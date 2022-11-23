https://ria.ru/20221123/nizhniynovgorod-1833572982.html

Из Нижнего Новгорода запустят рейсы на египетские курорты

Из Нижнего Новгорода запустят рейсы на египетские курорты - РИА Новости, 23.11.2022

Из Нижнего Новгорода запустят рейсы на египетские курорты

Авиарейсы из аэропорта Нижнего Новгорода на курорты Египта запустят с декабря, сообщила пресс-служба воздушной гавани. РИА Новости, 23.11.2022

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2022-11-23T12:46

2022-11-23T12:46

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 ноя — РИА Новости. Авиарейсы из аэропорта Нижнего Новгорода на курорты Египта запустят с декабря, сообщила пресс-служба воздушной гавани."Из международного аэропорта Нижнего Новгорода имени Чкалова начинаются полеты в Шарм-эш-Шейх и Хургаду. К обслуживанию маршрутов приступает авиакомпания Nordwind по чартерной программе в составе пакетных туров", — уточняют в пресс-службе.Первый рейс отправится 5 декабря в Шарм-эш-Шейх, а с 8 декабря стартуют перевозки в Хургаду. Далее полеты на курорты Египта будут выполняться раз в 10 днейОтмечается, что это первые направления чартерной программы авиакомпании из Нижнего Новгорода.Сейчас Nordwind выполняет прямые регулярные рейсы из аэропорта имени Чкалова в восемь российских городов: Калининград, Махачкалу, Минеральные Воды, Мурманск, Оренбург, Пермь, Сочи, Уфу.

https://ria.ru/20221122/reysy-1833383328.html

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Ольга Кабанова

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