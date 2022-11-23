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В Магадане завели уголовное дело на авиадебошира из Колымы - РИА Новости, 23.11.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221123/aviadeboshiry-1833576640.html
В Магадане завели уголовное дело на авиадебошира из Колымы
В Магадане завели уголовное дело на авиадебошира из Колымы - РИА Новости, 23.11.2022
В Магадане завели уголовное дело на авиадебошира из Колымы
Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве в отношении жителя Колымы, который устроил дебош в летящем из Москвы самолете, сообщает Восточное... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T15:16
2022-11-23T15:16
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магадан
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МАГАДАН, 23 ноя - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве в отношении жителя Колымы, который устроил дебош в летящем из Москвы самолете, сообщает Восточное межрегиональное СУ на транспорте СК России."Возбуждено уголовное дело в отношении жителя Магаданской области, грубо нарушившего общественный порядок на борту воздушного судна сообщением "Москва – Магадан" (п. "в" ч. 1 ст. 213 УК РФ)", - говорится в релизе.Авиадебоширу грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.По версии следствия, 21 ноября находившийся на борту в состоянии алкогольного опьянения фигурант "грубо и нецензурно выражался в присутствии обслуживающего персонала, при этом на замечания бортпроводников и других пассажиров не реагировал, вел себя неадекватно".Накануне региональное управление Росгвардии рассказало, что возвращавшийся из отпуска сотрудник магаданского СОБРа усмирил неадекватного пассажира рейса Москва – Магадан, оскорблявшего стюардесс, скрутив его ремнями безопасности. В аэропорту дебошира передали полиции.
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туризм, магадан, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), новости - туризм, туристы, самолеты, авиакомпании, аэропорты
Туризм, Туризм, Магадан, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Новости - Туризм, туристы, Самолеты, авиакомпании, Аэропорты
15:16 23.11.2022
 
В Магадане завели уголовное дело на авиадебошира из Колымы

Уголовное дело о хулиганстве завели в Магадане на авиадебошира, которого усмирил пассажир

© Фото : Международный аэропорт МагаданМеждународный аэропорт Магадан Сокол имени В. С. Высоцкого
Международный аэропорт Магадан Сокол имени В. С. Высоцкого - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© Фото : Международный аэропорт Магадан
Читать ria.ru в
МАГАДАН, 23 ноя - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве в отношении жителя Колымы, который устроил дебош в летящем из Москвы самолете, сообщает Восточное межрегиональное СУ на транспорте СК России.
"Возбуждено уголовное дело в отношении жителя Магаданской области, грубо нарушившего общественный порядок на борту воздушного судна сообщением "Москва – Магадан" (п. "в" ч. 1 ст. 213 УК РФ)", - говорится в релизе.
Авиадебоширу грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.
По версии следствия, 21 ноября находившийся на борту в состоянии алкогольного опьянения фигурант "грубо и нецензурно выражался в присутствии обслуживающего персонала, при этом на замечания бортпроводников и других пассажиров не реагировал, вел себя неадекватно".
Накануне региональное управление Росгвардии рассказало, что возвращавшийся из отпуска сотрудник магаданского СОБРа усмирил неадекватного пассажира рейса Москва – Магадан, оскорблявшего стюардесс, скрутив его ремнями безопасности. В аэропорту дебошира передали полиции.
Самолет Sukhoy Superjet 100 Волоколамск авиакомпании Россия в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
Вчера, 11:44Туризм
Авиакомпания "Россия" взыскала с авиадебошира 200 тысяч рублей
 
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