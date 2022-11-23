https://ria.ru/20221123/nizhniynovgorod-1833572982.html
Из Нижнего Новгорода запустят рейсы на египетские курорты
Из Нижнего Новгорода запустят рейсы на египетские курорты - РИА Новости, 23.11.2022
Из Нижнего Новгорода запустят рейсы на египетские курорты
Авиарейсы из аэропорта Нижнего Новгорода на курорты Египта запустят с декабря, сообщила пресс-служба воздушной гавани. РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T12:46
2022-11-23T12:46
2022-11-23T12:46
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хургада
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 ноя — РИА Новости. Авиарейсы из аэропорта Нижнего Новгорода на курорты Египта запустят с декабря, сообщила пресс-служба воздушной гавани."Из международного аэропорта Нижнего Новгорода имени Чкалова начинаются полеты в Шарм-эш-Шейх и Хургаду. К обслуживанию маршрутов приступает авиакомпания Nordwind по чартерной программе в составе пакетных туров", — уточняют в пресс-службе.Первый рейс отправится 5 декабря в Шарм-эш-Шейх, а с 8 декабря стартуют перевозки в Хургаду. Далее полеты на курорты Египта будут выполняться раз в 10 днейОтмечается, что это первые направления чартерной программы авиакомпании из Нижнего Новгорода.Сейчас Nordwind выполняет прямые регулярные рейсы из аэропорта имени Чкалова в восемь российских городов: Калининград, Махачкалу, Минеральные Воды, Мурманск, Оренбург, Пермь, Сочи, Уфу.
https://ria.ru/20221122/reysy-1833383328.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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нижний новгород, хургада, египет, nordwind airlines, новости - туризм, туризм, шарм-эш-шейх, авиарейсы, аэропорт
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Из Нижнего Новгорода запустят рейсы на египетские курорты
Полеты на египетские курорты запустят из аэропорта Нижнего Новгорода в декабре