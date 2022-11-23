Рейтинг@Mail.ru
Туристический проект Москвы, Петербурга и Нижнего Новгорода отмечен премией - РИА Новости, 23.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20221123/premiya-1833553302.html
Туристический проект Москвы, Петербурга и Нижнего Новгорода отмечен премией
Туристический проект Москвы, Петербурга и Нижнего Новгорода отмечен премией - РИА Новости, 23.11.2022
Туристический проект Москвы, Петербурга и Нижнего Новгорода отмечен премией
Туристический проект Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода стал призером XI Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards,... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T12:11
2022-11-23T12:11
туризм
туризм
новости - туризм
москва
санкт-петербург
нижний новгород
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772782055_0:443:2854:2048_1920x0_80_0_0_91cd4e03967d923ac65032dc04d3dd8d.jpg
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Туристический проект Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода стал призером XI Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards, сообщили на портале мэра и правительства российской столицы.Совместный проект трех регионов занял второе место в номинации "Лучшая идея туристического события". Заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что Москва вместе с Санкт-Петербургом и Нижним Новгородом представила на конкурсе межрегиональный маршрут, который предлагает побывать в трех городах. В программе – мероприятия для семей с детьми, поклонников культурно-познавательного отдыха и гурманов.Маршрут "Три столицы: избранное" позволяет увидеть архитектурные памятники и побывать в популярных городских местах. Например, в Москве создатели проекта предлагают посетить Дом культуры "ГЭС-2", Музей русского импрессионизма и Северный речной вокзал. В Санкт-Петербурге — Новую Голландию и Екатерининский сад, а в Нижнем Новгороде — собор Александра Невского на Стрелке и мультимедиа-арт-пространство "Цех".Премия Russian Event Awards вручается с 2012 года за лучшие проекты в области событийного туризма. Это помогает регионам масштабировать наиболее успешные практики и привлекать дополнительное внимание путешественников. Всего на конкурс поступило 604 заявки. В финале встретились 314 претендентов из 55 субъектов федерации.
https://ria.ru/20220909/moskva-1815332698.html
москва
санкт-петербург
нижний новгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772782055_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_636adcbe06501e3ad3b63b1b0510d765.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, москва, санкт-петербург, нижний новгород
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород
12:11 23.11.2022
 
Туристический проект Москвы, Петербурга и Нижнего Новгорода отмечен премией

Туристический проект Москвы, Петербурга и Нижнего Новгорода получил Russian Event Awards

© Depositphotos.com / goinykТуристы фотографируются на фоне Храма Василия Блаженного в Москве
Туристы фотографируются на фоне Храма Василия Блаженного в Москве - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© Depositphotos.com / goinyk
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Туристический проект Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода стал призером XI Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards, сообщили на портале мэра и правительства российской столицы.
Совместный проект трех регионов занял второе место в номинации "Лучшая идея туристического события".
Заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что Москва вместе с Санкт-Петербургом и Нижним Новгородом представила на конкурсе межрегиональный маршрут, который предлагает побывать в трех городах. В программе – мероприятия для семей с детьми, поклонников культурно-познавательного отдыха и гурманов.
Маршрут "Три столицы: избранное" позволяет увидеть архитектурные памятники и побывать в популярных городских местах. Например, в Москве создатели проекта предлагают посетить Дом культуры "ГЭС-2", Музей русского импрессионизма и Северный речной вокзал. В Санкт-Петербурге — Новую Голландию и Екатерининский сад, а в Нижнем Новгороде — собор Александра Невского на Стрелке и мультимедиа-арт-пространство "Цех".
Премия Russian Event Awards вручается с 2012 года за лучшие проекты в области событийного туризма. Это помогает регионам масштабировать наиболее успешные практики и привлекать дополнительное внимание путешественников. Всего на конкурс поступило 604 заявки. В финале встретились 314 претендентов из 55 субъектов федерации.
Иностранные туристки фотографируются на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
9 сентября, 08:00Туризм
Увидеть обязательно! Места Москвы, которые должен посетить каждый турист
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмМоскваСанкт-ПетербургНижний Новгород
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала