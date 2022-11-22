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Индия отменила коронавирусные ограничения - РИА Новости, 22.11.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221122/indiya-1833308602.html
Индия отменила коронавирусные ограничения
Индия отменила коронавирусные ограничения - РИА Новости, 22.11.2022
Индия отменила коронавирусные ограничения
Индия отменила коронавирусные ограничения, с 22 ноября прибывающим из-за границы больше не нужно заполнять форму на портале Air Suvidha, не требуются... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T13:40
2022-11-22T13:40
туризм
туризм
новости - туризм
индия
туристы
коронавирус covid-19
куда можно лететь
отдых на море
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Индия отменила коронавирусные ограничения, с 22 ноября прибывающим из-за границы больше не нужно заполнять форму на портале Air Suvidha, не требуются прививочный сертификат или тест на отсутствие ковида, сообщает Министерство здравоохранения страны.Правда, ведомство все равно рекомендует путешественникам пройти вакцинацию. Также в документе уточняется, что в полете предпочтительно соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.Любой пассажир, имеющий симптомы COVID-19, должен быть отделен от других, после полета его отправят в изолятор для лечения.У путешественников будут измерять температуру. Кроме того, Минздрав рекомендует туристам самостоятельно следить за своим здоровьем. При наличии симптомов, они должны сообщить об этом в ближайшее медицинское учреждение или позвонить по национальному номеру горячей линии (1075).Между нашими странами есть прямые рейсы. В частности, "Аэрофлот" уже начал летать из Москвы на Гоа, а с 25 ноября планирует и из Екатеринбурга. Есть рейсы AZUR air, как из Москвы, так и из регионов. Стоимость путевок, по словам туроператоров, начинается от 46-50 тысяч рублей с человека.
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туризм, новости - туризм, индия, туристы, коронавирус covid-19, куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Индия, туристы, Коронавирус COVID-19, куда можно лететь, Отдых на море
13:40 22.11.2022
 
Индия отменила коронавирусные ограничения

Индия отменила коронавирусные ограничения, но туристам рекомендуется сделать прививки

© Фото : Unsplash/Sarang PandeПляж Гоа
Пляж Гоа - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© Фото : Unsplash/Sarang Pande
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Индия отменила коронавирусные ограничения, с 22 ноября прибывающим из-за границы больше не нужно заполнять форму на портале Air Suvidha, не требуются прививочный сертификат или тест на отсутствие ковида, сообщает Министерство здравоохранения страны.
Правда, ведомство все равно рекомендует путешественникам пройти вакцинацию. Также в документе уточняется, что в полете предпочтительно соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.
Любой пассажир, имеющий симптомы COVID-19, должен быть отделен от других, после полета его отправят в изолятор для лечения.
У путешественников будут измерять температуру. Кроме того, Минздрав рекомендует туристам самостоятельно следить за своим здоровьем. При наличии симптомов, они должны сообщить об этом в ближайшее медицинское учреждение или позвонить по национальному номеру горячей линии (1075).
Между нашими странами есть прямые рейсы. В частности, "Аэрофлот" уже начал летать из Москвы на Гоа, а с 25 ноября планирует и из Екатеринбурга. Есть рейсы AZUR air, как из Москвы, так и из регионов. Стоимость путевок, по словам туроператоров, начинается от 46-50 тысяч рублей с человека.
Пляж Гоа - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
12 ноября, 04:39Туризм
Туроператоры рассказали об особенностях отдыха в Гоа
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмИндиятуристыКоронавирус COVID-19куда можно лететьОтдых на море
 
 
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