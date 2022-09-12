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Биография Антона Алиханова

Биография Антона Алиханова - РИА Новости, 12.09.2022

Биография Антона Алиханова

Антон Андреевич Алиханов родился 17 сентября 1986 года в городе Сухуми (ныне Сухум, Республика Абхазия). РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T04:26

2022-09-12T04:26

2022-09-12T04:26

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Антон Андреевич Алиханов родился 17 сентября 1986 года в городе Сухуми (ныне Сухум, Республика Абхазия). В 1992 году после того, как начался вооруженный конфликт Абхазии и Грузии, его семья переехала в Москву. В 2008 году окончил Всероссийскую государственную налоговую академию Министерства финансов РФ по специальности "финансы и кредит", в 2010 году – по специальности "юриспруденция". Кандидат экономических наук (2012). В 2009-2010 годах – специалист-эксперт юридического отдела в Управлении министерства юстиции Российской Федерации по Московской области.В 2010-2012 годах – ведущий советник планово-экономического отдела Департамента управления делами министерства юстиции Российской Федерации.В 2013 году был заместителем начальника отдела нормативного правового обеспечения применения ограничений и мониторинга международных обязательств Департамента государственного регулирования внешнеторговой деятельности министерства промышленности и торговли Российской Федерации.В 2013-2015 годах – заместитель директора Департамента государственного регулирования внешнеторговой деятельности министерства промышленности и торговли Российской Федерации.22 сентября 2015 года распоряжением губернатора Калининградской области был назначен заместителем председателя правительства Калининградской области. Курировал вопросы экономики, промышленности, сельского хозяйства, международной торговли и таможенных пошлин.30 июля 2016 года стало известно, что Антон Алиханов назначен на должность временно исполняющего обязанности председателя правительства области.6 октября 2016 года Антон Алиханов был назначен исполняющим обязанности губернатора Калининградской области. 10 сентября 2017 года победил на выборах губернатора Калининградской области, получив поддержку 81,06% избирателей. 29 сентября 2017 года Антон Алиханов вступил в должность губернатора Калининградской области. С 2018 года – член генерального совета партии "Единая Россия". В июне 2022 года "Единая Россия" выдвинула Антона Алиханова кандидатом от партии на выборах главы Калининградской области в сентябре 2022 года. Член Государственного совета РФ. Награжден медалью Министерства юстиции РФ "За усердие" II степени, а также почетной грамотой президента РФ.Антон Алиханов женат, у него трое детей.Сумма декларированного дохода за 2021 год составила 3,5 миллиона рублей. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Алёна Пава

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