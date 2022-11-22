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В Перми на набережную вернулся известный арт-объект "Счастье не за горами" - РИА Новости, 22.11.2022
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Туризм
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В Перми на набережную вернулся известный арт-объект "Счастье не за горами"
В Перми на набережную вернулся известный арт-объект "Счастье не за горами" - РИА Новости, 22.11.2022
В Перми на набережную вернулся известный арт-объект "Счастье не за горами"
Обновленную пермскую достопримечательность "Счастье не за горами" спустя год вернули на прежнее место на набережной, сообщил глава города Алексей Демкин. РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T16:10
2022-11-22T16:10
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ПЕРМЬ, 22 ноя - РИА Новости. Обновленную пермскую достопримечательность "Счастье не за горами" спустя год вернули на прежнее место на набережной, сообщил глава города Алексей Демкин.В октябре 2021 года арт-объект демонтировали на время ремонта пассажирских причалов у Речного вокзала и увезли на склад."Ставший уже культовым арт-объект "Счастье не за горами" был обновлен, и сегодня Городской центр охраны памятников начал монтаж букв", — написал Демкин в своем Telegram-аккаунте. Он уточнил, что рабочие устанавливают надпись на прежнее место.Арт-объект "Счастье не за горами" появился у Речного вокзала в Перми в 2009 году. Это произошло в рамках public-art-программы "Музей в городе", которую проводил "Музей современного искусства PERMM" во время выставки "МосквАполис" и сопутствующего ей фестиваля уличной культуры и современного искусства "Живая Пермь". Автор проекта — художник Борис Матросов.
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Туризм, Туризм, Пермь, Пермский край, Новости культуры, Новости - Туризм, куда поехать, куда сходить , куда поехать в выходные, куда можно лететь, туристы
16:10 22.11.2022
 
В Перми на набережную вернулся известный арт-объект "Счастье не за горами"

Обновленный арт-объект "Счастье не за горами" в Перми вернули на набережную

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкАрт-объект "Счастье не за горами" на набережной реки Кама в Перми
Арт-объект Счастье не за горами на набережной реки Кама в Перми - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ПЕРМЬ, 22 ноя - РИА Новости. Обновленную пермскую достопримечательность "Счастье не за горами" спустя год вернули на прежнее место на набережной, сообщил глава города Алексей Демкин.
В октябре 2021 года арт-объект демонтировали на время ремонта пассажирских причалов у Речного вокзала и увезли на склад.
"Ставший уже культовым арт-объект "Счастье не за горами" был обновлен, и сегодня Городской центр охраны памятников начал монтаж букв", — написал Демкин в своем Telegram-аккаунте. Он уточнил, что рабочие устанавливают надпись на прежнее место.
Арт-объект "Счастье не за горами" появился у Речного вокзала в Перми в 2009 году. Это произошло в рамках public-art-программы "Музей в городе", которую проводил "Музей современного искусства PERMM" во время выставки "МосквАполис" и сопутствующего ей фестиваля уличной культуры и современного искусства "Живая Пермь". Автор проекта — художник Борис Матросов.
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