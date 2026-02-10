"Изменит расстановку сил". В США запаниковали из-за российского истребителя

«

"Крупная продажа Су-57 существенно изменила бы расстановку сил в воздухе на Ближнем Востоке, поскольку единственным оператором истребителей пятого поколения непосредственно в регионе остается Израиль, а в Африке — Алжир", — говорится в публикации.