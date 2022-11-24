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Визовый центр Италии изменил требования к финансовым документам туристов - РИА Новости, 24.11.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221124/italiya-1833968940.html
Визовый центр Италии изменил требования к финансовым документам туристов
Визовый центр Италии изменил требования к финансовым документам туристов - РИА Новости, 24.11.2022
Визовый центр Италии изменил требования к финансовым документам туристов
Визовый центр Италии рассказал об изменении требований к финансовым документам туристов, сообщается на сайте компании VMS, официально аккредитованной... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T16:37
2022-11-24T16:37
туризм
туризм
новости - туризм
италия
визы
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Визовый центр Италии рассказал об изменении требований к финансовым документам туристов, сообщается на сайте компании VMS, официально аккредитованной генконсульством этой страны в Москве.При подаче документов каждый взрослый заявитель теперь должен предоставить справку из банка лично на себя. Спонсорство невозможно даже для близких родственников, то есть, к примеру, муж не может гарантировать оплату всех расходов в поездке для жены.Исключения сделано только для детей: их путешествие по-прежнему могут спонсировать родители. В случае, если ребенок едет с одним из них, именно сопровождающий должен быть спонсором.Финансовой гарантией может быть либо выписка о состоянии счета туриста с транзакциями за последние три месяца, либо банковская гарантия принимающей стороны, готовой взять все расходы по поездке.
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туризм, новости - туризм, италия, визы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Италия, Визы
16:37 24.11.2022
 
Визовый центр Италии изменил требования к финансовым документам туристов

Визовый центр Италии запретил взрослым туристам спонсировать поездки друг друга

© Pixabay / MichelleraponiВенеция
Венеция - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© Pixabay / Michelleraponi
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Визовый центр Италии рассказал об изменении требований к финансовым документам туристов, сообщается на сайте компании VMS, официально аккредитованной генконсульством этой страны в Москве.
При подаче документов каждый взрослый заявитель теперь должен предоставить справку из банка лично на себя. Спонсорство невозможно даже для близких родственников, то есть, к примеру, муж не может гарантировать оплату всех расходов в поездке для жены.
Исключения сделано только для детей: их путешествие по-прежнему могут спонсировать родители. В случае, если ребенок едет с одним из них, именно сопровождающий должен быть спонсором.
Финансовой гарантией может быть либо выписка о состоянии счета туриста с транзакциями за последние три месяца, либо банковская гарантия принимающей стороны, готовой взять все расходы по поездке.
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