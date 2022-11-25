https://ria.ru/20221125/domodedovo-1834272099.html

В аэропорту Домодедово появится смотровая площадка на крыше

В аэропорту Домодедово появится смотровая площадка на крыше - РИА Новости, 25.11.2022

В аэропорту Домодедово появится смотровая площадка на крыше

В зоне вылета нового сегмента пассажирского терминала (Т2) Домодедово появится первая в Москве обзорная площадка в аэропорту, сообщает пресс-служба авиагавани. РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T16:54

2022-11-25T16:54

2022-11-25T16:54

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. В зоне вылета нового сегмента пассажирского терминала (Т2) Домодедово появится первая в Москве обзорная площадка в аэропорту, сообщает пресс-служба авиагавани."Отсюда открывается панорамный вид на аэродром и новую взлетно-посадочную полосу — такая картина точно никого не оставит равнодушным", – уточняют в Телеграм-канале аэропорта. Площадка расположена в зоне вылета, где любой пассажир Т2 сможет бесплатно посетить эту локацию.Пока сроки открытия и кадры пространства не опубликованы. Но ожидается, что доступна площадка будет довольно скоро.

https://ria.ru/20221026/domodedovo-1826837453.html

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Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, домодедово (аэропорт), новости - туризм, туристы, аэропорты