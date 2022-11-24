https://ria.ru/20221124/puteshestviya-1833866862.html

В странах ЕС опасаются роста очередей при прохождении границы иностранцами

В странах ЕС опасаются роста очередей при прохождении границы иностранцами - РИА Новости, 24.11.2022

В странах ЕС опасаются роста очередей при прохождении границы иностранцами

Власти европейских стран опасаются, что время на прохождение границ ЕС может многократно увеличиться после введения новой автоматизированной системы... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T13:21

2022-11-24T13:21

2022-11-24T13:21

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Власти европейских стран опасаются, что время на прохождение границ ЕС может многократно увеличиться после введения новой автоматизированной системы погранконтроля (Entry/Exit System, EES), сообщает Tourdom.Власти Австрии предупреждают, что туристам придется запастись терпением, так как время обработки документов удвоится. В Словении ожидают, что процедура будет занимать в четыре раза больше времени, чем сейчас. В Польше отмечают, что в пиковые часы очередей не избежать, а в обычном режиме пограничники будут тратить на проверку каждого туриста лишь на две минуты больше, чем сейчас.Чиновники планируют усовершенствовать инфраструктуру в пунктах пограничного контроля, чтобы избежать коллапса. Так, в Германии расширят пропускные способности терминалов. Испания намерена установить для туристов в аэропортах киоски самообслуживания, где прибывающие смогут внести дополнительную информацию о себе, разгрузив пограничников и сократив время прохождения контроля.Новая автоматизированная система погранконтроля разрабатывается Евросоюзом и предполагает более полный сбор информации о гражданах третьих стран. Помимо сканирования документов и внесения в базу сведений об отказах во въезде и нарушениях, путешественников попросят сдать отпечатки пальцев и сфотографироваться. Цель реформы — снизить риски незаконной миграции, быстрее выявлять поддельные документы и факты нарушения визового режима.Пилотный проект EES должен заработать в Евросоюзе в тестовом режиме до конца года, а в мае следующего его планируется внедрить на постоянной основе.

https://ria.ru/20221123/zagranpasport-1833653366.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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