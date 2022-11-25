https://ria.ru/20221125/prazdniki-1834055726.html

Эксперты выяснили, сколько дней россияне путешествуют на Новый год

Эксперты выяснили, сколько дней россияне путешествуют на Новый год - РИА Новости, 25.11.2022

Эксперты выяснили, сколько дней россияне путешествуют на Новый год

Сервис для планирования путешествий проанализировал бронирования отелей в период с 30 декабря 2022-го по 8 января 2023 года и выяснил, что пользователи выбирают РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T10:43

2022-11-25T10:43

2022-11-25T10:43

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Сервис для планирования путешествий проанализировал бронирования отелей в период с 30 декабря 2022-го по 8 января 2023 года и выяснил, что пользователи выбирают более долгие поездки в этом сезоне, сообщает OneTwoTrip.Так, более половины заказов (54,3 процента) оформлено в среднем на срок от четырех до семи ночей, 20 процентов ― на две-три, и почти столько же (19,8 процента) ― на одни сутки. Остановиться более чем на восемь ночей планируют 5,9 процента клиентов.В прошлом году пользователи сервиса чаще всего бронировали отели на одну ночь (доля таких заказов составила 50,1 процента), на четыре-семь ночей предпочитали остановиться в 25,3 процента случаев, а на две-три ― в 23,4. Отдых более 8 ночей интересовал лишь 1,2 процента туристов.Вместе с увеличением продолжительности пребывания закономерно вырос и средний чек. На будущих праздничных выходных он составил 27 700 рублей, а в прошлом году ― 15 100 рублей. При этом средняя стоимость проживания за ночь за год практически не изменилась: 8 000 рублей против 7 700 рублей в прошлом году.Как и в прошлые новогодние праздники, путешественники отдают предпочтение отелям категорий "четыре" и "три звезды": 31,4 и 30,6 процента бронирований соответственно. Интересно, что спрос на апартаменты, хостелы и гостевые дома вырос более чем на 40 процентов. На гостиницы с одной и двумя звездами он увеличился почти в два раза (4,4 процента броней в этом сезоне), а вот востребованность "пятерок", наоборот, снизилась более чем в полтора раза, до 7,3 процента.Самыми популярными направлениями для отдыха внутри страны оказались столицы: первое место среди новогодних бронирований заняла Москва, второе ― Санкт-Петербург. На третьей строчке расположился южный Адлер, на четвертой ― Казань, а на пятой ― Эстосадок. Популярностью также пользуются Нижний Новгород, Тюмень, Сочи, Калининград и Ярославль.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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