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Из Нижнего Новгорода запустят рейсы на египетские курорты - РИА Новости, 23.11.2022
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Туризм
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Из Нижнего Новгорода запустят рейсы на египетские курорты
Из Нижнего Новгорода запустят рейсы на египетские курорты - РИА Новости, 23.11.2022
Из Нижнего Новгорода запустят рейсы на египетские курорты
Авиарейсы из аэропорта Нижнего Новгорода на курорты Египта запустят с декабря, сообщила пресс-служба воздушной гавани. РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T12:46
2022-11-23T12:46
туризм
нижний новгород
хургада
египет
nordwind airlines
новости - туризм
туризм
шарм-эш-шейх
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 ноя — РИА Новости. Авиарейсы из аэропорта Нижнего Новгорода на курорты Египта запустят с декабря, сообщила пресс-служба воздушной гавани."Из международного аэропорта Нижнего Новгорода имени Чкалова начинаются полеты в Шарм-эш-Шейх и Хургаду. К обслуживанию маршрутов приступает авиакомпания Nordwind по чартерной программе в составе пакетных туров", — уточняют в пресс-службе.Первый рейс отправится 5 декабря в Шарм-эш-Шейх, а с 8 декабря стартуют перевозки в Хургаду. Далее полеты на курорты Египта будут выполняться раз в 10 днейОтмечается, что это первые направления чартерной программы авиакомпании из Нижнего Новгорода.Сейчас Nordwind выполняет прямые регулярные рейсы из аэропорта имени Чкалова в восемь российских городов: Калининград, Махачкалу, Минеральные Воды, Мурманск, Оренбург, Пермь, Сочи, Уфу.
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нижний новгород, хургада, египет, nordwind airlines, новости - туризм, туризм, шарм-эш-шейх, авиарейсы, аэропорт
Туризм, Нижний Новгород, Хургада, Египет, Nordwind Airlines, Новости - Туризм, Туризм, Шарм-эш-Шейх, авиарейсы, Аэропорт
12:46 23.11.2022
 
Из Нижнего Новгорода запустят рейсы на египетские курорты

Полеты на египетские курорты запустят из аэропорта Нижнего Новгорода в декабре

© РИА Новости / Роман Владимиров / Перейти в медиабанкЗдание Международного аэропорта Стригино в Нижнем Новгороде
Здание Международного аэропорта Стригино в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Роман Владимиров
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 ноя — РИА Новости. Авиарейсы из аэропорта Нижнего Новгорода на курорты Египта запустят с декабря, сообщила пресс-служба воздушной гавани.
"Из международного аэропорта Нижнего Новгорода имени Чкалова начинаются полеты в Шарм-эш-Шейх и Хургаду. К обслуживанию маршрутов приступает авиакомпания Nordwind по чартерной программе в составе пакетных туров", — уточняют в пресс-службе.
Первый рейс отправится 5 декабря в Шарм-эш-Шейх, а с 8 декабря стартуют перевозки в Хургаду. Далее полеты на курорты Египта будут выполняться раз в 10 дней
Отмечается, что это первые направления чартерной программы авиакомпании из Нижнего Новгорода.
Сейчас Nordwind выполняет прямые регулярные рейсы из аэропорта имени Чкалова в восемь российских городов: Калининград, Махачкалу, Минеральные Воды, Мурманск, Оренбург, Пермь, Сочи, Уфу.
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ТуризмНижний НовгородХургадаЕгипетNordwind AirlinesНовости - ТуризмТуризмШарм-эш-ШейхавиарейсыАэропорт
 
 
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