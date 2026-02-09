Рейтинг@Mail.ru
РЭЦ рассказал о перспективах по поставкам мяса в Саудовскую Аравию - РИА Новости, 09.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:15 09.02.2026
https://ria.ru/20260209/rossija-2073238446.html
РЭЦ рассказал о перспективах по поставкам мяса в Саудовскую Аравию
РЭЦ рассказал о перспективах по поставкам мяса в Саудовскую Аравию - РИА Новости, 09.02.2026
РЭЦ рассказал о перспективах по поставкам мяса в Саудовскую Аравию
Россия обладает перспективой для наращивания поставок халяльной мясной продукции в Саудовскую Аравию, рассказала РИА Новости глава Российского экспортного... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T16:15:00+03:00
2026-02-09T16:15:00+03:00
россия
саудовская аравия
вероника никишина
антон алиханов
российский экспортный центр (рэц)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072257594_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_494b8ea87399bdcfb86968f4b6cfa0a2.jpg
https://ria.ru/20260209/alikhanov-2073215642.html
россия
саудовская аравия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072257594_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d8f9ce0aafe11bbb38e81e07cd1334a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, саудовская аравия, вероника никишина, антон алиханов, российский экспортный центр (рэц), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Россия, Саудовская Аравия, Вероника Никишина, Антон Алиханов, Российский экспортный центр (РЭЦ), Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
РЭЦ рассказал о перспективах по поставкам мяса в Саудовскую Аравию

РЭЦ рассказал о перспективах по наращиванию поставок мяса в Саудовскую Аравию

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкГовядина
Говядина - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Говядина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЭР-РИЯД, 9 фев - РИА Новости. Россия обладает перспективой для наращивания поставок халяльной мясной продукции в Саудовскую Аравию, рассказала РИА Новости глава Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина в кулуарах выставки "Иннопром. Саудовская Аравия".
"Однозначно перспектива есть, потому что мы только начинаем осваивать рынок с точки зрения потенциала, который есть и на рынке, и наших возможностей. Поэтому, с одной стороны, мы, конечно, очень рады той динамике, которая в статистике есть, но мы понимаем, что это эффект низкой базы. И, конечно, абсолютные цифры нашего присутствия здесь должны быть другие", - ответила она на вопрос о поставке халяльной мясной продукции в Саудовскую Аравию.
Никишина отметила, что мясо птицы из России уже является востребованным в Объединенных Арабских Эмиратах.
Ранее в понедельник глава Минпромторга РФ Антон Алиханов сообщил журналистам, что Россия планирует наращивать объемы экспорта халяльной продукции в Саудовскую Аравию.
Халяльная продукция - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Алиханов рассказал о росте экспорта халяльной продукции в Саудовскую Аравию
Вчера, 15:02
 
РоссияСаудовская АравияВероника НикишинаАнтон АлихановРоссийский экспортный центр (РЭЦ)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала