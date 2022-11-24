В странах ЕС опасаются роста очередей при прохождении границы иностранцами
В ЕС опасаются очередей на границе при проверке документов иностранцев по новым правилам
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в медиабанкПаспортный контроль на пограничном пункте пропуска в Калининграде
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Власти европейских стран опасаются, что время на прохождение границ ЕС может многократно увеличиться после введения новой автоматизированной системы погранконтроля (Entry/Exit System, EES), сообщает Tourdom.
Власти Австрии предупреждают, что туристам придется запастись терпением, так как время обработки документов удвоится. В Словении ожидают, что процедура будет занимать в четыре раза больше времени, чем сейчас. В Польше отмечают, что в пиковые часы очередей не избежать, а в обычном режиме пограничники будут тратить на проверку каждого туриста лишь на две минуты больше, чем сейчас.
Чиновники планируют усовершенствовать инфраструктуру в пунктах пограничного контроля, чтобы избежать коллапса. Так, в Германии расширят пропускные способности терминалов. Испания намерена установить для туристов в аэропортах киоски самообслуживания, где прибывающие смогут внести дополнительную информацию о себе, разгрузив пограничников и сократив время прохождения контроля.
Новая автоматизированная система погранконтроля разрабатывается Евросоюзом и предполагает более полный сбор информации о гражданах третьих стран. Помимо сканирования документов и внесения в базу сведений об отказах во въезде и нарушениях, путешественников попросят сдать отпечатки пальцев и сфотографироваться. Цель реформы — снизить риски незаконной миграции, быстрее выявлять поддельные документы и факты нарушения визового режима.
Пилотный проект EES должен заработать в Евросоюзе в тестовом режиме до конца года, а в мае следующего его планируется внедрить на постоянной основе.
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