https://ria.ru/20221122/doguzova-1833308000.html

Догузова войдет в состав Экспертного совета при правительстве

Догузова войдет в состав Экспертного совета при правительстве - РИА Новости, 22.11.2022

Догузова войдет в состав Экспертного совета при правительстве

Зарина Догузова войдет в состав Экспертного совета при правительстве РФ, сообщил журналистам представитель экс-главы Ростуризма. РИА Новости, 22.11.2022

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2022-11-22T12:16

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Зарина Догузова войдет в состав Экспертного совета при правительстве РФ, сообщил журналистам представитель экс-главы Ростуризма.Догузова освобождена от должности руководителя Ростуризма в связи с его упразднением, ей предложено войти в экспертный совет при правительстве, сообщили во вторник в пресс-службе кабмина.Представитель Догузовой подтвердил информацию о том, что она отказалась от должности курирующего замминистра в Минэкономразвития. "Зарина Догузова войдёт в состав Экспертного совета при правительстве", - сообщил он.Президент РФ Владимир Путин 20 октября подписал указ об упразднении Ростуризма и передаче его полномочий Минэкономразвития. Премьер-министр Михаил Мишустин во вторник подписал распоряжение об окончательном упразднении Ростуризма до 15 марта 2023 года. Временным куратором туристической отрасли в Минэкономразвития назначен заместитель министра экономического развития Дмитрий Вахруков.

https://ria.ru/20221122/doguzova-1833290065.html

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