https://ria.ru/20221122/shtraf-1833298631.html

Авиакомпания "Россия" взыскала с авиадебошира 200 тысяч рублей

Авиакомпания "Россия" взыскала с авиадебошира 200 тысяч рублей - РИА Новости, 22.11.2022

Авиакомпания "Россия" взыскала с авиадебошира 200 тысяч рублей

Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") взыскала с пассажира-нарушителя рейса Хабаровск - Москва, который состоялся 6 апреля, более 200 тысяч рублей, РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T11:44

2022-11-22T11:44

2022-11-22T11:57

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") взыскала с пассажира-нарушителя рейса Хабаровск - Москва, который состоялся 6 апреля, более 200 тысяч рублей, говорится в релизе перевозчика."Авиакомпания "Россия" взыскала с деструктивного пассажира рейса SU 6294 Хабаровск – Москва от 6 апреля 2022 года убытки, понесенные по причине его противоправного поведения. Районный суд Хабаровска удовлетворил все исковые требования перевозчика по компенсации средств из-за задержки вылета в размере более 200 тысяч рублей", - говорится в сообщении.Компания уточняет, что во время подготовки к взлету пассажир в состоянии алкогольного опьянения нарушал общественный порядок, отказывался находиться на своем посадочном месте и пристегивать ремень безопасности, а попытки убедить нарушителя следовать правилам поведения на борту воздушного судна не привели к должному результату.Командир в итоге принял решение о вызове полиции и отстранении этого пассажира от полета, но в связи с инцидентом задержка рейса составила 1 час 14 минут."Обеспечение безопасности полетов – приоритетная задача "России". Авиакомпания продолжает борьбу всеми законными способами с любыми проявлениями деструктивного поведения для предотвращения негативных воздействий на безопасность полетов, комфорт пассажиров и пунктуальность отправлений. Нарушители привлекаются к ответственности, отстраняются от перевозки и несут финансовые затраты на покрытие расходов перевозчика, возникших по причине их действий", - заключает перевозчик.

https://ria.ru/20221121/finnair-1833083944.html

https://ria.ru/20221122/deboshir-1833251153.html

хабаровск

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