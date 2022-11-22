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Полицейский скрутил дебошира на авиарейсе Москва — Магадан - РИА Новости, 22.11.2022
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Полицейский скрутил дебошира на авиарейсе Москва — Магадан
Полицейский скрутил дебошира на авиарейсе Москва — Магадан - РИА Новости, 22.11.2022
Полицейский скрутил дебошира на авиарейсе Москва — Магадан
Возвращавшийся из отпуска сотрудник СОБРа обезвредил дебошира на авиарейсе Москва — Магадан, сообщило управление Нацгвардии по Магаданской области. РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T09:02
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магадан
россия
происшествия
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МАГАДАН, 22 ноя — РИА Новости. Возвращавшийся из отпуска сотрудник СОБРа обезвредил дебошира на авиарейсе Москва — Магадан, сообщило управление Нацгвардии по Магаданской области.Однако мужчина не обратил внимания на замечания полицейского. Он продолжил оскорблять стюардесс, провоцировал окружающих на драку.Вместе с еще одним пассажиром полицейский связал хулигана ремнями безопасности.Самолет благополучно приземлился в аэропорту Магадана, дебошира передали полиции.
https://ria.ru/20221119/samolet-1832772437.html
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магадан, россия, происшествия
Магадан, Россия, Происшествия
09:02 22.11.2022 (обновлено: 13:26 22.11.2022)
 
Полицейский скрутил дебошира на авиарейсе Москва — Магадан

Полицейский скрутил напавшего на бортпроводника дебошира на авиарейсе Москва — Магадан

© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в медиабанкСотрудники Росгвардии
Сотрудники Росгвардии - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МАГАДАН, 22 ноя — РИА Новости. Возвращавшийся из отпуска сотрудник СОБРа обезвредил дебошира на авиарейсе Москва — Магадан, сообщило управление Нацгвардии по Магаданской области.

"Мужчина вел себя неадекватно, кричал, оскорбляя членов экипажа, которые пытались его успокоить. Затем дебошир схватил бортпроводника за форменную одежду и попытался повалить его на пол. Майор полиции попытался вразумить гражданина, объяснив хулигану, что его действия нарушают общественный порядок", — говорится в пресс-релизе.

Однако мужчина не обратил внимания на замечания полицейского. Он продолжил оскорблять стюардесс, провоцировал окружающих на драку.
Вместе с еще одним пассажиром полицейский связал хулигана ремнями безопасности.
Самолет благополучно приземлился в аэропорту Магадана, дебошира передали полиции.
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