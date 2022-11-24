https://ria.ru/20221124/maldivy-1833893351.html
На Мальдивах повысят налог на туристические услуги
На Мальдивах повысят налог на туристические услуги - РИА Новости, 24.11.2022
На Мальдивах повысят налог на туристические услуги
Мальдивские власти планируют повысить налоговые ставки для компаний, работающих в сфере туризма, сообщает АТОР. РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T12:46
2022-11-24T12:46
2022-11-24T12:46
туризм
туризм
новости - туризм
мальдивы
ассоциация туроператоров россии (атор)
налоги
отели
гостиницы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735234103_0:334:1080:942_1920x0_80_0_0_41c7ba64cd1f7e67392381bbcfdd78ba.jpg
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Мальдивские власти планируют повысить налоговые ставки для компаний, работающих в сфере туризма, сообщает АТОР.Парламент республики поддержал предложение правительства об увеличении ставки налога на товары и услуги для туризма (TGST) с 12 до 16 процентов. Для других сфер рост отчислений не столь существенный — два процента.Поправки вступят в силу с 1 января 2023 года. Курорты, отели, гостевые дома, принимающие и транспортные компании должны будут пересмотреть свою ценовую политику.Ассоциация мальдивских туристических агентств и туроператоров (MATATO) назвала решение властей "поспешным" и "внезапным". По данным организации, поступления от туриндустрии составляют 74 процента доходов бюджета страны. При росте фискальной нагрузки сектор может сильно пострадать. "Налог будет выше, чем у стран-конкурентов, и существует вероятность потери некоторых рынков", — предупреждают в MATATO.Впрочем, российские туроператоры не склонны драматизировать ситуацию. Во-первых, контрактные цены останутся прежними, хотя отели все же пересмотрят сезонные спецпредложения — их станет меньше. Во-вторых, по подтвержденным ранее заявкам гостиницы обещали не повышать стоимость проживания.Кроме того, специалисты отмечают, что вероятное подорожание вряд ли будет сильно болезненным для туристов, так как это направление относится к высокобюджетным.
https://ria.ru/20221123/maldivy-1833054727.html
мальдивы
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735234103_0:233:1080:1043_1920x0_80_0_0_74632c971c1830ae4680dda1c51a1c28.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, мальдивы, ассоциация туроператоров россии (атор), налоги, отели, гостиницы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Мальдивы, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Налоги, Отели, Гостиницы
На Мальдивах повысят налог на туристические услуги
АТОР: на Мальдивах планируют повысить налог на туристические услуги на четыре процента
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости.
Мальдивские власти планируют повысить налоговые ставки для компаний, работающих в сфере туризма, сообщает
АТОР.
Парламент республики поддержал предложение правительства об увеличении ставки налога на товары и услуги для туризма (TGST) с 12 до 16 процентов. Для других сфер рост отчислений не столь существенный — два процента.
Поправки вступят в силу с 1 января 2023 года. Курорты, отели, гостевые дома, принимающие и транспортные компании должны будут пересмотреть свою ценовую политику.
Ассоциация мальдивских туристических агентств и туроператоров (MATATO) назвала решение властей "поспешным" и "внезапным". По данным организации, поступления от туриндустрии составляют 74 процента доходов бюджета страны. При росте фискальной нагрузки сектор может сильно пострадать.
"Налог будет выше, чем у стран-конкурентов, и существует вероятность потери некоторых рынков", — предупреждают в MATATO.
Впрочем, российские туроператоры не склонны драматизировать ситуацию. Во-первых, контрактные цены останутся прежними, хотя отели все же пересмотрят сезонные спецпредложения — их станет меньше. Во-вторых, по подтвержденным ранее заявкам гостиницы обещали не повышать стоимость проживания.
Кроме того, специалисты отмечают, что вероятное подорожание вряд ли будет сильно болезненным для туристов, так как это направление относится к высокобюджетным.