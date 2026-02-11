Алиханов рассказал, чего добилась Россия в области композитных материалов

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Россия в области композитных материалов уже добилась независимости по тканям и прекурсорам, они активно применяются в машиностроительном комплексе, реабилитационной индустрии и других сферах, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"В композитных материалах мы уже добились независимости по тканям и прекурсорам. Они сейчас активно применяются в авиа-, судо- и двигателестроении, реабилитационной индустрии и других сферах", - сказал министр на заседании комитета Госдумы по промышленности и торговле в преддверии отчета правительства РФ.
Он добавил, что сейчас ведется разработка смол, отвердителей, связующих, инженерных термопластов.
"Сейчас в Тульской области создается ИНТЦ "Композитная долина" - ее базе производители будут заниматься новыми разработками и запускать инвестпроекты. Параллельно снимаем ограничения в виде устаревших технических требований, на которые вынуждены ориентироваться компании. С этой целью уже утверждено около 450 стандартов", - отметил министр.