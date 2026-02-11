Алиханов рассказал, чего добилась Россия в области композитных материалов

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Россия в области композитных материалов уже добилась независимости по тканям и прекурсорам, они активно применяются в машиностроительном комплексе, реабилитационной индустрии и других сферах, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.