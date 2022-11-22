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"Аэрофлот" запустит прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Стамбул и Анталью - РИА Новости, 22.11.2022
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Туризм
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"Аэрофлот" запустит прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Стамбул и Анталью
"Аэрофлот" запустит прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Стамбул и Анталью - РИА Новости, 22.11.2022
"Аэрофлот" запустит прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Стамбул и Анталью
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" в декабре открывает прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Стамбул и Анталью, сообщает перевозчик. РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T15:17
2022-11-22T15:34
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стамбул
анталья (провинция)
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" в декабре открывает прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Стамбул и Анталью, сообщает перевозчик."Аэрофлот" открывает прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Стамбул и Анталью", - говорится в сообщении.Полеты будут выполняться на самолетах Boeing 737-800. Рейсы в Стамбул "Аэрофлот" планирует с 16 декабря четыре раза в неделю, в Анталью - с 17 декабря три раза в неделю.
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санкт-петербург, стамбул, анталья (провинция), аэрофлот, туризм, новости - туризм, boeing 737-800
Туризм, Санкт-Петербург, Стамбул, Анталья (провинция), Аэрофлот, Туризм, Новости - Туризм, Boeing 737-800
15:17 22.11.2022 (обновлено: 15:34 22.11.2022)
 
"Аэрофлот" запустит прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Стамбул и Анталью

"Аэрофлот" в декабре запустит прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Стамбул и Анталью

© Пресс-служба Airbus / Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет авиакомпании Аэрофлот
© Пресс-служба Airbus
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Самолет авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" в декабре открывает прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Стамбул и Анталью, сообщает перевозчик.
"Аэрофлот" открывает прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Стамбул и Анталью", - говорится в сообщении.
Полеты будут выполняться на самолетах Boeing 737-800. Рейсы в Стамбул "Аэрофлот" планирует с 16 декабря четыре раза в неделю, в Анталью - с 17 декабря три раза в неделю.
Джакарта - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
Вчера, 06:41Туризм
Индонезия надеется запустить прямые рейсы в Россию к лету, заявил посол
 
ТуризмСанкт-ПетербургСтамбулАнталья (провинция)АэрофлотТуризмНовости - ТуризмBoeing 737-800
 
 
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