https://ria.ru/20221123/aviadeboshiry-1833576640.html

В Магадане завели уголовное дело на авиадебошира из Колымы

В Магадане завели уголовное дело на авиадебошира из Колымы - РИА Новости, 23.11.2022

В Магадане завели уголовное дело на авиадебошира из Колымы

Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве в отношении жителя Колымы, который устроил дебош в летящем из Москвы самолете, сообщает Восточное... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T15:16

2022-11-23T15:16

2022-11-23T15:16

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МАГАДАН, 23 ноя - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве в отношении жителя Колымы, который устроил дебош в летящем из Москвы самолете, сообщает Восточное межрегиональное СУ на транспорте СК России."Возбуждено уголовное дело в отношении жителя Магаданской области, грубо нарушившего общественный порядок на борту воздушного судна сообщением "Москва – Магадан" (п. "в" ч. 1 ст. 213 УК РФ)", - говорится в релизе.Авиадебоширу грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.По версии следствия, 21 ноября находившийся на борту в состоянии алкогольного опьянения фигурант "грубо и нецензурно выражался в присутствии обслуживающего персонала, при этом на замечания бортпроводников и других пассажиров не реагировал, вел себя неадекватно".Накануне региональное управление Росгвардии рассказало, что возвращавшийся из отпуска сотрудник магаданского СОБРа усмирил неадекватного пассажира рейса Москва – Магадан, оскорблявшего стюардесс, скрутив его ремнями безопасности. В аэропорту дебошира передали полиции.

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Лана Баева

туризм, магадан, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), новости - туризм, туристы, самолеты, авиакомпании, аэропорты