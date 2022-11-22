https://ria.ru/20221122/indiya-1833308602.html

Индия отменила коронавирусные ограничения

Индия отменила коронавирусные ограничения - РИА Новости, 22.11.2022

Индия отменила коронавирусные ограничения

Индия отменила коронавирусные ограничения, с 22 ноября прибывающим из-за границы больше не нужно заполнять форму на портале Air Suvidha, не требуются... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T13:40

2022-11-22T13:40

2022-11-22T13:40

туризм

туризм

новости - туризм

индия

туристы

коронавирус covid-19

куда можно лететь

отдых на море

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0c/1816130704_0:358:2730:1894_1920x0_80_0_0_0a40c3b392502485a0740e15f994202a.jpg

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Индия отменила коронавирусные ограничения, с 22 ноября прибывающим из-за границы больше не нужно заполнять форму на портале Air Suvidha, не требуются прививочный сертификат или тест на отсутствие ковида, сообщает Министерство здравоохранения страны.Правда, ведомство все равно рекомендует путешественникам пройти вакцинацию. Также в документе уточняется, что в полете предпочтительно соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.Любой пассажир, имеющий симптомы COVID-19, должен быть отделен от других, после полета его отправят в изолятор для лечения.У путешественников будут измерять температуру. Кроме того, Минздрав рекомендует туристам самостоятельно следить за своим здоровьем. При наличии симптомов, они должны сообщить об этом в ближайшее медицинское учреждение или позвонить по национальному номеру горячей линии (1075).Между нашими странами есть прямые рейсы. В частности, "Аэрофлот" уже начал летать из Москвы на Гоа, а с 25 ноября планирует и из Екатеринбурга. Есть рейсы AZUR air, как из Москвы, так и из регионов. Стоимость путевок, по словам туроператоров, начинается от 46-50 тысяч рублей с человека.

https://ria.ru/20221112/goa-1830565080.html

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, новости - туризм, индия, туристы, коронавирус covid-19, куда можно лететь, отдых на море