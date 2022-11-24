https://ria.ru/20221124/maldivy-1833893351.html

На Мальдивах повысят налог на туристические услуги

На Мальдивах повысят налог на туристические услуги - РИА Новости, 24.11.2022

На Мальдивах повысят налог на туристические услуги

Мальдивские власти планируют повысить налоговые ставки для компаний, работающих в сфере туризма, сообщает АТОР. РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T12:46

2022-11-24T12:46

2022-11-24T12:46

туризм

туризм

новости - туризм

мальдивы

ассоциация туроператоров россии (атор)

налоги

отели

гостиницы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735234103_0:334:1080:942_1920x0_80_0_0_41c7ba64cd1f7e67392381bbcfdd78ba.jpg

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Мальдивские власти планируют повысить налоговые ставки для компаний, работающих в сфере туризма, сообщает АТОР.Парламент республики поддержал предложение правительства об увеличении ставки налога на товары и услуги для туризма (TGST) с 12 до 16 процентов. Для других сфер рост отчислений не столь существенный — два процента.Поправки вступят в силу с 1 января 2023 года. Курорты, отели, гостевые дома, принимающие и транспортные компании должны будут пересмотреть свою ценовую политику.Ассоциация мальдивских туристических агентств и туроператоров (MATATO) назвала решение властей "поспешным" и "внезапным". По данным организации, поступления от туриндустрии составляют 74 процента доходов бюджета страны. При росте фискальной нагрузки сектор может сильно пострадать. "Налог будет выше, чем у стран-конкурентов, и существует вероятность потери некоторых рынков", — предупреждают в MATATO.Впрочем, российские туроператоры не склонны драматизировать ситуацию. Во-первых, контрактные цены останутся прежними, хотя отели все же пересмотрят сезонные спецпредложения — их станет меньше. Во-вторых, по подтвержденным ранее заявкам гостиницы обещали не повышать стоимость проживания.Кроме того, специалисты отмечают, что вероятное подорожание вряд ли будет сильно болезненным для туристов, так как это направление относится к высокобюджетным.

https://ria.ru/20221123/maldivy-1833054727.html

мальдивы

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, мальдивы, ассоциация туроператоров россии (атор), налоги, отели, гостиницы