https://ria.ru/20221122/doguzova-1833308000.html
Догузова войдет в состав Экспертного совета при правительстве
Догузова войдет в состав Экспертного совета при правительстве - РИА Новости, 22.11.2022
Догузова войдет в состав Экспертного совета при правительстве
Зарина Догузова войдет в состав Экспертного совета при правительстве РФ, сообщил журналистам представитель экс-главы Ростуризма. РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T12:16
2022-11-22T12:16
2022-11-22T12:25
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Зарина Догузова войдет в состав Экспертного совета при правительстве РФ, сообщил журналистам представитель экс-главы Ростуризма.Догузова освобождена от должности руководителя Ростуризма в связи с его упразднением, ей предложено войти в экспертный совет при правительстве, сообщили во вторник в пресс-службе кабмина.Представитель Догузовой подтвердил информацию о том, что она отказалась от должности курирующего замминистра в Минэкономразвития. "Зарина Догузова войдёт в состав Экспертного совета при правительстве", - сообщил он.Президент РФ Владимир Путин 20 октября подписал указ об упразднении Ростуризма и передаче его полномочий Минэкономразвития. Премьер-министр Михаил Мишустин во вторник подписал распоряжение об окончательном упразднении Ростуризма до 15 марта 2023 года. Временным куратором туристической отрасли в Минэкономразвития назначен заместитель министра экономического развития Дмитрий Вахруков.
https://ria.ru/20221122/doguzova-1833290065.html
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федеральное агентство по туризму (ростуризм), туризм, новости - туризм, политика, зарина догузова, владимир путин, михаил мишустин, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Туризм, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), Туризм, Новости - Туризм, Политика, Зарина Догузова, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
12:16 22.11.2022 (обновлено: 12:25 22.11.2022)
Догузова войдет в состав Экспертного совета при правительстве
Экс-глава Ростуризма Догузова войдет в состав Экспертного совета при правительстве