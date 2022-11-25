https://ria.ru/20221125/puteshestviya-1833940779.html
Россияне начали раскупать путевки на Новый год позже, чем обычно
Россияне начали раскупать путевки на Новый год позже, чем обычно - РИА Новости, 25.11.2022
Россияне начали раскупать путевки на Новый год позже, чем обычно
Россияне только в ноябре начали активно покупать путевки на новогодние каникулы, тогда как в предыдущие годы массово бронировали туры на зимний период уже с... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T12:59
2022-11-25T12:59
2022-11-25T13:00
туризм
туризм
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
новый год
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1c/1765779799_0:0:3059:1721_1920x0_80_0_0_3f5df99a2d454fbdf437ad8ea3d91ffe.jpg
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Россияне только в ноябре начали активно покупать путевки на новогодние каникулы, тогда как в предыдущие годы массово бронировали туры на зимний период уже с октября, сообщила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе."Новогодние продажи в 2022-м идут в нетипичном темпе. Если в предыдущие годы, и даже в прошлом, когда был разгар очередного витка коронавируса, путевки уходили активно, и в октябре-ноябре была понятна картина бронирования, то в этом году путешественники не планируют настолько вперед. Только сейчас активизировались", — сказала Ломидзе.Она отметила, что из российских направлений в лидерах — Краснодарский край, а также другие горнолыжные курорты Кавказа и Шерегеш в Кемеровской области. Среди зарубежных вариантов на первом месте по востребованности — ОАЭ, за ними — Египет, замыкает тройку Турция."Хорошие шансы, хотя не сопоставимы по потокам, и у стран Юго-Восточной Азии, которые наши туристы так давно ждали. И цены на этих направлениях не выше 2019 года, по крайней мере, в валюте", — добавила глава АТОР.Она уточнила, что участники отрасли в этом году не фиксировали двойного или тройного роста цен на зимние туры, как это было раньше перед Новым годом. Цены выросли на 20, а на некоторых объектах на 30 процентов, сказала Ломидзе.Еще она отметила сохранившуюся тенденцию последних лет — отели премиального уровня россиянами бронируются в первую очередь.
https://ria.ru/20221122/puteshestviya-1833321013.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1c/1765779799_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_94c0636418cb2d42501370e8c7395d02.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новый год
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Новый год
12:59 25.11.2022 (обновлено: 13:00 25.11.2022)
Россияне начали раскупать путевки на Новый год позже, чем обычно
АТОР: россияне лишь в ноябре начали покупать путевки на Новый год
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Россияне только в ноябре начали активно покупать путевки на новогодние каникулы, тогда как в предыдущие годы массово бронировали туры на зимний период уже с октября, сообщила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.
"Новогодние продажи в 2022-м идут в нетипичном темпе. Если в предыдущие годы, и даже в прошлом, когда был разгар очередного витка коронавируса, путевки уходили активно, и в октябре-ноябре была понятна картина бронирования, то в этом году путешественники не планируют настолько вперед. Только сейчас активизировались", — сказала Ломидзе.
Она отметила, что из российских направлений в лидерах — Краснодарский край
, а также другие горнолыжные курорты Кавказа
и Шерегеш в Кемеровской области
. Среди зарубежных вариантов на первом месте по востребованности — ОАЭ
, за ними — Египет
, замыкает тройку Турция
.
"Хорошие шансы, хотя не сопоставимы по потокам, и у стран Юго-Восточной Азии
, которые наши туристы так давно ждали. И цены на этих направлениях не выше 2019 года, по крайней мере, в валюте", — добавила глава АТОР.
Она уточнила, что участники отрасли в этом году не фиксировали двойного или тройного роста цен на зимние туры, как это было раньше перед Новым годом. Цены выросли на 20, а на некоторых объектах на 30 процентов, сказала Ломидзе.
Еще она отметила сохранившуюся тенденцию последних лет — отели премиального уровня россиянами бронируются в первую очередь.