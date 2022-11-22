https://ria.ru/20221122/perm-1833363583.html

В Перми на набережную вернулся известный арт-объект "Счастье не за горами"

В Перми на набережную вернулся известный арт-объект "Счастье не за горами" - РИА Новости, 22.11.2022

В Перми на набережную вернулся известный арт-объект "Счастье не за горами"

Обновленную пермскую достопримечательность "Счастье не за горами" спустя год вернули на прежнее место на набережной, сообщил глава города Алексей Демкин. РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T16:10

2022-11-22T16:10

2022-11-22T16:10

туризм

туризм

пермь

пермский край

новости культуры

новости - туризм

куда поехать

куда сходить

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765644784_0:0:3330:1873_1920x0_80_0_0_8a8fc3e94ebece10bebc1c4cae7ef0b7.jpg

ПЕРМЬ, 22 ноя - РИА Новости. Обновленную пермскую достопримечательность "Счастье не за горами" спустя год вернули на прежнее место на набережной, сообщил глава города Алексей Демкин.В октябре 2021 года арт-объект демонтировали на время ремонта пассажирских причалов у Речного вокзала и увезли на склад."Ставший уже культовым арт-объект "Счастье не за горами" был обновлен, и сегодня Городской центр охраны памятников начал монтаж букв", — написал Демкин в своем Telegram-аккаунте. Он уточнил, что рабочие устанавливают надпись на прежнее место.Арт-объект "Счастье не за горами" появился у Речного вокзала в Перми в 2009 году. Это произошло в рамках public-art-программы "Музей в городе", которую проводил "Музей современного искусства PERMM" во время выставки "МосквАполис" и сопутствующего ей фестиваля уличной культуры и современного искусства "Живая Пермь". Автор проекта — художник Борис Матросов.

https://ria.ru/20211129/perm-1760562003.html

пермь

пермский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, пермь, пермский край, новости культуры, новости - туризм, куда поехать, куда сходить , куда поехать в выходные, куда можно лететь, туристы