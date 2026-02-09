Рейтинг@Mail.ru
Российские автокомпании заинтересованы в локализации в Саудовской Аравии
13:07 09.02.2026 (обновлено: 13:08 09.02.2026)
Российские автокомпании заинтересованы в локализации в Саудовской Аравии
экономика
саудовская аравия
россия
антон алиханов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
экономика, саудовская аравия, россия, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Саудовская Аравия, Россия, Антон Алиханов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Покупатель осматривает автомобиль. Архивное фото
ЭР-РИЯД, 9 фев - РИА Новости. Российские автопроизводители проявляют интерес к локализации своей продукции в Саудовской Аравии, рассказал журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в кулуарах выставки "Иннопром. Саудовская Аравия".
"Да, у нас есть мысли, у наших автопроизводителей", - ответил министр об интересе в локализации российских отраслей промышленности в Саудовской Аравии.
Выставка "Иннопром. Саудовская Аравия" проходит в Эр-Рияде с 8 по 10 февраля. В ней принимают участие более 250 российских компаний.
Экономика Саудовская Аравия Россия Антон Алиханов Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
