Госдума продлила эксперимент по взиманию курортного сбора до 2025 года
ГД продлила эксперимент по курортному сбору до 2025 года, включив Петербург и "Сириус"
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который продлевает срок проведения эксперимента по взиманию курортного сбора до 1 января 2025 года и включает в него Санкт-Петербург и федеральную территорию "Сириус".
Сейчас такой эксперимент с 1 мая 2018 года до 1 января 2023 года может проводиться в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях, а размер курортного сбора не может превышать 100 рублей. Задачами эксперимента объявлены сохранение, восстановление и развитие курортов, создание благоприятных условий для устойчивого развития туризма.
Однако пока эксперимент проводится лишь в трех субъектах РФ. Первоначально планировалось, что в Крыму курортный сбор будет введен с 1 мая 2019 года, потом срок был перенесен на 1 мая 2021 года, а затем на 1 мая 2022 года. Но в феврале текущего года парламент Крыма признал утратившим силу республиканский закон о введении курортного сбора, поскольку все включенные в территорию эксперимента муниципальные образования (Алушта, Судак, Феодосия и Ялта) подали заявки об исключении из него.
Первоначальная редакция законопроекта предполагала лишь продление срока проведения эксперимента на пять лет – до 1 января 2028 года. Однако правительство РФ, не возражая против продления срока, предлагало сделать это лишь на два года, то есть до 1 января 2025 года, и одновременно распространить эксперимент на Санкт-Петербург и федеральную территорию "Сириус".
Госдума в среду в ходе второго чтения поддержала поправки ряда депутатов, которые учитывают эти предложения. Закон должен будет вступить в силу со дня официального опубликования.
По информации Минэкономразвития РФ, общая сумма средств, полученная от уплаты курортного сбора в 2018-2021 годах, составила 1,56 миллиарда рублей, в том числе в Алтайском крае – 117 миллионов рублей, Ставропольском крае - 904,5 миллиона, Краснодарском крае - 538,1 миллиона. А с 1 января по 28 апреля текущего года общий объем средств от уплаты курортного сбора составил 200,6 миллиона рублей, из них в Алтайском крае - 10,7 миллиона, Ставропольском крае - 50,9 миллиона, Краснодарском крае – 139 миллионов. Таким образом, всего с начала эксперимента до конца апреля 2022 года было получено 1,76 миллиарда рублей курортного сбора.
С начала эксперимента до конца 2021 года на средства курортного сбора на территориях участников эксперимента спроектированы, построены, реконструированы, благоустроены и отремонтированы более 60 объектов курортной инфраструктуры. В 2022 году такие работы проводятся или планируются еще более чем на 50 объектах.