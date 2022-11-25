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В аэропорту Домодедово появится смотровая площадка на крыше - РИА Новости, 25.11.2022
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Туризм
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В аэропорту Домодедово появится смотровая площадка на крыше
В аэропорту Домодедово появится смотровая площадка на крыше - РИА Новости, 25.11.2022
В аэропорту Домодедово появится смотровая площадка на крыше
В зоне вылета нового сегмента пассажирского терминала (Т2) Домодедово появится первая в Москве обзорная площадка в аэропорту, сообщает пресс-служба авиагавани. РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T16:54
2022-11-25T16:54
туризм
туризм
домодедово (аэропорт)
новости - туризм
туристы
аэропорты
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. В зоне вылета нового сегмента пассажирского терминала (Т2) Домодедово появится первая в Москве обзорная площадка в аэропорту, сообщает пресс-служба авиагавани."Отсюда открывается панорамный вид на аэродром и новую взлетно-посадочную полосу — такая картина точно никого не оставит равнодушным", – уточняют в Телеграм-канале аэропорта. Площадка расположена в зоне вылета, где любой пассажир Т2 сможет бесплатно посетить эту локацию.Пока сроки открытия и кадры пространства не опубликованы. Но ожидается, что доступна площадка будет довольно скоро.
https://ria.ru/20221026/domodedovo-1826837453.html
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туризм, домодедово (аэропорт), новости - туризм, туристы, аэропорты
Туризм, Туризм, Домодедово (аэропорт), Новости - Туризм, туристы, Аэропорты
16:54 25.11.2022
 
В аэропорту Домодедово появится смотровая площадка на крыше

В аэропорту Домодедово в новом сегменте терминала Т2 откроется смотровая площадка на крыше

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкСамолеты в аэропорту Домодедово в Москве
Самолеты в аэропорту Домодедово в Москве - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. В зоне вылета нового сегмента пассажирского терминала (Т2) Домодедово появится первая в Москве обзорная площадка в аэропорту, сообщает пресс-служба авиагавани.
"Отсюда открывается панорамный вид на аэродром и новую взлетно-посадочную полосу — такая картина точно никого не оставит равнодушным", – уточняют в Телеграм-канале аэропорта.

Площадка расположена в зоне вылета, где любой пассажир Т2 сможет бесплатно посетить эту локацию.
Пока сроки открытия и кадры пространства не опубликованы. Но ожидается, что доступна площадка будет довольно скоро.
Пассажиры в аэропорту Домодедово - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
26 октября, 13:29Туризм
В аэропорту Домодедово открывается новый сегмент пассажирского терминала
 
ТуризмТуризмДомодедово (аэропорт)Новости - ТуризмтуристыАэропорты
 
 
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