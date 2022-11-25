Рейтинг@Mail.ru
Эксперты выяснили, сколько дней россияне путешествуют на Новый год - РИА Новости, 25.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20221125/prazdniki-1834055726.html
Эксперты выяснили, сколько дней россияне путешествуют на Новый год
Эксперты выяснили, сколько дней россияне путешествуют на Новый год - РИА Новости, 25.11.2022
Эксперты выяснили, сколько дней россияне путешествуют на Новый год
Сервис для планирования путешествий проанализировал бронирования отелей в период с 30 декабря 2022-го по 8 января 2023 года и выяснил, что пользователи выбирают РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T10:43
2022-11-25T10:43
туризм
туризм
новости - туризм
москва
санкт-петербург
сочи
новый год
казань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765640986_0:209:2958:1872_1920x0_80_0_0_a9cd885aae8de852af926add251ff70c.jpg
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Сервис для планирования путешествий проанализировал бронирования отелей в период с 30 декабря 2022-го по 8 января 2023 года и выяснил, что пользователи выбирают более долгие поездки в этом сезоне, сообщает OneTwoTrip.Так, более половины заказов (54,3 процента) оформлено в среднем на срок от четырех до семи ночей, 20 процентов ― на две-три, и почти столько же (19,8 процента) ― на одни сутки. Остановиться более чем на восемь ночей планируют 5,9 процента клиентов.В прошлом году пользователи сервиса чаще всего бронировали отели на одну ночь (доля таких заказов составила 50,1 процента), на четыре-семь ночей предпочитали остановиться в 25,3 процента случаев, а на две-три ― в 23,4. Отдых более 8 ночей интересовал лишь 1,2 процента туристов.Вместе с увеличением продолжительности пребывания закономерно вырос и средний чек. На будущих праздничных выходных он составил 27 700 рублей, а в прошлом году ― 15 100 рублей. При этом средняя стоимость проживания за ночь за год практически не изменилась: 8 000 рублей против 7 700 рублей в прошлом году.Как и в прошлые новогодние праздники, путешественники отдают предпочтение отелям категорий "четыре" и "три звезды": 31,4 и 30,6 процента бронирований соответственно. Интересно, что спрос на апартаменты, хостелы и гостевые дома вырос более чем на 40 процентов. На гостиницы с одной и двумя звездами он увеличился почти в два раза (4,4 процента броней в этом сезоне), а вот востребованность "пятерок", наоборот, снизилась более чем в полтора раза, до 7,3 процента.Самыми популярными направлениями для отдыха внутри страны оказались столицы: первое место среди новогодних бронирований заняла Москва, второе ― Санкт-Петербург. На третьей строчке расположился южный Адлер, на четвертой ― Казань, а на пятой ― Эстосадок. Популярностью также пользуются Нижний Новгород, Тюмень, Сочи, Калининград и Ярославль.
https://ria.ru/20221124/poezda-1833885253.html
москва
санкт-петербург
сочи
казань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Лана Баева
Лана Баева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765640986_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_87accede6b99c5c85231117802a1242a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, москва, санкт-петербург, сочи, новый год, казань, куда можно лететь, куда поехать в выходные, куда поехать, туристы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Новый год, Казань, куда можно лететь, куда поехать в выходные, куда поехать, туристы
10:43 25.11.2022
 
Эксперты выяснили, сколько дней россияне путешествуют на Новый год

Длительность поездок россиян на новогодние праздники выросла в несколько раз

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкПредновогодняя Москва
Предновогодняя Москва - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Сервис для планирования путешествий проанализировал бронирования отелей в период с 30 декабря 2022-го по 8 января 2023 года и выяснил, что пользователи выбирают более долгие поездки в этом сезоне, сообщает OneTwoTrip.
Так, более половины заказов (54,3 процента) оформлено в среднем на срок от четырех до семи ночей, 20 процентов ― на две-три, и почти столько же (19,8 процента) ― на одни сутки. Остановиться более чем на восемь ночей планируют 5,9 процента клиентов.
В прошлом году пользователи сервиса чаще всего бронировали отели на одну ночь (доля таких заказов составила 50,1 процента), на четыре-семь ночей предпочитали остановиться в 25,3 процента случаев, а на две-три ― в 23,4. Отдых более 8 ночей интересовал лишь 1,2 процента туристов.
Вместе с увеличением продолжительности пребывания закономерно вырос и средний чек. На будущих праздничных выходных он составил 27 700 рублей, а в прошлом году ― 15 100 рублей. При этом средняя стоимость проживания за ночь за год практически не изменилась: 8 000 рублей против 7 700 рублей в прошлом году.
Как и в прошлые новогодние праздники, путешественники отдают предпочтение отелям категорий "четыре" и "три звезды": 31,4 и 30,6 процента бронирований соответственно.
Интересно, что спрос на апартаменты, хостелы и гостевые дома вырос более чем на 40 процентов. На гостиницы с одной и двумя звездами он увеличился почти в два раза (4,4 процента броней в этом сезоне), а вот востребованность "пятерок", наоборот, снизилась более чем в полтора раза, до 7,3 процента.
Самыми популярными направлениями для отдыха внутри страны оказались столицы: первое место среди новогодних бронирований заняла Москва, второе ― Санкт-Петербург. На третьей строчке расположился южный Адлер, на четвертой ― Казань, а на пятой ― Эстосадок. Популярностью также пользуются Нижний Новгород, Тюмень, Сочи, Калининград и Ярославль.
Поезд на станции Новосибирск-Главный - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
Вчера, 12:01Туризм
РЖД назначили около тысячи дополнительных поездов на новогодние праздники
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмМоскваСанкт-ПетербургСочиНовый годКазанькуда можно лететькуда поехать в выходныекуда поехатьтуристы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала