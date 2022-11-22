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Догузова войдет в состав Экспертного совета при правительстве - РИА Новости, 22.11.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221122/doguzova-1833308000.html
Догузова войдет в состав Экспертного совета при правительстве
Догузова войдет в состав Экспертного совета при правительстве - РИА Новости, 22.11.2022
Догузова войдет в состав Экспертного совета при правительстве
Зарина Догузова войдет в состав Экспертного совета при правительстве РФ, сообщил журналистам представитель экс-главы Ростуризма. РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T12:16
2022-11-22T12:25
туризм
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туризм
новости - туризм
политика
зарина догузова
владимир путин
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Зарина Догузова войдет в состав Экспертного совета при правительстве РФ, сообщил журналистам представитель экс-главы Ростуризма.Догузова освобождена от должности руководителя Ростуризма в связи с его упразднением, ей предложено войти в экспертный совет при правительстве, сообщили во вторник в пресс-службе кабмина.Представитель Догузовой подтвердил информацию о том, что она отказалась от должности курирующего замминистра в Минэкономразвития. "Зарина Догузова войдёт в состав Экспертного совета при правительстве", - сообщил он.Президент РФ Владимир Путин 20 октября подписал указ об упразднении Ростуризма и передаче его полномочий Минэкономразвития. Премьер-министр Михаил Мишустин во вторник подписал распоряжение об окончательном упразднении Ростуризма до 15 марта 2023 года. Временным куратором туристической отрасли в Минэкономразвития назначен заместитель министра экономического развития Дмитрий Вахруков.
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федеральное агентство по туризму (ростуризм), туризм, новости - туризм, политика, зарина догузова, владимир путин, михаил мишустин, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Туризм, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), Туризм, Новости - Туризм, Политика, Зарина Догузова, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
12:16 22.11.2022 (обновлено: 12:25 22.11.2022)
 
Догузова войдет в состав Экспертного совета при правительстве

Экс-глава Ростуризма Догузова войдет в состав Экспертного совета при правительстве

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкЗарина Догузова
Зарина Догузова - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / POOL
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Зарина Догузова. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Зарина Догузова войдет в состав Экспертного совета при правительстве РФ, сообщил журналистам представитель экс-главы Ростуризма.
Догузова освобождена от должности руководителя Ростуризма в связи с его упразднением, ей предложено войти в экспертный совет при правительстве, сообщили во вторник в пресс-службе кабмина.
Представитель Догузовой подтвердил информацию о том, что она отказалась от должности курирующего замминистра в Минэкономразвития. "Зарина Догузова войдёт в состав Экспертного совета при правительстве", - сообщил он.
Президент РФ Владимир Путин 20 октября подписал указ об упразднении Ростуризма и передаче его полномочий Минэкономразвития. Премьер-министр Михаил Мишустин во вторник подписал распоряжение об окончательном упразднении Ростуризма до 15 марта 2023 года. Временным куратором туристической отрасли в Минэкономразвития назначен заместитель министра экономического развития Дмитрий Вахруков.
Глава Ростуризма Зарина Догузова на встрече министров туризма стран G20 в Индонезии - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
11:31
Биография Зарины Догузовой
 
ТуризмФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)ТуризмНовости - ТуризмПолитикаЗарина ДогузоваВладимир ПутинМихаил МишустинРоссияМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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