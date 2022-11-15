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"Аэрофлот" начнет летать из 4 регионов России в Таиланд, Турцию и Индию - РИА Новости, 15.11.2022
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"Аэрофлот" начнет летать из 4 регионов России в Таиланд, Турцию и Индию
"Аэрофлот" начнет летать из 4 регионов России в Таиланд, Турцию и Индию - РИА Новости, 15.11.2022
"Аэрофлот" начнет летать из 4 регионов России в Таиланд, Турцию и Индию
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" в ноябре запускает программу международных полётов из Екатеринбурга, Красноярска, Новосибирска и Владивостока за... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T21:15
2022-11-15T21:15
аэрофлот
таиланд
россия
турция
индия
туризм
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" в ноябре запускает программу международных полётов из Екатеринбурга, Красноярска, Новосибирска и Владивостока за рубеж - в Турцию, Таиланд, Индию, говорится в релизе перевозчика."Аэрофлот" запускает масштабную программу полётов из четырёх регионов России в пункты Турции, Индии и Таиланда. Рейсы будут выполняться на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330 и узкофюзеляжных Boeing 737-800", - говорится в сообщении.Компания отмечает, что 25 ноября начнётся выполнение прямых регулярных перелётов: из Екатеринбурга в Стамбул и на Гоа; из Красноярска в Бангкок и на Пхукет; из Новосибирска на Пхукет; из Владивостока на Пхукет.Кроме того, 26 ноября открываются полёты из Владивостока в Бангкок, а 27 ноября - в столицу Таиланда из Новосибирска."Благодаря новой международной программе "Аэрофлота" у жителей Урала, Сибири и Дальнего Востока появится возможность путешествовать по наиболее востребованным зимним туристическим маршрутам, минуя Москву. Это сделает полёты из регионов России за рубеж комфортнее, сократит время в пути и позволит существенно сэкономить на стоимости авиаперелёта", - добавляет компания.
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аэрофлот, таиланд, россия, турция, индия, туризм, новости компаний - экономика
Аэрофлот, Таиланд, Россия, Турция, Индия, Туризм, Новости компаний - Экономика
21:15 15.11.2022
 

"Аэрофлот" начнет летать из 4 регионов России в Таиланд, Турцию и Индию

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкТабличка "Аэрофлот" в международном аэропорту Шереметьево
Табличка Аэрофлот в международном аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Табличка "Аэрофлот" в международном аэропорту Шереметьево
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" в ноябре запускает программу международных полётов из Екатеринбурга, Красноярска, Новосибирска и Владивостока за рубеж - в Турцию, Таиланд, Индию, говорится в релизе перевозчика.
"Аэрофлот" запускает масштабную программу полётов из четырёх регионов России в пункты Турции, Индии и Таиланда. Рейсы будут выполняться на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330 и узкофюзеляжных Boeing 737-800", - говорится в сообщении.
Компания отмечает, что 25 ноября начнётся выполнение прямых регулярных перелётов: из Екатеринбурга в Стамбул и на Гоа; из Красноярска в Бангкок и на Пхукет; из Новосибирска на Пхукет; из Владивостока на Пхукет.
Кроме того, 26 ноября открываются полёты из Владивостока в Бангкок, а 27 ноября - в столицу Таиланда из Новосибирска.
"Благодаря новой международной программе "Аэрофлота" у жителей Урала, Сибири и Дальнего Востока появится возможность путешествовать по наиболее востребованным зимним туристическим маршрутам, минуя Москву. Это сделает полёты из регионов России за рубеж комфортнее, сократит время в пути и позволит существенно сэкономить на стоимости авиаперелёта", - добавляет компания.
Сотрудник Терминала C московского аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
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