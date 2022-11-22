09:02 22.11.2022 (обновлено: 13:26 22.11.2022)
Полицейский скрутил дебошира на авиарейсе Москва — Магадан
Полицейский скрутил напавшего на бортпроводника дебошира на авиарейсе Москва — Магадан
Сотрудники Росгвардии. Архивное фото
МАГАДАН, 22 ноя — РИА Новости. Возвращавшийся из отпуска сотрудник СОБРа обезвредил дебошира на авиарейсе Москва — Магадан, сообщило управление Нацгвардии по Магаданской области.
"Мужчина вел себя неадекватно, кричал, оскорбляя членов экипажа, которые пытались его успокоить. Затем дебошир схватил бортпроводника за форменную одежду и попытался повалить его на пол. Майор полиции попытался вразумить гражданина, объяснив хулигану, что его действия нарушают общественный порядок", — говорится в пресс-релизе.
Однако мужчина не обратил внимания на замечания полицейского. Он продолжил оскорблять стюардесс, провоцировал окружающих на драку.
Вместе с еще одним пассажиром полицейский связал хулигана ремнями безопасности.
Самолет благополучно приземлился в аэропорту Магадана, дебошира передали полиции.