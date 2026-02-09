Рейтинг@Mail.ru
Россия и Саудовская Аравия ведут переговоры по нефтегазовым стандартам - РИА Новости, 09.02.2026
15:07 09.02.2026
Россия и Саудовская Аравия ведут переговоры по нефтегазовым стандартам
2026-02-09T15:07:00+03:00
2026-02-09T15:07:00+03:00
экономика, россия, саудовская аравия, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), saudi aramco
Экономика, Россия, Саудовская Аравия, Антон Алиханов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Saudi Aramco
© AP Photo / Amr NabilРезервуары для хранения на объекте нефтетранспортной инфраструктуры компании Aramco в Саудовской Аравии
Резервуары для хранения на объекте нефтетранспортной инфраструктуры компании Aramco в Саудовской Аравии - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© AP Photo / Amr Nabil
Резервуары для хранения на объекте нефтетранспортной инфраструктуры компании Aramco в Саудовской Аравии. Архивное фото
ЭР-РИЯД, 9 фев - РИА Новости. Россия и Саудовская Аравия ведут переговоры о развитии взаимодействия с российским Институтом нефтегазовых технологических инициатив (ИНТИ) в области стандартов в нефтегазовом оборудовании, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"Да, несомненно, мы ведем с ними переговоры относительно развития взаимодействия с нашим Институтом нефтегазовых технологических инициатив. По примеру Объединенных Арабских Эмиратов, где уже больше 50 стандартов, разработанных ИНТИ, внедрено, одобрено их властями", - сказал министр в кулуарах выставки "Иннопром. Саудовская Аравия".
Вчера, 13:27
"Главная наша задача, наверное, отработать с Saudi Aramco. Очень важно, чтобы эта главная компания на саудовском рынке тоже сертифицировала, принимала те стандарты, которые разработала ИНТИ. Мы надеемся в ближайшие месяцы, весной, провести технологические день, собственно говоря, представим свои решения нашим саудовским друзьям", - добавил он.
В июле 2025 года Алиханов сообщал журналистам, что Минпромторг РФ надеется на плодотворную работу с Эр-Риядом по стандартам Института нефтегазовых технологических инициатив и на то, что десятки стандартов в этой сфере станут применимы на территории Саудовской Аравии.
Выставка "Иннопром. Саудовская Аравия" проходит в Эр-Рияде с 8 по 10 февраля. В ней принимают участие более 250 российских компаний.
