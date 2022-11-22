https://ria.ru/20221122/rosturizm-1833282253.html

Догузову освободили от должности главы Ростуризма

Догузову освободили от должности главы Ростуризма - РИА Новости, 22.11.2022

Догузову освободили от должности главы Ростуризма

Зарина Догузова, возглавлявшая Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), освобождена от должности руководителя, ей предложено войти в состав Экспертного... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T11:03

2022-11-22T11:03

2022-11-22T11:19

зарина догузова

борис беляков

дмитрий чернышенко

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

политика

туризм

новости - туризм

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Зарина Догузова, возглавлявшая Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), освобождена от должности руководителя, ей предложено войти в состав Экспертного совета при правительстве, сообщили в пресс-службе кабмина.Указ об упразднении Федерального агентства по туризму был подписан 20 октября 2022 года. Его полномочия переданы Минэкономразвития. Сферу туризма в правительстве продолжит курировать вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. Для проведения мероприятий, связанных с упразднением Ростуризма, была создана ликвидационная комиссия, которую возглавил замруководителя Агентства Григорий Прокуронов. Ликвидационные мероприятия, за которые отвечает Минэкономразвития, должны быть завершены до 15 марта 2023 года."Руководитель Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова освобождена от занимаемой должности. Распоряжение об этом подписано", - говорится в сообщении.Пресс-секретарь главы правительства Борис Беляков отметил, что знания и опыт Догузовой будут востребованы."Ей предложено войти в состав Экспертного совета при правительстве", - цитирует пресс-служба кабмина Белякова.В начале ноября почетный президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько и источники в отрасли рассказали РИА Новости, что Догузова отказалась стать заместителем министра экономического развития. При этом Шпилько выразил надежду, что она продолжит работу в туристической отрасли.

https://ria.ru/20221024/rosturizm-1826306632.html

https://ria.ru/20221102/minekonomrazvitiya-1828802789.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

зарина догузова, борис беляков, дмитрий чернышенко, федеральное агентство по туризму (ростуризм), политика, новости - туризм