https://ria.ru/20221124/italiya-1833968940.html

Визовый центр Италии изменил требования к финансовым документам туристов

Визовый центр Италии изменил требования к финансовым документам туристов - РИА Новости, 24.11.2022

Визовый центр Италии изменил требования к финансовым документам туристов

Визовый центр Италии рассказал об изменении требований к финансовым документам туристов, сообщается на сайте компании VMS, официально аккредитованной... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T16:37

2022-11-24T16:37

2022-11-24T16:37

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Визовый центр Италии рассказал об изменении требований к финансовым документам туристов, сообщается на сайте компании VMS, официально аккредитованной генконсульством этой страны в Москве.При подаче документов каждый взрослый заявитель теперь должен предоставить справку из банка лично на себя. Спонсорство невозможно даже для близких родственников, то есть, к примеру, муж не может гарантировать оплату всех расходов в поездке для жены.Исключения сделано только для детей: их путешествие по-прежнему могут спонсировать родители. В случае, если ребенок едет с одним из них, именно сопровождающий должен быть спонсором.Финансовой гарантией может быть либо выписка о состоянии счета туриста с транзакциями за последние три месяца, либо банковская гарантия принимающей стороны, готовой взять все расходы по поездке.

https://ria.ru/20221115/italiya-1831652129.html

италия

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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