https://ria.ru/20221125/turtsiya-1834148459.html
В Турции жители Антальи протестуют против продажи жилья иностранцам
В Турции жители Антальи протестуют против продажи жилья иностранцам - РИА Новости, 25.11.2022
В Турции жители Антальи протестуют против продажи жилья иностранцам
Жители Антальи требуют прекратить продажу и сдачу в аренду жилья иностранцам. Петиция на сайте change.org всего за сутки набрала 8,5 тысячи голосов. РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T11:59
2022-11-25T11:59
2022-11-25T11:59
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Жители Антальи требуют прекратить продажу и сдачу в аренду жилья иностранцам. Петиция на сайте change.org всего за сутки набрала 8,5 тысячи голосов.Жизнь в городе стала сложной для многих, в частности, студентов, из-за резкого роста арендной платы. В Анталье средний показатель достиг десяти тысяч лир (537 долларов), в Аланье — 13 тысяч лир (почти 700 долларов). Плата за аренду в регионе за два года выросла на 395 процентов, говорится в петиции. При этом хозяева квартир продолжают повышать цены, предпочитая сдавать жилье приезжим.Купить недвижимость также сложно: средняя стоимость за три года увеличилась с 32 до 268 тысяч долларов.Сейчас четверть горожан, то есть около 200 тысяч, — это иностранцы. Они же приобретают каждую третью квартиру.Около десяти тысяч россиян и украинцев незаконно занимаются недвижимостью, создавая сообщества в мессенджерах. Они контролируют рынок продаж и аренды квартир в регионе, утверждают авторы петиции."Необходимо остановить аренду и продажу жилья иностранцам. Пусть они находятся в наших отелях, пансионатах и курортных местах в качестве гостей. Это наш город, он не должен стать чужим для будущих поколений", — подчеркивается в петиции.
https://ria.ru/20210825/antalya-1742988748.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, анталья (провинция), турция, жилье
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Анталья (провинция), Турция, Жилье
В Турции жители Антальи протестуют против продажи жилья иностранцам
В Турции жители Антальи протестуют против продажи и сдачи в аренду жилья иностранцам
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости.
Жители Антальи требуют прекратить продажу и сдачу в аренду жилья иностранцам. Петиция на сайте change.org всего за сутки набрала
8,5 тысячи голосов.
Жизнь в городе стала сложной для многих, в частности, студентов, из-за резкого роста арендной платы. В Анталье средний показатель достиг десяти тысяч лир (537 долларов), в Аланье — 13 тысяч лир (почти 700 долларов). Плата за аренду в регионе за два года выросла на 395 процентов, говорится в петиции. При этом хозяева квартир продолжают повышать цены, предпочитая сдавать жилье приезжим.
Купить недвижимость также сложно: средняя стоимость за три года увеличилась с 32 до 268 тысяч долларов.
Сейчас четверть горожан, то есть около 200 тысяч, — это иностранцы. Они же приобретают каждую третью квартиру.
Около десяти тысяч россиян и украинцев незаконно занимаются недвижимостью, создавая сообщества в мессенджерах. Они контролируют рынок продаж и аренды квартир в регионе, утверждают авторы петиции.
"Необходимо остановить аренду и продажу жилья иностранцам. Пусть они находятся в наших отелях, пансионатах и курортных местах в качестве гостей. Это наш город, он не должен стать чужим для будущих поколений", — подчеркивается в петиции.