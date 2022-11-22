https://ria.ru/20221122/reysy-1833383328.html

"Аэрофлот" запустит прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Стамбул и Анталью

"Аэрофлот" запустит прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Стамбул и Анталью - РИА Новости, 22.11.2022

"Аэрофлот" запустит прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Стамбул и Анталью

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" в декабре открывает прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Стамбул и Анталью, сообщает перевозчик. РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T15:17

2022-11-22T15:17

2022-11-22T15:34

туризм

санкт-петербург

стамбул

анталья (провинция)

аэрофлот

туризм

новости - туризм

boeing 737-800

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1d/1565578977_0:61:3103:1806_1920x0_80_0_0_f89758a84d4b117548d87bb046c20d55.jpg

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" в декабре открывает прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Стамбул и Анталью, сообщает перевозчик."Аэрофлот" открывает прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Стамбул и Анталью", - говорится в сообщении.Полеты будут выполняться на самолетах Boeing 737-800. Рейсы в Стамбул "Аэрофлот" планирует с 16 декабря четыре раза в неделю, в Анталью - с 17 декабря три раза в неделю.

https://ria.ru/20221121/indoneziya-1832981699.html

санкт-петербург

стамбул

анталья (провинция)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

санкт-петербург, стамбул, анталья (провинция), аэрофлот, туризм, новости - туризм, boeing 737-800