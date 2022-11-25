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Аэрофлот запускает акцию "Яркая пятница" по всем направлениям

Аэрофлот запускает акцию "Яркая пятница" по всем направлениям - РИА Новости, 25.11.2022

Аэрофлот запускает акцию "Яркая пятница" по всем направлениям

Аэрофлот объявляет большую распродажу авиабилетов экономкласса с выгодой до 50%. Перелёты со скидками можно приобрести в течение трёх дней: с 25 по 27 ноября... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T10:34

2022-11-25T10:34

2022-11-25T10:43

пресс-релизы

новости - туризм

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МОСКВА, 25 ноя – Пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот объявляет большую распродажу авиабилетов экономкласса с выгодой до 50%. Перелёты со скидками можно приобрести в течение трёх дней: с 25 по 27 ноября 2022 года.В акции участвуют все направления маршрутной сети Аэрофлота, включая рейсы авиакомпаний "Россия" и "Аврора", выполняемые под кодом SU. Предложение действует на прямые перелёты, также тарифы комбинируются для транзитных перевозок через Москву/ Санкт-Петербург/ Красноярск/ Сочи. Период полётов — с 28 ноября 2022 по 25 марта 2023 года*.В распродаже участвуют тарифные группы класса Эконом — Лайт и Оптимум, а также тариф Плоский, который действует на направлениях между Москвой и Владивостоком/ Хабаровском/ Южно-Сахалинском/ Петропавловском-Камчатским/ Магаданом/ Калиниградом. Благодаря акции этот тариф станет ещё выгоднее — дополнительная скидка составит 15%.Подробная информация о маршрутах и условиях проведения акции, а также правилах бронирования и оплаты опубликована на официальном сайте авиакомпании.* Количество мест ограничено. Тариф может быть недоступен на рейсы и даты высокого спросаАэрофлот — крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной Группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". Группа "Аэрофлот" — безусловный лидер российской гражданской авиации, общая доля на российском рынке в 2021 году — 39,1%. В 2021 году Аэрофлот перевёз 21,4 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 45,8 млн.Аэрофлот — одна из старейших авиакомпаний мира. Компания работает 99 лет и является одним из наиболее узнаваемых российских брендов.Аэрофлот вносит масштабный вклад в поддержку российского авиастроения, выступая стартовым и крупнейшим заказчиком отечественных магистральных пассажирских самолётов. К 2030 году Группа намеревается приобрести 339 воздушных судов отечественного производства.Аэрофлот и компании Группы следуют принципам устойчивого развития, решая важные социально-экономические задачи: обеспечение транспортной доступности городов и регионов России, трудоустройство граждан, профессиональное развитие сотрудников.Аэрофлот постоянно расширяет внутрироссийскую маршрутную сеть, в том числе выполняет полёты между регионами страны минуя Москву, развивает социальноориентированные программы перевозки, реализует собственную программу "плоских тарифов" на рейсах в города Дальнего Востока и Калининград.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы, новости - туризм