https://ria.ru/20221123/premiya-1833553302.html

Туристический проект Москвы, Петербурга и Нижнего Новгорода отмечен премией

Туристический проект Москвы, Петербурга и Нижнего Новгорода отмечен премией - РИА Новости, 23.11.2022

Туристический проект Москвы, Петербурга и Нижнего Новгорода отмечен премией

Туристический проект Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода стал призером XI Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards,... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T12:11

2022-11-23T12:11

2022-11-23T12:11

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Туристический проект Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода стал призером XI Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards, сообщили на портале мэра и правительства российской столицы.Совместный проект трех регионов занял второе место в номинации "Лучшая идея туристического события". Заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что Москва вместе с Санкт-Петербургом и Нижним Новгородом представила на конкурсе межрегиональный маршрут, который предлагает побывать в трех городах. В программе – мероприятия для семей с детьми, поклонников культурно-познавательного отдыха и гурманов.Маршрут "Три столицы: избранное" позволяет увидеть архитектурные памятники и побывать в популярных городских местах. Например, в Москве создатели проекта предлагают посетить Дом культуры "ГЭС-2", Музей русского импрессионизма и Северный речной вокзал. В Санкт-Петербурге — Новую Голландию и Екатерининский сад, а в Нижнем Новгороде — собор Александра Невского на Стрелке и мультимедиа-арт-пространство "Цех".Премия Russian Event Awards вручается с 2012 года за лучшие проекты в области событийного туризма. Это помогает регионам масштабировать наиболее успешные практики и привлекать дополнительное внимание путешественников. Всего на конкурс поступило 604 заявки. В финале встретились 314 претендентов из 55 субъектов федерации.

https://ria.ru/20220909/moskva-1815332698.html

москва

санкт-петербург

нижний новгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, москва, санкт-петербург, нижний новгород