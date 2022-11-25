https://ria.ru/20221125/puteshestviya-1833940779.html

Россияне начали раскупать путевки на Новый год позже, чем обычно

Россияне начали раскупать путевки на Новый год позже, чем обычно - РИА Новости, 25.11.2022

Россияне начали раскупать путевки на Новый год позже, чем обычно

Россияне только в ноябре начали активно покупать путевки на новогодние каникулы, тогда как в предыдущие годы массово бронировали туры на зимний период уже с... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T12:59

2022-11-25T12:59

2022-11-25T13:00

туризм

туризм

новости - туризм

ассоциация туроператоров россии (атор)

новый год

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1c/1765779799_0:0:3059:1721_1920x0_80_0_0_3f5df99a2d454fbdf437ad8ea3d91ffe.jpg

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Россияне только в ноябре начали активно покупать путевки на новогодние каникулы, тогда как в предыдущие годы массово бронировали туры на зимний период уже с октября, сообщила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе."Новогодние продажи в 2022-м идут в нетипичном темпе. Если в предыдущие годы, и даже в прошлом, когда был разгар очередного витка коронавируса, путевки уходили активно, и в октябре-ноябре была понятна картина бронирования, то в этом году путешественники не планируют настолько вперед. Только сейчас активизировались", — сказала Ломидзе.Она отметила, что из российских направлений в лидерах — Краснодарский край, а также другие горнолыжные курорты Кавказа и Шерегеш в Кемеровской области. Среди зарубежных вариантов на первом месте по востребованности — ОАЭ, за ними — Египет, замыкает тройку Турция."Хорошие шансы, хотя не сопоставимы по потокам, и у стран Юго-Восточной Азии, которые наши туристы так давно ждали. И цены на этих направлениях не выше 2019 года, по крайней мере, в валюте", — добавила глава АТОР.Она уточнила, что участники отрасли в этом году не фиксировали двойного или тройного роста цен на зимние туры, как это было раньше перед Новым годом. Цены выросли на 20, а на некоторых объектах на 30 процентов, сказала Ломидзе.Еще она отметила сохранившуюся тенденцию последних лет — отели премиального уровня россиянами бронируются в первую очередь.

https://ria.ru/20221122/puteshestviya-1833321013.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новый год