Эксперты рассказали о скидках туроператоров в "Черную пятницу"
В "Черную пятницу" российские туроператоры предложат своим клиентам скидки до 50 процентов
© Depositphotos.com / RacornСвинья-копилка и чемодан
© Depositphotos.com / Racorn
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. В этом году "Черная пятница" в России начнется в ночь с 24 на 25 ноября, некоторые туроператоры участвуют в этом марафоне и предлагают специальные акции, сообщает АТОР.
Продолжительность акции зависит от конкретного продавца, обычно она длится три-четыре дня. Чаще всего приобрести товары и услуги по специальным ценам можно до воскресенья. Некоторые туроператоры начали распродажу намного раньше.
По данным АТОР, PEGAS Touristik проведет большую ежегодную акцию "Черная пятница" для всех направлений, включая туры по России. При бронировании с 23 по 30 ноября предусмотрены скидки. Это 50 процентов на туры по России, до 40 – на путевки в Турцию, на Кубу и в Венесуэлу, до 35 – на Египет и до 25 процентов – в Таиланд, Вьетнам и ОАЭ.
У туроператора FUN&SUN в сейле принимают участие все направления с перелетом на чартерных рейсах. При покупке тура с тарифом "Стандарт" возможна скидка до шесть тысяч рублей. При стоимости путевки от 120 тысяч дисконт составит десять. Есть специальная цена для обладателей промокода.
Акция распространяется только на новые туры, которые забронированы с 21 по 27 ноября. Даты любые, вплоть до 31 октября будущего года, но за исключением зимних и майских праздничных заездов.
PAC Group также участвует в акции. При бронировании отдыха в Турции на летний период, как с авиаперелетом, так и без, предлагаются скидки до 30 процентов. Бронь необходимо сделать с 22 по 25 ноября.
Специальные цены на проживание со скидками до 40 процентов предусмотрены и на отдых на Мальдивах, Сейшелах и Маврикии. Акция действует при бронировании отелей на Мальдивах – с 22 ноября по 2 декабря 2022 года, на Сейшелах – с 25 по 28 ноября 2022 года, на Маврикии – с 25 ноября по 11 декабря 2022 года.
Кроме того, PAC Group предлагает специальные тарифы на зимние круизы MSC. Акция действует до 2 декабря.
Туроператор по Карелии "Скан Тур" также анонсировал скидки до 25 процентов на эксклюзивные, в том числе, новогодние путевки в Карелию, Вологду, Великий Новгород или Псков. Внести предоплату необходимо с 23 ноября по 30 ноября 2022 года, а воспользоваться предложением – с 29 по 31 декабря 2022 года для новогодних туров и с 5 по 8 января 2023 года – для остальных.