https://ria.ru/20221115/aeroflot-1831774794.html

"Аэрофлот" начнет летать из 4 регионов России в Таиланд, Турцию и Индию

"Аэрофлот" начнет летать из 4 регионов России в Таиланд, Турцию и Индию - РИА Новости, 15.11.2022

"Аэрофлот" начнет летать из 4 регионов России в Таиланд, Турцию и Индию

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" в ноябре запускает программу международных полётов из Екатеринбурга, Красноярска, Новосибирска и Владивостока за... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T21:15

2022-11-15T21:15

2022-11-15T21:15

аэрофлот

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" в ноябре запускает программу международных полётов из Екатеринбурга, Красноярска, Новосибирска и Владивостока за рубеж - в Турцию, Таиланд, Индию, говорится в релизе перевозчика."Аэрофлот" запускает масштабную программу полётов из четырёх регионов России в пункты Турции, Индии и Таиланда. Рейсы будут выполняться на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330 и узкофюзеляжных Boeing 737-800", - говорится в сообщении.Компания отмечает, что 25 ноября начнётся выполнение прямых регулярных перелётов: из Екатеринбурга в Стамбул и на Гоа; из Красноярска в Бангкок и на Пхукет; из Новосибирска на Пхукет; из Владивостока на Пхукет.Кроме того, 26 ноября открываются полёты из Владивостока в Бангкок, а 27 ноября - в столицу Таиланда из Новосибирска."Благодаря новой международной программе "Аэрофлота" у жителей Урала, Сибири и Дальнего Востока появится возможность путешествовать по наиболее востребованным зимним туристическим маршрутам, минуя Москву. Это сделает полёты из регионов России за рубеж комфортнее, сократит время в пути и позволит существенно сэкономить на стоимости авиаперелёта", - добавляет компания.

https://ria.ru/20221101/bronirovanie-1828389676.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

аэрофлот, таиланд, россия, турция, индия, туризм, новости компаний - экономика