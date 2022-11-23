Туристический проект Москвы, Петербурга и Нижнего Новгорода отмечен премией
Туристический проект Москвы, Петербурга и Нижнего Новгорода получил Russian Event Awards
© Depositphotos.com / goinykТуристы фотографируются на фоне Храма Василия Блаженного в Москве
© Depositphotos.com / goinyk
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Туристический проект Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода стал призером XI Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards, сообщили на портале мэра и правительства российской столицы.
Совместный проект трех регионов занял второе место в номинации "Лучшая идея туристического события".
Заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что Москва вместе с Санкт-Петербургом и Нижним Новгородом представила на конкурсе межрегиональный маршрут, который предлагает побывать в трех городах. В программе – мероприятия для семей с детьми, поклонников культурно-познавательного отдыха и гурманов.
Маршрут "Три столицы: избранное" позволяет увидеть архитектурные памятники и побывать в популярных городских местах. Например, в Москве создатели проекта предлагают посетить Дом культуры "ГЭС-2", Музей русского импрессионизма и Северный речной вокзал. В Санкт-Петербурге — Новую Голландию и Екатерининский сад, а в Нижнем Новгороде — собор Александра Невского на Стрелке и мультимедиа-арт-пространство "Цех".
Премия Russian Event Awards вручается с 2012 года за лучшие проекты в области событийного туризма. Это помогает регионам масштабировать наиболее успешные практики и привлекать дополнительное внимание путешественников. Всего на конкурс поступило 604 заявки. В финале встретились 314 претендентов из 55 субъектов федерации.