11:03 22.11.2022 (обновлено: 11:19 22.11.2022)
Догузову освободили от должности главы Ростуризма
Догузову сняли с поста главы Ростуризма, ей предложили работу в Экспертном совете
© Фото : РостуризмЗарина Догузова
© Фото : Ростуризм
Зарина Догузова. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Зарина Догузова, возглавлявшая Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), освобождена от должности руководителя, ей предложено войти в состав Экспертного совета при правительстве, сообщили в пресс-службе кабмина.
Указ об упразднении Федерального агентства по туризму был подписан 20 октября 2022 года. Его полномочия переданы Минэкономразвития. Сферу туризма в правительстве продолжит курировать вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. Для проведения мероприятий, связанных с упразднением Ростуризма, была создана ликвидационная комиссия, которую возглавил замруководителя Агентства Григорий Прокуронов. Ликвидационные мероприятия, за которые отвечает Минэкономразвития, должны быть завершены до 15 марта 2023 года.
24 октября, 15:32ТуризмСпециалисты и проекты Ростуризма сохранятся, заявили в Госдуме
"Руководитель Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова освобождена от занимаемой должности. Распоряжение об этом подписано", - говорится в сообщении.
Пресс-секретарь главы правительства Борис Беляков отметил, что знания и опыт Догузовой будут востребованы.
"Ей предложено войти в состав Экспертного совета при правительстве", - цитирует пресс-служба кабмина Белякова.
В начале ноября почетный президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько и источники в отрасли рассказали РИА Новости, что Догузова отказалась стать заместителем министра экономического развития. При этом Шпилько выразил надежду, что она продолжит работу в туристической отрасли.