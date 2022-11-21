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В поездах пассажирам верхних полок официально разрешили есть на нижних - РИА Новости, 21.11.2022
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Туризм
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В поездах пассажирам верхних полок официально разрешили есть на нижних
В поездах пассажирам верхних полок официально разрешили есть на нижних - РИА Новости, 21.11.2022
В поездах пассажирам верхних полок официально разрешили есть на нижних
Пассажиры поездов, купившие в вагоне места на верхних полках, с 1 сентября 2023 года получат законное право садиться на нижние места для приема пищи, сообщила... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T18:56
2022-11-21T21:26
туризм
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ржд
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Пассажиры поездов, купившие в вагоне места на верхних полках, с 1 сентября 2023 года получат законное право садиться на нижние места для приема пищи, сообщила Общественная палата России в Telegram-канале.Согласно приказу Министерства транспорта, завтракать пассажиры верхних полок смогут в течение получаса в промежутке между 7:00 и 10:00; обедать — не более часа между 12:00 и 15:00; ужинать — в течение 30 минут между 19:00 и 21:00.Путешественники в целом восприняли изменение позитивно, что следует из их комментариев РИА Новости."Хорошо, что наконец разрешилась эта вечная проблема. Ждем закона про средние кресла в самолете", — рассказала туристка Карина Иванова, объяснив, что на борту между незнакомыми пассажирами иногда возникают ситуации, когда попутчики не могут поделить подлокотник."К идее узаконить право пассажиров верхних полок на перекус на нижних отношусь нормально. Считаю это правильным даже чисто по-человечески", — отметила Лариса Фомина.Она призналась, что эта новость ее удивила, поскольку думала, что у пассажиров верхних полок и так есть это право.Наталия, путешествующая поездами в Нижний Новгород и Санкт-Петербург, считает, что официальное разрешение для пассажиров верхних полок ничего не изменит. По ее мнению, скромные люди будут продолжать бояться тревожить попутчиков. Обычно этот вопрос решается полюбовно, добавила она.
https://ria.ru/20220807/provodniki-1802177739.html
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18:56 21.11.2022 (обновлено: 21:26 21.11.2022)
 
В поездах пассажирам верхних полок официально разрешили есть на нижних

ОП: пассажиры верхних полок получат законное право садиться на нижние для приема пищи

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкПассажиры в поезде
Пассажиры в поезде - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Пассажиры в поезде. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Пассажиры поездов, купившие в вагоне места на верхних полках, с 1 сентября 2023 года получат законное право садиться на нижние места для приема пищи, сообщила Общественная палата России в Telegram-канале.
Согласно приказу Министерства транспорта, завтракать пассажиры верхних полок смогут в течение получаса в промежутке между 7:00 и 10:00; обедать — не более часа между 12:00 и 15:00; ужинать — в течение 30 минут между 19:00 и 21:00.
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Путешественники в целом восприняли изменение позитивно, что следует из их комментариев РИА Новости.
"Хорошо, что наконец разрешилась эта вечная проблема. Ждем закона про средние кресла в самолете", — рассказала туристка Карина Иванова, объяснив, что на борту между незнакомыми пассажирами иногда возникают ситуации, когда попутчики не могут поделить подлокотник.
"К идее узаконить право пассажиров верхних полок на перекус на нижних отношусь нормально. Считаю это правильным даже чисто по-человечески", — отметила Лариса Фомина.
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Она призналась, что эта новость ее удивила, поскольку думала, что у пассажиров верхних полок и так есть это право.
Наталия, путешествующая поездами в Нижний Новгород и Санкт-Петербург, считает, что официальное разрешение для пассажиров верхних полок ничего не изменит. По ее мнению, скромные люди будут продолжать бояться тревожить попутчиков. Обычно этот вопрос решается полюбовно, добавила она.
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