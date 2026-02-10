Рейтинг@Mail.ru
"Изменит расстановку сил". В США запаниковали из-за российского истребителя
11:57 10.02.2026 (обновлено: 21:53 10.02.2026)
"Изменит расстановку сил". В США запаниковали из-за российского истребителя
Поставки истребителя Су-57 в страны Ближнего Востока повлияют на баланс сил в этом регионе, пишет Military Watch Magazine.
"Изменит расстановку сил". В США запаниковали из-за российского истребителя

MWM: поставки Су-57 на Ближний Восток изменят баланс сил в регионе

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Поставки истребителя Су-57 в страны Ближнего Востока повлияют на баланс сил в этом регионе, пишет Military Watch Magazine.
«
"Крупная продажа Су-57 существенно изменила бы расстановку сил в воздухе на Ближнем Востоке, поскольку единственным оператором истребителей пятого поколения непосредственно в регионе остается Израиль, а в Африке — Алжир", — говорится в публикации.
По мнению обозревателей, российский самолет сможет обеспечить превосходство в воздухе на Ближнем Востоке, поскольку израильские F-35 еще не скоро будут готовы вести боевые действия высокой интенсивности.
Накануне глава Минпромторга России Антон Алиханов в кулуарах выставки "Иннопром. Саудовская Аравия" заявил, что страны Ближнего Востока заинтересованы в российском истребителе пятого поколения Су-57Э.
Генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщал РИА Новости, что в портфеле заказов компании уже несколько контрактов на поставку истребителей Су-57Э, идут переговоры по локализации производства.
Су-57Э — российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разработанный компанией "Сухой". Самолет предназначен для уничтожения всех типов воздушных, наземных и надводных целей. Он обладает сверхзвуковой крейсерской скоростью, внутренним вооружением, радиопоглощающим покрытием и новейшим бортовым оборудованием. Су-57Э был впервые представлен в Индии на выставке Aero India 2025 и вызвал неподдельный интерес.
