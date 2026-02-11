Рейтинг@Mail.ru
Алиханов рассказал, чего добилась Россия в области композитных материалов - РИА Новости, 11.02.2026
12:08 11.02.2026
Алиханов рассказал, чего добилась Россия в области композитных материалов
Алиханов рассказал, чего добилась Россия в области композитных материалов
россия, тульская область, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), госдума рф
Россия, Тульская область, Антон Алиханов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Госдума РФ
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов
© Фото : Минпромторг России
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Россия в области композитных материалов уже добилась независимости по тканям и прекурсорам, они активно применяются в машиностроительном комплексе, реабилитационной индустрии и других сферах, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"В композитных материалах мы уже добились независимости по тканям и прекурсорам. Они сейчас активно применяются в авиа-, судо- и двигателестроении, реабилитационной индустрии и других сферах", - сказал министр на заседании комитета Госдумы по промышленности и торговле в преддверии отчета правительства РФ.
Он добавил, что сейчас ведется разработка смол, отвердителей, связующих, инженерных термопластов.
"Сейчас в Тульской области создается ИНТЦ "Композитная долина" - ее базе производители будут заниматься новыми разработками и запускать инвестпроекты. Параллельно снимаем ограничения в виде устаревших технических требований, на которые вынуждены ориентироваться компании. С этой целью уже утверждено около 450 стандартов", - отметил министр.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Алиханов озвучил позицию Минпромторга по скидкам на маркетплейсах
РоссияТульская областьАнтон АлихановМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Госдума РФ
 
 
