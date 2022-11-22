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Авиакомпания "Россия" взыскала с авиадебошира 200 тысяч рублей - РИА Новости, 22.11.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221122/shtraf-1833298631.html
Авиакомпания "Россия" взыскала с авиадебошира 200 тысяч рублей
Авиакомпания "Россия" взыскала с авиадебошира 200 тысяч рублей - РИА Новости, 22.11.2022
Авиакомпания "Россия" взыскала с авиадебошира 200 тысяч рублей
Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") взыскала с пассажира-нарушителя рейса Хабаровск - Москва, который состоялся 6 апреля, более 200 тысяч рублей, РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T11:44
2022-11-22T11:57
хабаровск
москва
аэрофлот
россия (авиакомпания)
россия
туризм
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") взыскала с пассажира-нарушителя рейса Хабаровск - Москва, который состоялся 6 апреля, более 200 тысяч рублей, говорится в релизе перевозчика."Авиакомпания "Россия" взыскала с деструктивного пассажира рейса SU 6294 Хабаровск – Москва от 6 апреля 2022 года убытки, понесенные по причине его противоправного поведения. Районный суд Хабаровска удовлетворил все исковые требования перевозчика по компенсации средств из-за задержки вылета в размере более 200 тысяч рублей", - говорится в сообщении.Компания уточняет, что во время подготовки к взлету пассажир в состоянии алкогольного опьянения нарушал общественный порядок, отказывался находиться на своем посадочном месте и пристегивать ремень безопасности, а попытки убедить нарушителя следовать правилам поведения на борту воздушного судна не привели к должному результату.Командир в итоге принял решение о вызове полиции и отстранении этого пассажира от полета, но в связи с инцидентом задержка рейса составила 1 час 14 минут."Обеспечение безопасности полетов – приоритетная задача "России". Авиакомпания продолжает борьбу всеми законными способами с любыми проявлениями деструктивного поведения для предотвращения негативных воздействий на безопасность полетов, комфорт пассажиров и пунктуальность отправлений. Нарушители привлекаются к ответственности, отстраняются от перевозки и несут финансовые затраты на покрытие расходов перевозчика, возникших по причине их действий", - заключает перевозчик.
https://ria.ru/20221121/finnair-1833083944.html
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хабаровск, москва, аэрофлот, россия (авиакомпания), россия, новости - туризм
Хабаровск, Москва, Аэрофлот, Россия (авиакомпания), Россия, Туризм, Новости - Туризм
11:44 22.11.2022 (обновлено: 11:57 22.11.2022)
 
Авиакомпания "Россия" взыскала с авиадебошира 200 тысяч рублей

Авиакомпания "Россия" взыскала 200 тысяч рублей с дебошира на рейсе Хабаровск — Москва

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкСамолет Sukhoy Superjet 100 "Волоколамск" авиакомпании "Россия" в аэропорту Шереметьево
Самолет Sukhoy Superjet 100 Волоколамск авиакомпании Россия в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Самолет Sukhoy Superjet 100 "Волоколамск" авиакомпании "Россия" в аэропорту Шереметьево. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") взыскала с пассажира-нарушителя рейса Хабаровск - Москва, который состоялся 6 апреля, более 200 тысяч рублей, говорится в релизе перевозчика.
"Авиакомпания "Россия" взыскала с деструктивного пассажира рейса SU 6294 Хабаровск – Москва от 6 апреля 2022 года убытки, понесенные по причине его противоправного поведения. Районный суд Хабаровска удовлетворил все исковые требования перевозчика по компенсации средств из-за задержки вылета в размере более 200 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
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Компания уточняет, что во время подготовки к взлету пассажир в состоянии алкогольного опьянения нарушал общественный порядок, отказывался находиться на своем посадочном месте и пристегивать ремень безопасности, а попытки убедить нарушителя следовать правилам поведения на борту воздушного судна не привели к должному результату.
Командир в итоге принял решение о вызове полиции и отстранении этого пассажира от полета, но в связи с инцидентом задержка рейса составила 1 час 14 минут.
"Обеспечение безопасности полетов – приоритетная задача "России". Авиакомпания продолжает борьбу всеми законными способами с любыми проявлениями деструктивного поведения для предотвращения негативных воздействий на безопасность полетов, комфорт пассажиров и пунктуальность отправлений. Нарушители привлекаются к ответственности, отстраняются от перевозки и несут финансовые затраты на покрытие расходов перевозчика, возникших по причине их действий", - заключает перевозчик.
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