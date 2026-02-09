https://ria.ru/20260209/alikhanov-2073216835.html
Россия и Саудовская Аравия ведут переговоры по нефтегазовым стандартам
Россия и Саудовская Аравия ведут переговоры о развитии взаимодействия с российским Институтом нефтегазовых технологических инициатив (ИНТИ) в области стандартов РИА Новости, 09.02.2026
ЭР-РИЯД, 9 фев - РИА Новости. Россия и Саудовская Аравия ведут переговоры о развитии взаимодействия с российским Институтом нефтегазовых технологических инициатив (ИНТИ) в области стандартов в нефтегазовом оборудовании, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"Да, несомненно, мы ведем с ними переговоры относительно развития взаимодействия с нашим Институтом нефтегазовых технологических инициатив. По примеру Объединенных Арабских Эмиратов, где уже больше 50 стандартов, разработанных ИНТИ, внедрено, одобрено их властями", - сказал министр в кулуарах выставки "Иннопром. Саудовская Аравия".
"Главная наша задача, наверное, отработать с Saudi Aramco
. Очень важно, чтобы эта главная компания на саудовском рынке тоже сертифицировала, принимала те стандарты, которые разработала ИНТИ. Мы надеемся в ближайшие месяцы, весной, провести технологические день, собственно говоря, представим свои решения нашим саудовским друзьям", - добавил он.
В июле 2025 года Алиханов
сообщал журналистам, что Минпромторг РФ
надеется на плодотворную работу с Эр-Риядом по стандартам Института нефтегазовых технологических инициатив и на то, что десятки стандартов в этой сфере станут применимы на территории Саудовской Аравии
.
Выставка "Иннопром. Саудовская Аравия" проходит в Эр-Рияде с 8 по 10 февраля. В ней принимают участие более 250 российских компаний.