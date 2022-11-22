https://ria.ru/20221122/deboshir-1833251153.html

Полицейский скрутил дебошира на авиарейсе Москва — Магадан

Полицейский скрутил дебошира на авиарейсе Москва — Магадан - РИА Новости, 22.11.2022

Полицейский скрутил дебошира на авиарейсе Москва — Магадан

Возвращавшийся из отпуска сотрудник СОБРа обезвредил дебошира на авиарейсе Москва — Магадан, сообщило управление Нацгвардии по Магаданской области. РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T09:02

2022-11-22T09:02

2022-11-22T13:26

магадан

россия

происшествия

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МАГАДАН, 22 ноя — РИА Новости. Возвращавшийся из отпуска сотрудник СОБРа обезвредил дебошира на авиарейсе Москва — Магадан, сообщило управление Нацгвардии по Магаданской области.Однако мужчина не обратил внимания на замечания полицейского. Он продолжил оскорблять стюардесс, провоцировал окружающих на драку.Вместе с еще одним пассажиром полицейский связал хулигана ремнями безопасности.Самолет благополучно приземлился в аэропорту Магадана, дебошира передали полиции.

https://ria.ru/20221119/samolet-1832772437.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

магадан, россия, происшествия