно полюбоваться прекрасными пейзажами со смотровой площадки Роза Пик, расположенной на высоте 2320 метров, посетить парк альпак, оленью ферму и Хаски Хутор, покататься на тюбингах и пострелять из арбалета, поправить здоровье или получить новые гастрономические впечатления в одном из местных ресторанов.

Контакты:

Сайт: https://rosakhutor.ru/

Телефон: 8 800 5000 555 Сайт:Телефон: 8 800 5000 555

“Красная поляна” — Краснодарский край

© Фото : пресс-служба Курорта Красная Поляна Курорт Красная Поляна © Фото : пресс-служба Курорта Красная Поляна Курорт Красная Поляна

Характеристики:

Трассы: 30 км

Перепад высот: 1340 м

Канатные дороги: 14

Сложность трасс: зеленые/синие/красные/черные

Сезон: с декабря до июня

Ски-пасс: от 3900 рублей за день для взрослого

Расстояние от Москвы: чуть меньше 1700 км

Ближайший город: Сочи

Аэропорт: Международный аэропорт Сочи

Описание: горный курорт “Красная поляна” подходит как для семейного отдыха, так и для тех, кто намерен “прокачать” свои спортивные навыки. Здесь же располагается самая длинная трасса для вечернего катания с подсветкой, экскурсии на вертолете и полет на воздушном шаре, мини-зоопарк с капибарами и множество других не менее интересных развлечений.

Контакты:

Сайт: https://krasnayapolyanaresort.ru/

Телефон: 8 800 550 20 20 Сайт:Телефон: 8 800 550 20 20

“Газпром Поляна” — Краснодарский край

Характеристики:

Трассы: 23 км

Перепад высот: до 900 м.

Канатные дороги: 18

Сложность трасс: зеленые/синие/красные/черные

Сезон: ноябрь - март/апрель

Ски-пасс: от 3600 рублей за день для взрослого

Расстояние от Москвы: чуть более 1700 км.

Ближайший город: Сочи

Аэропорт: международный аэропорт “Адлер”

Описание: гостям курорта доступна не только возможность полюбоваться потрясающими местными видами или вволю покататься на склонах. Здесь работают несколько ресторанов, есть собственный аквапарк с закрытыми и открытыми зонами, открытый 50-метровый бассейн, в котором можно любоваться прекрасным видом на горы, спа-комплекс, музей восковых фигур, несколько кинотеатров и так далее.

Контакты:

Сайт: https://polyanaski.ru

Телефон: 8 800 550 53 33 Сайт:Телефон: 8 800 550 53 33

“Шерегеш” — Кемеровская область

Характеристики:

Трассы: более 61 км

Перепад высот: до 630 м.

Канатные дороги: более 20

Сложность трасс: зеленые/синие/красные/черные

Сезон: ноябрь - май

Ски-пасс: от 4250 рублей за день для взрослого

Расстояние от Москвы: примерно 3800 км.

Ближайший город: Новокузнецк

Аэропорт: аэропорт г. Новокузнецк

Описание: ежегодно горнолыжный курорт предлагает миллионам гостей комфортный отдых на любой вкус и кошелек. Его визитной карточкой стал необычный снег, названный “пухляк” за мягкость и пушистую текстуру, которая образуется в условиях низкой влажности. Уставшим от активного отдыха тут могут предложить вкусную еду, экскурсию в питомник хаски или Шорский нацпарк, катание на собачьей упряжке и другие виды досуга. Если не полениться, можно своими глазами увидеть такие природные достопримечательности как скалы Верблюды и т.д.

Контакты:

Сайт: https://dirsheregesh.ru/

Телефон: + 7 (905) 910 61-31 Сайт:Телефон: + 7 (905) 910 61-31

“Большой Вудъявр” — Мурманская область

Характеристики:

Трассы: 35 км

Перепад высот: примерно 650 м.

Канатные дороги: 10

Сложность трасс: зеленые/синие/красные/черные

Сезон: ноябрь - начало июня

Ски-пасс: от 2020 рублей за день для взрослого

Расстояние от Москвы: свыше 1700 км.

Ближайший город: Кировск

Аэропорт: “Хибины”

Описание: большая часть расположенных на курорте трасс предназначены для опытных любителей и профессиональных спортсменов. Но только зимними видами спорта перечень местных развлечений отнюдь не ограничивается. Здесь можно отправиться в экстрим-сафари на снегоходах, посетить снежную деревню, а в сезон даже увидеть северное сияние.

Контакты:

Сайт:

Телефон: 8 (800) 200 2000 Сайт: https://bigwood.ru/ Телефон: 8 (800) 200 2000

“Архыз” — Карачаево-Черкесская республика

Характеристики:

Трассы: 27 км

Перепад высот: до 825 м.

Канатные дороги: 9

Сложность трасс: зеленые/синие/красные/черные

Сезон: декабрь - апрель

Ски-пасс: 3900 рублей за день для взрослого

Расстояние от Москвы: чуть менее 1600 км.

Ближайший город: Черкесск

Аэропорт: “Минеральные Воды”

Описание: не только горнолыжными трассами славится курорт Архыз! Рядом с ним располагается немало памятников природы и истории, захватывающие дух высокогорные качели, установленные на высоте более 2500 метров, возможность полетать на воздушном шаре или параплане, а самых юных гостей научат уверенно стоять на лыжах инструкторы в местном детском клубе.

“Домбай” — Карачаево-Черкесская Республика

Характеристики:

Трассы: примерно 25 км.

Перепад высот: 1400 м

Канатные дороги: 3

Сложность трасс: зеленые/синие/красные/черные

Сезон: декабрь-апрель

Ски-пасс: 3600 рублей за день для взрослого

Расстояние от Москвы: около 1600 км.

Ближайший город: Невинномысск

Аэропорт: Минеральные Воды

Описание: курорт готов принимать гостей круглый год, предлагая им различные виды активного отдыха. Например, хели-ски, то есть катания с вертолетной высадки на нетронутые снежные склоны. А для тех, кто устал от спусков по трассе, есть возможность полюбоваться местными природными достопримечательностями, например, Алибекским водопадом. Местный колорит подчеркивают и рестораны с национальной кухней.

“Эльбрус” — Кабардино-Балкарская Республика

Характеристики:

Трассы: 20 км.

Перепад высот: до 650 м.

Канатные дороги: 5

Сложность трасс: зеленые/синие/красные/черные

Сезон: ноябрь - май

Ски-пасс: от 3240 рублей на взрослого (низкий сезон)

Расстояние от Москвы: 1738 км

Ближайший город: Нальчик

Аэропорт: Минеральные Воды

Описание: курорт предлагает гостям не только трассы различной сложности, от детских и учебных до маршрутов для опытных райдеров. Здесь также можно совершить прогулку по национальному парку, сделать яркие кадры у зеркального куба, расположенного на высоте более 3800 метров, увидеть самый высокогорный почтовый ящик страны и многое другое.

Контакты:

Сайт: https://resort-elbrus.ru/

Телефон: 8 (800) 200-56-42 Сайт:Телефон: 8 (800) 200-56-42

“Белокуриха” (комплекс “Благодать”) — Алтайский край

Характеристики:

Трассы: около 7 км.

Перепад высот: до 550 м.

Канатные дороги: 3

Сложность трасс: зеленые/синие/красные

Сезон: ноябрь-март

Ски-пасс: 1300-1500 рублей

Расстояние от Москвы: свыше 3000 км.

Ближайший город: Бийск

Аэропорт: Аэропорт Горно-Алтайск

Описание: в комплексе “Благодать” действуют 4 трассы, в том числе - учебная, идеально подходящая для детей и взрослых, которые еще совсем недавно встали на горные лыжи. К слову, освоить данный вид спорта при необходимости помогут опытные инструкторы, а расслабиться после катания поможет вкусная еда и комфортная сауна.

Контакты:

Сайт: http://blagodat22.ru

Телефон: 8 800 700-99-89 Сайт:Телефон: 8 800 700-99-89

“Мамисон” — Северная Осетия

Характеристики:

Трассы: свыше 19 км.

Перепад высот: до 560 м.

Канатные дороги: 2

Сложность трасс: зеленые/синие/красные/черные

Сезон: ноябрь - апрель

Ски-пасс: от 2430 рублей за взрослого в низкий сезон

Расстояние от Москвы: более 1600 км.

Ближайший город: Владикавказ

Аэропорт: аэропорт Владикавказа

Описание: новый горнолыжный комплекс открылся весной 2025 года и уже может предложить гостям 10 трасс различной сложности, самую длинную канатную дорогу Северного Кавказа, знакомство с местными уникальными природными и культурными объектами (так, в центре курорта можно увидеть святилище Камцхойы-Майрам) и другие впечатления.

Контакты:

Сайт: https://mamison-resort.ru/

Телефон: 8 800 200 15 15 Сайт:Телефон: 8 800 200 15 15

“Кукисвумчорр” — Мурманская область

Характеристики:

Трассы: 10 км.

Перепад высот: 520 м.

Канатные дороги: 4

Сложность трасс: зеленые/синие/красные/черные

Сезон: ноябрь - май

Ски-пасс: 2000 рублей

Расстояние от Москвы: чуть более 1800 км.

Ближайший город: Кировск

Аэропорт: “Хибины”

Описание: небольшой, но комфортный курорт славится не только своими трассами и инфраструктурой, но и возможностями для фрирайда, то есть внетрассового катания. Также на территории курорта есть различные развлечения для детей: это и учебная трасса со специальным беби-лифтом (то есть безопорным подъемником), и детская спортивная школа.

Контакты:

Сайт: https://25chorr.ru/

Телефон: 8 (921) 154-64-64 Сайт:Телефон: 8 (921) 154-64-64

“Чегет” — Кабардино-Балкарская Республика

Характеристики:

Трассы: до 20 км.

Перепад высот: 1140 м.

Канатные дороги: 3

Сложность трасс: зеленые/красные/черные

Сезон: ноябрь - май

Ски-пасс: от 1700 рублей

Расстояние от Москвы: 1750 км.

Ближайший город: Тырныауз

Аэропорт: Нальчик / Минеральные Воды

Описание: именно здесь располагаются одни из самых сложных трасс не только на территории России, но и в Европе. Ведь уклон на некоторых из них достигает 45 градусов! Именно поэтому “Чегет” называют идеальным местом для фрирайда. Самым оживленным местом на курорте считается поляна Чегет, где расположены отели и рестораны, пункты проката.

“Манжерок” — Республика Алтай

© Фото : Горнолыжный комплекс "Манжерок" Горнолыжный комплекс "Манжерок" © Фото : Горнолыжный комплекс "Манжерок" Горнолыжный комплекс "Манжерок"

Характеристики:

Трассы: 82 км

Перепад высот: 860 м

Канатные дороги: 9

Сложность трасс: зеленые/синие/красные/черные

Сезон: декабрь - март

Ски-пасс: 3200 рублей

Расстояние от Москвы: более 3700 км

Ближайший город: Горно-Алтайск

Аэропорт: аэропорт г. Горно-Алтайска

Описание: горнолыжный курорт "Манжерок" разместился у подножия горы Малая Синюха, рядом находится единственное на территории республики Алтай теплое озеро. Помимо трасс разной сложности здесь действует сноупарк и родельбан (катание на санях по рельсам), работает термальный и банный комплексы, расположен фуд-холл, на территории которого можно найти различные национальные кухни, и предусмотрены другие развлечения на любой вкус.

Контакты:

Сайт: https://манжерок.рф

Телефон: 8 (800) 301-66-55 Сайт:Телефон: 8 (800) 301-66-55

“Мраткино” — Республика Башкортостан

Характеристики:

Трассы: примерно 8 км

Перепад высот: до 300 м.

Канатные дороги: 4

Сложность трасс: зеленые/синие/красные/черные

Сезон: декабрь - апрель

Ски-пасс: 2500-3500 рублей

Расстояние от Москвы: 1600 км

Ближайший город: Белорецк

Аэропорт: международный аэропорт Магнитогорска

Описание: один из старейших горнолыжных комплексов, расположенных на территории Южного Урала, на склоне одноименной горы. Он подходит как для профессиональных спортсменов, так и для поклонников семейного отдыха. Для юных гостей предусмотрена отдельная трасса, все необходимое оборудование можно взять в прокат.

“Банное” — Республика Башкортостан

Характеристики:

Трассы: до 10 км

Перепад высот: 450 м

Канатные дороги: 1

Сложность трасс: зеленые/синие/красные/черные

Сезон: декабрь - апрель

Ски-пасс: от 3400 рублей

Расстояние от Москвы: более 1620 км.

Ближайший город: Магнитогорск

Аэропорт: международный аэропорт Магнитогорска

Описание: живописный курорт “Банное” разместился среди гор Южного Урала, на берегу самого глубокого озера Башкортостана под названием Яктыкуль. На территории комплекса можно найти девять трасс, отдельный маршрут выделен для катания на тюбингах. Есть на курорте и свой сноупарк, тренировочная площадка "Медвежонок" для детей, питомник с хаски и другие варианты для активного или неспешного отдыха.

“Абзаково” — Республика Башкортостан

Характеристики:

Трассы: 16 км

Перепад высот: до 311 м

Канатные дороги: 8

Сложность трасс: зеленые/синие/красные/черные

Сезон: октябрь - май

Ски-пасс: от 3400 рублей

Расстояние от Москвы: свыше 1600 км

Ближайший город: Белорецк

Аэропорт: международный аэропорт Магнитогорска

Описание: один из самых популярных горнолыжных курортов, расположенный на Урале. Славится курорт не только своим длинным сезоном и большим выбором маршрутов, но и множеством других активностей: здесь есть каток, банный комплекс, аквапарк, зоопарк, мини-питомник с хаски и развлекательный центр.

Контакты:

Сайт: https://abzakovo.com/

Телефон: 8 (800) 550-48-37 Сайт:Телефон: 8 (800) 550-48-37

“Хвалынский” — Саратовская область

Характеристики:

Трассы: 3 км

Перепад высот: 181 м

Канатные дороги: 4

Сложность трасс: зеленые/синие/красные

Сезон: декабрь - март

Ски-пасс: от 3000 рублей

Расстояние от Москвы: примерно 1000 км

Ближайший город: Сызрань

Аэропорт: “Гагарин” в Саратове

Описание: небольшой горнолыжный курорт находится на территории Хвалынского национального парка и предлагает отдыхающим четыре трассы, оснащенные оборудованием для оснежения и вечерним освещением. Одна из визитных карточек курорта – "Хвалынские термы", где можно посетить открытый бассейн теплой водой, с которого открывается прекрасный вид на Волгу. Есть на курорте и батут под открытым небом.

Контакты:

Сайт: https://hvalin.ru/winter/

Телефон: 8 800 222 0020 Сайт:Телефон: 8 800 222 0020

“Губаха” — Пермский край

© Олег Воробьев Курорт Губаха © Олег Воробьев Курорт Губаха

Характеристики:

Трассы: 20 км

Перепад высот: 310 м

Канатные дороги: 7

Сложность трасс: зеленые/синие/красные/черные

Сезон: ноябрь-апрель

Ски-пасс: от 2400 рублей

Расстояние от Москвы: примерно 1700 км

Ближайший город: Пермь

Аэропорт: “Большое Савино” в Перми

Описание: всесезонный курорт "Губаха" - один из крупнейших на Урале, предлагает туристам 17 трасс, среди которых - выделенные маршруты для фрирайда, скоростного спуска и слалома. Для менее опытных спортсменов есть также учебные склоны, а также сноу-парк. На территории курорта работают две детские комнаты, открыт учебный клуб "Снежинка". При желании можно покататься на снегоходе и посетить уникальные локации Пермского края.

“Гора Морозная” — Камчатка

Характеристики:

Трассы: более 5 км

Перепад высот: 508 м

Канатные дороги: 5

Сложность трасс: синие/красные/черные

Сезон: ноябрь - апрель

Ски-пасс: 2000 рублей (безлимит на 4 часа)

Расстояние от Москвы: свыше 11 500 км

Ближайший город: Елизово

Аэропорт: “Елизово”

Описание: “Гора Морозная” считается самым популярным горнолыжным комплексом Камчатки, к тому же здесь проходят тренировки отечественной сборной по горнолыжному спорту. Для профи и любителей оборудованы пять трасс, самая длинная из которых — 2050 метров. Активно практикуется тут и хели-ски. Отдельного внимания заслуживают и местные пейзажи: с вершины горы Морозной открывается потрясающий вид на Корякский, Авачинский и Козельский вулканы.

“Горный воздух” — Сахалин

Характеристики:

Трассы: 42 км

Перепад высот: 495 м

Канатные дороги: 5

Сложность трасс: зеленые/красные/черные

Сезон: декабрь - апрель

Ски-пасс: 2800 рублей

Расстояние от Москвы: более 9000 км

Ближайший город: Южно-Сахалинск

Аэропорт: Международный аэропорт Южно-Сахалинска имени А. П. Чехова

Описание: визитная карточка Сахалинской области, расположенный на горе Большевик в Южно-Сахалинске. Предлагает гостям 26 трасс практически всех уровней сложности, а также тюбинг-парк, комната спортивных развлечений для детей. На территории комплекса есть несколько кафе и ресторанов, а также работает бювет с минеральной водой.

“Бобровый лог” — Красноярский край

Характеристики:

Трассы: почти 11 км

Перепад высот: 350 м

Канатные дороги: 2

Сложность трасс: зеленые/синие/красные/черные

Сезон: ноябрь-апрель

Ски-пасс: от 580 рублей (на день нет, в зависимости от времени)

Расстояние от Москвы: чуть более 4000 км

Ближайший город: Красноярск

Аэропорт: Международный аэропорт Красноярска

Описание: горнолыжный комплекс "Бобровый лог" построен в 2006 году и располагается в городской черте Красноярска. Здесь обустроены 15 трасс и пара учебных склонов, а также есть ледовый каток и родельбан, работают детские клубы. Подходит и для спортсменов, и для семейного отдыха.

“Гора Гладенькая” — Хакасия

Характеристики:

Трассы: 8,4 км

Перепад высот: 830 м

Канатные дороги: 2

Сложность трасс: зеленые/синие/красные/черные

Сезон: ноябрь - апрель

Ски-пасс: от 2850 рублей

Расстояние от Москвы: более 4300 км

Ближайший город: Саяногорск

Аэропорт: аэропорт Абакана

Описание: эко-курорт разместился в предгорьях западного Саяна и окружен тайгой. “Гладенькая” - один из немногих отечественных комплексов, обладающих сертификатами FIS (Международной федерацией лыжного спорта), и неоднократно становился местом проведения финальных соревнований Чемпионата России по горнолыжному спорту. На курорте функционируют восемь трасс, работает детская горнолыжная школа, доступны конные прогулки и барбекю-парк.

“Солнечная долина” — Челябинская область

Характеристики:

Трассы: 14 км

Перепад высот: 230 м

Канатные дороги: 4

Сложность трасс: зеленые/синие/красные/черные

Сезон: ноябрь - апрель

Ски-пасс: 4800 рублей (на 4 часа)

Расстояние от Москвы: примерно 1750 км

Ближайший город: Миасс

Аэропорт: аэропорт Челябинска

Описание: курорт “Солнечная долина” может похвастаться прекрасно развитой современной инфраструктурой. Он предлагает гостям не только более десятка трасс различного уровня сложности (которые оснащены системами искусственного оснежения и освещаются по вечерам), но и посещение хаски-центра с катанием в собачьей упряжке, зимний картинг, конный центр, прокат снегоходов и другие развлечения. Для юных гостей работает детский клуб им. Федора Конюхова.

Контакты:

Сайт: https://dolina.su/

Телефон: +7 351 799 54 06 Сайт:Телефон: +7 351 799 54 06

“Гора Соболиная” — Иркутская область

Характеристики:

Трассы: свыше 16 км

Перепад высот: 479 м

Канатные дороги: 8

Сложность трасс: зеленые/синие/красные/черные

Сезон: ноябрь - май

Ски-пасс: от 2100 рублей

Расстояние от Москвы: более 5200 км

Ближайший город: Байкальск

Аэропорт: аэропорт Иркутска

Описание: горнолыжный курорт располагается рядом с городом Байкальск, а значит, туристам доступны трассы, расположенные на склоне одной из гор протянувшегося вдоль Байкала хребта Хамар-Дабан, который проходит вдоль озера Байкал. Одной из самых популярных трасс является "Пологая", с которой открывается прекрасный вид на озеро Байкал. Здесь же можно взять в аренду снегоход, прокатиться на собачьей упряжке, покататься на тюбингах, отдохнуть в спа-центре или русской бане, пройти по сказочной Байкальской тайге и так далее.

Контакты:

Сайт: https://baikalski.net/

Телефон: +7 8005 558-837 Сайт:Телефон: +7 8005 558-837

“Охта Парк” — Ленинградская область

Характеристики:

Трассы: чуть менее 3 км

Перепад высот: 55 м

Канатные дороги: 1

Сложность трасс: зеленые/синие/красные

Сезон: ноябрь-апрель

Ски-пасс: 1300 рублей (2 часа)

Расстояние от Москвы: 740 км

Ближайший город: Санкт-Петербург

Аэропорт: “Пулково” Санкт-Петербург

Описание: работающий круглый год курорт “Охта Парк” уже стал одним из любимых мест отдыха не только для жителей Санкт-Петербурга, но и для лыжников и сноубордистов из самых разных уголков страны. Здесь можно не только штурмовать снежные трассы, но и покататься на коньках по необычному Лесному катку, отдохнуть в бассейне под открытым небом, посетить парк альпак и так далее.

“Лисья Гора” — Московская область

Характеристики:

Трассы: 1,7 км

Перепад высот: более 95 м

Канатные дороги: 5

Сложность трасс: зеленые/синие/красные/черные

Сезон: декабрь - март

Ски-пасс: 6600 рублей (абонемент буднего дня на 100 подъемов)

Расстояние от Москвы: 7 км от МКАД

Ближайший город: Москва

Аэропорт: “Жуковский”

Описание: горнолыжному курорту, расположенному всего в нескольких километрах от МКАД, не исполнилось еще и двух десятков лет, но он уже может предложить гостям несколько трасс разных уровней сложности, прокат необходимого оборудования, катание на тюбингах и уютный фуд-корт.

“Телецкий” — Республика Алтай

© Фото : предоставлено ГЛК "Телецкий" Телецкий Горнолыжный Курорт © Фото : предоставлено ГЛК "Телецкий" Телецкий Горнолыжный Курорт

Характеристики:

Трассы: 45 км

Перепад высот: до 850 м

Канатные дороги: 1

Сложность трасс: зеленые/синие/красные

Сезон: декабрь - март

Ски-пасс: от 2300 рублей

Расстояние от Москвы: примерно 3300 км

Ближайший город: Горно-Алтайск

Аэропорт: аэропорт Горно-Алтайска

Описание: горнолыжный комплекс “Телецкий” расположился неподалеку от одноименного самого крупного горного озера на территории Алтая, которое к тому же получило статус “объект всемирного наследия ЮНЕСКО”. Поклонников активного отдыха порадует разнообразие трасс, прогулки верхом и пешеходные экскурсии, любители спокойного времяпрепровождения банями и спа-процедурами, развлекательной программой, открытым бассейном с подогревом и авторскими блюдами местных ресторанов. А любоваться Телецким озером можно со смотровой площадки.

“Армхи” — Республика Ингушетия

Характеристики:

Трассы: 1,4 км

Перепад высот: 250 м

Канатные дороги: 2

Сложность трасс: синие/красные

Сезон: декабрь - апрель

Ски-пасс: -

Расстояние от Москвы: более 1700 км

Ближайший город: Владикавказ

Аэропорт: аэропорт Владикавказа

Описание: поклонникам активного отдыха и зимних видов спорта в горнолыжном комплексе “Армхи” есть не только, где покататься, но и чем полюбоваться. Ведь курорт расположен Джейрахском ущелье Северного Кавказа, а значит, захватывающие дух пейзажи тут обеспечены. Из-за демонтажа канатной дороги трассы до 2029 года не работают, однако по-прежнему можно подняться по самой длинной и ведущей в гору лестнице (ее называют “Лестница здоровья”), круглый год покататься на тюбингах и так далее.

Контакты:

Сайт: https://armkhi.ru/

Телефон: 8 (967) 519-30-87 Сайт:Телефон: 8 (967) 519-30-87

“Волен” — Московская область

Характеристики:

Трассы: свыше 4,5 км

Перепад высот: 56 м

Канатные дороги: 11

Сложность трасс: зеленые/синие/красные/черные

Сезон: декабрь - март/апрель

Ски-пасс: от 1990 рублей

Расстояние от Москвы: 50 км

Ближайший город: Москва

Аэропорт: “Шереметьево”

Описание: расположенный в Подмосковье горнолыжный курорт “Волен” предлагает лыжникам 15 трасс различной сложности, а также прокат тюбингов, каток, игровую комнату для детей, комплекс бань и зоны барбекю. Остановиться можно в гостинице либо в отдельном домике, а утолить голод - в одном из местных ресторанов либо перекусить в фудтраке.

“Холдоми” — Хабаровский край

Характеристики:

Трассы: примерно 25 км

Перепад высот: 500 м

Канатные дороги: 4

Сложность трасс: зеленые/синие/красные/черные

Сезон: ноябрь - апрель

Ски-пасс: 3650 рублей

Расстояние от Москвы: свыше 8700 км

Ближайший город: Комсомольск-на-Амуре

Аэропорт: Хабаровский аэропорт

Описание: первые лыжники проехали по местным склонам еще в середине прошлого века, а строительство горнолыжного комплекса “Холдоми” стартовало в 2003 году. Развитие курорта продолжается и по сей день: помимо существующих трасс проектируются новые, в том числе - для беговых лыж. Все необходимое снаряжение можно взять в прокат, а опытные инструкторы всегда готовы прийти на помощь.

Цены на ски-пассы в сезоне 2025-2026 - сравнение

Один из основных терминов, которые важно запомнить всем начинающим лыжникам и сноубордистам перед визитом на горнолыжный курорт - это ски-пасс (или в оригинале “ski pass”, что дословно можно перевести как “лыжный пропуск”). Именно он за установленную плату дает гостям комплекса возможность пользоваться расположенными на территории подъемниками (без которых добраться до начала трассы практически невозможно).

Ски-пасс представляет собой пластиковую карту, а оплатить ею можно как разовый подъем, так и гораздо большее число подъемов, а также оформить безлимитный пропуск на несколько часов или суток. Как правило, ски-пасс для маленьких гостей курорта стоит дешевле взрослого.

Стоимость одного подъема на разных курортов порой отличается весьма серьезно. Например, на курорте “Роза Хутор” суточный абонемент на одного взрослого человека обойдется в 5500 рублей, в подмосковном курорте “Волен” аналогичный будет стоить уже от 1990 рублей, а желающие посетить новый курорт “Мамисон” в Северной Осетии должны приготовить в высокий сезон от 2970 рублей.

Как сэкономить на ски-пассе

Так как пополнение ски-пасса составляет одну из самых серьезных статей расходов для многих отдыхающих, то и вопрос “Как сэкономить?” остается актуальным.

“Определенную экономию можно получить, купив абонемент сразу на несколько дней катания. Чем на более длительный срок приобретается абонемент, тем при прочих равных условиях дешевле обходится каждый подъем. Но здесь есть одно "но": абонемент может оказаться невыгодным, если лыжник по каким-то причинам пропустил хотя бы один день катания: из-за плохого самочувствия, семейных обстоятельств, выезда на экскурсию, некомфортных для катания погодных условий, и т.д. На большинстве курортов деньги за пропущенные дни не возвращаются – исключение могут составлять форс-мажорные ситуации, когда катание официально ограничено из-за неблагоприятных погодных условий, - говорит декан факультета экономики и бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ Екатерина Безсмертная. - Для тех, кто реально оценивает свои физические возможности и понимает, что не осилит катание в течение всего дня, есть шанс сэкономить на подъемах при покупке неполного ски-пасса. Например, может быть возможность купить билет, рассчитанный на три часа катания или действующий до определенного времени (например, до 13:00). Как правило, покупка билета на сайте курорта обойдется немного дешевле, чем его приобретение в кассе”.

“В топ советов по ощутимой экономии на ски-пассе входит выбор низкого сезона для катания: первые недели после январских праздников или в завершении марта. Здесь можно получить повышенный комфорт проживания по невысокой цене и отличные условия для катания”, - отмечает Инна Рындина, коммерческий директор Группа Отелей Русские Сезоны.

Что входит в ски-пасс

При помощи ски-пасса гость курорта оплачивает каждое свое использование подъемника. На карте (или ином носителе) содержится информация как о сроке действия приобретенного абонемента или количестве подъемов, так и могут быть записаны данные владельца (например, если карту запрещено передавать третьим лицам). В большинстве случаев за саму пластиковую карту также придется заплатить.

Также один ски-пасс может быть предназначен не для отдельного человека, а на всю семью или, например, на группу лиц.

Дополнительные услуги на курортах

Горнолыжный курорт - это не только определенной количество склонов и оборудованные на них трассы различной степени сложности. Для начинающих и опытных спортсменов здесь стараются создать все условия, которые необходимы для комфортного отдыха и занятия любимым видом спорта.

Прокат снаряжения

Один из самых популярных пунктов в перечне предлагаемых отечественными курортами допуслуг - это, конечно, прокат всего необходимого для катания по склонам. Ведь далеко не каждому хочется возить весьма громоздкое снаряжение с собой, особенно если понравившийся курорт располагается далеко от дома.

В прокат можно взять не только сами лыжи или сноуборд, но и необходимую одежду, аксессуары и так далее. Некоторые комплексы предлагают отдельные абонементы, которые включают и ски-пасс, и прокат снаряжения по привлекательной цене. Все действующие акции стоит изучить заранее.

Школы и инструкторы

Далеко не все гости горнолыжных комплексов уверенно чувствуют себя на лыжах, а некоторые хотят, к примеру, в новом сезоне освоить еще и сноуборд. Впервые встать на лыжи или доску или же прокачать имеющиеся навыки помогут опытные инструкторы, которые также работают практически на каждом крупном курорте. Стоит заранее изучить отзывы, чтобы выбрать наиболее комфортный для себя вариант: индивидуальные занятия, обучение в группе и так далее.

Особые сервисы, как правило, предусмотрены для детей. Так, например, на “Роза Хутор” действует детский горнолыжный клуб “Егорка” и работают многодневные детские кэмпы, в детской игровой на курорте “Газпром Поляна” для юных подопечных предусмотрена развлекательная программа и питание.

Часто задаваемые вопросы

Вот еще несколько наиболее актуальных аспектов, которые нередко волнуют россиян.

Когда начинается горнолыжный сезон в России?

“Горнолыжный сезон в России начинается в разное время в зависимости от региона и погодных условий. В большинстве курортов, включая Розу Хутор, он стартует в декабре, однако в таких направлениях, как Алтай и Шерегеш, устойчивый снежный покров формируется раньше, а сезон может длиться до апреля и дольше”, - отвечает Любовь Рудных, генеральный менеджер Radisson Hotel, Rosa Khutor, Park Inn by Radisson Rosa Khutor.

Какой самый дешевый горнолыжный курорт России?

Результаты совместного исследования сервисов 2ГИС и "Отелло", в ходе которого были проанализированы цены на популярных российских горнолыжных курортах в текущем сезоне 2025/2026, говорят о том, что наиболее доступными для россиян являются курорты в Иркутской области (“Гора Соболиная”), Республике Башкортостан ("Абзаково") и Карачаево-Черкессии ("Архыз").

Какой курорт лучше для начинающих?

Тем, кто еще не совсем уверенно чувствует себя на горных лыжах и сноуборде, стоит выбрать те курорты, где есть выбор несложных трасс для начинающих, возможность обучиться и прокачать свои навыки, а также дополнительные сервисы (на тот случай, если добиться прогресса не удастся, тогда можно будет скрасить отдых другими развлечениями).

Где самый длинный сезон катания?

“Самый длинный сезон катания в России – на Эльбрусе: здесь даже в июне и начале июля можно кататься с высоты 3 847 метров. На этих высотах тренируются сборные команды горнолыжников, а в последние годы сезон и действие ски-пассов продлили и для обычных гостей. Впрочем, у такого позднего катания есть свои нюансы, снег обычно уже рыхлый или даже влажный, а на большой высоте нужно привыкать к нагрузкам и рассчитывать свои силы”, - говорит тревел-консультант Дарья Пуденко, эксперт в сфере туризма и активного отдыха.

Какой курорт ближе всего к Москве?

Желающим открыть горнолыжный сезон и промчаться по снежным склонам вовсе не обязательно ехать далеко от столицы. Немало горнолыжный курортов можно найти и на территории Московской области, например, уже упомянутые выше курорты “Волен” или “Лисья Гора”.

Есть ли ночное катание?

На многих горнолыжных курортах предусмотрено освещение склонов для того, чтобы на них можно было кататься даже после того, как солнце скроется за горизонт.

Какой курорт выбрать для отдыха с детьми?

Многие россияне предпочитают даже на отдых в горы отправляться всей семьей, вместе с детьми. А чтобы даже самым маленьким было интересно и комфортно, к выбору комплекса стоит подойти очень внимательно.

“Для отдыха с детьми нужно обратить внимание на специальные сервисы: наличие детских комнат, где можно на время оставить малышей, отдельных детских трасс или обучающих зон на склонах, детских обучающих школ. Стоит учитывать и инфраструктуру для отдыха вне катания – если на курорте детские площадки, аквапарки, кинотеатры. Больше всего таких сервисов на горных курортах Сочи, также семьям с детьми нравится “Архыз”, но туда намного дольше добираться”, - говорит Дарья Пуденко.

Когда самые низкие цены на жилье?

Как правило, самая доступная стоимость проживания даже на крупных горнолыжных курортах - это так называемый “низкий сезон”, когда поток туристов значительно падает. Как правило, это начало и конец горнолыжного сезона, то есть декабрь, март и апрель.

Что такое фрирайд и где им заниматься?

Фрирайдом называют катание по неподготовленным склонам, которые нередко располагаются за пределами горного курорта и его благоустроенных трасс.

“В таком катании все риски человек берёт на себя. Для выхода на фрирайд-маршруты абсолютно необходимо как уверенное катание и знание особенностей горного зимнего рельефа, так и сопровождение аккредитованного горного гида. В России официально обучает горных гидов и даёт право на сопровождение групп Ассоциация горных гидов России (АГГР). На сайте ассоциации можно найти список выпускников или же отправить им на проверку кандидатуру гида, которого вы выбрали, если вы не нашли его имя на официальном сайте, - отмечает Дарья Пуденко. - Фрирайд представляет прямую опасность для жизни не только катающихся, но и тех, кто находится рядом – например, в случае схода лавины на трассу курорта. На многих курортах официально блокируют ски-пасс, если сотрудники лыжного патруля заметят вас на необслуживаемых склонах. Но в исполнении профессионалов фрирайд – очень эффектное зрелище, и в последние годы соревнования по фрирайду и сама эстетика свободного катания приобрели очень много поклонников”.

Можно ли кататься в мае?

Да, на некоторых курортах подходящие условия сохраняются вплоть до конца весны. Однако важно помнить, что консистенция снежного покрова в этот период заметно отличается от зимнего, к тому же необходимо учитывать очень активное солнце и возможные перепады температур, с которыми можно столкнуться.

Как добраться до курортов?

В каждом конкретном случае ответ на данный вопрос зависит от места расположения курорта. Для расположенных недалеко от места проживания - на личном автомобиле, автобусе или поезде. Поезд подходит и для дальних расстояний, а если житель Центральной России захочет покорить склоны Камчатки, то придется покупать билеты на самолет.

Что взять с собой на курорт?

Вот перечень основных вещей, которые стоит упаковать в багаж для визита на горнолыжный курорт:

одежда и снаряжение (не только сами лыжи или сноуборд, если не хочется брать в прокат, но и комбинезон, перчатки, очки, шлем, теплые носки и так далее);

термобелье;

аптечку, которая включает самые необходимые в любом путешествии препараты (жаропонижающие, антигистаминные, мазь от растяжения, антисептик и т.д.);

документы (их лучше хранить отдельно, в водонепроницаемой папке или обложках);

зарядные устройства для гаджетов, а также внешний аккумулятор на случай, если не будет возможности зарядить смартфон;

средства с SPF;

водонепроницаемый рюкзак для нужных вещей.

Советы для первого визита на горнолыжный курорт

“Для начинающих лыжников и сноубордистов при выборе курорта важно, чтобы на нём были оборудованные учебные трассы и понятная инфраструктура. Оптимальным решением для первого визита становятся курорты с разнообразным рельефом, где можно начать обучение на простых склонах и постепенно переходить к более сложным. Также новичкам стоит рационально подходить к экипировке: достаточно взять с собой базовую тёплую одежду и горнолыжный костюм, а оборудование, включая лыжи, ботинки, шлем можно арендовать на месте. На начальном этапе нет необходимости приобретать собственный инвентарь, особенно с учётом доступности прокатов на курортах, - перечисляет Любовь Рудных. - Отдельное внимание следует уделить технике безопасности. Перед выходом на трассы важно ознакомиться с правилами катания и выбрать официального инструктора с лицензией и аккредитацией, это значительно снижает риски и помогает быстрее освоить базовые навыки. При поездке с детьми или начинающими гостями важно заранее изучить инфраструктуру курорта: наличие детских комнат, обучающих клубов, школ катания, медицинского пункта и сервисных зон делает отдых более спокойным и предсказуемым”.