Российские автокомпании заинтересованы в локализации в Саудовской Аравии
Российские автопроизводители проявляют интерес к локализации своей продукции в Саудовской Аравии, рассказал журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T13:07:00+03:00
2026-02-09T13:07:00+03:00
2026-02-09T13:08:00+03:00
экономика
саудовская аравия
россия
антон алиханов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
