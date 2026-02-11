Рейтинг@Mail.ru
В России перезапустят два автомобильных завода - РИА Новости, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:45 11.02.2026 (обновлено: 16:25 11.02.2026)
https://ria.ru/20260211/avto-2073609696.html
В России перезапустят два автомобильных завода
В России перезапустят два автомобильных завода - РИА Новости, 11.02.2026
В России перезапустят два автомобильных завода
Российские власти собираются в ближайшее время снова запустить два автомобильных завода, которые оставили Toyota и Volkswagen, заявил глава Минпромторга Антон... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T11:45:00+03:00
2026-02-11T16:25:00+03:00
авто
россия
санкт-петербург
нижегородская область
антон алиханов
volkswagen group
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0b/2073639301_0:0:3310:1862_1920x0_80_0_0_f7f8cc0d87ba82d59a59ec7e9e973b98.jpg
https://ria.ru/20260211/avto-2073597148.html
россия
санкт-петербург
нижегородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0b/2073639301_579:0:3310:2048_1920x0_80_0_0_13099b5284245edac1a7c5686b48d70c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авто, россия, санкт-петербург, нижегородская область, антон алиханов, volkswagen group, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), госдума рф
Авто, Россия, Санкт-Петербург, Нижегородская область, Антон Алиханов, Volkswagen Group, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Госдума РФ
В России перезапустят два автомобильных завода

В России планируют снова запустить бывшие заводы Toyota и Volkswagen

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСборка автомобиля на заводе
Сборка автомобиля на заводе - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Сборка автомобиля на заводе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Российские власти собираются в ближайшее время снова запустить два автомобильных завода, которые оставили Toyota и Volkswagen, заявил глава Минпромторга Антон Алиханов.
"В этом году планируем перезагрузить оставшиеся два завода — Toyota в Санкт-Петербурге и бывший Volkswagen в Нижегородской области", — сказал он на заседании комитета Госдумы по промышленности и торговле в преддверии отчета правительства.
По словам Алиханова, практически на всех автомобильных площадках, брошенных западными компаниями, производство уже возобновилось. В 2025-м их объемы выпуска выросли на треть — до 368 тысяч автомобилей.
В конце октября первый вице-премьер Денис Мантуров рассказал, что 11 из 13 автозаводов возобновили производство. Так, в Калуге на бывшем заводе Volkswagen выпускают автомобили российского бренда Tenet по полному циклу, включая сварку и окраску, а "Соллерс" оперативно адаптировал освободившиеся мощности под продукцию собственного бренда.
Автомобиль Lada Vesta - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Алиханов рассказал о росте доли российских автомобилей на рынке в 2025 году
Вчера, 10:52
 
АвтоРоссияСанкт-ПетербургНижегородская областьАнтон АлихановVolkswagen GroupМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Госдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала