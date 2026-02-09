Россия и Саудовская Аравия ведут переговоры по нефтегазовым стандартам

ЭР-РИЯД, 9 фев - РИА Новости. Россия и Саудовская Аравия ведут переговоры о развитии взаимодействия с российским Институтом нефтегазовых технологических инициатив (ИНТИ) в области стандартов в нефтегазовом оборудовании, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

"Да, несомненно, мы ведем с ними переговоры относительно развития взаимодействия с нашим Институтом нефтегазовых технологических инициатив. По примеру Объединенных Арабских Эмиратов, где уже больше 50 стандартов, разработанных ИНТИ, внедрено, одобрено их властями", - сказал министр в кулуарах выставки "Иннопром. Саудовская Аравия".