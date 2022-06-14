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"Единая Россия" выдвинула Алиханова на выборы калининградского губернатора - РИА Новости, 14.06.2022
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"Единая Россия" выдвинула Алиханова на выборы калининградского губернатора
"Единая Россия" выдвинула Алиханова на выборы калининградского губернатора - РИА Новости, 14.06.2022
"Единая Россия" выдвинула Алиханова на выборы калининградского губернатора
"Единая Россия" выдвинула Антона Алиханова кандидатом от партии на выборах главы Калининградской области, сообщает пресс-служба ЕР. РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T18:12
2022-06-14T21:28
политика
антон алиханов
калининградская область
единая россия
андрей турчак
калининград
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МОСКВА/КАЛИНИНГРАД, 14 июн - РИА Новости. "Единая Россия" выдвинула Антона Алиханова кандидатом от партии на выборах главы Калининградской области, сообщает пресс-служба ЕР."Действующему губернатору Антону Алиханову оказано доверие президента, и, безусловно, "Единая Россия" поддержит его кандидатуру на выборах", - сказал на конференции регионального отделения партии в Калининграде секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.Алиханов в релизе отметил, что главные оппоненты - проблемы, которые стоят перед Калининградской областью."Через все кризисы мы прошли достойно. И каждый новый встречали совершенно с другим уровнем развития. И с каждым новым преодолением становились только сильнее, выбирали новые высоты. 20 тысяч различных наказов мы получили при формировании народной программы "Единой России". Их нужно актуализировать, внедрить новые направления в нашу работу. Мы проведем встречу со всеми муниципалитетами, коллективами, молодежью, районами, предпринимателями. В сентябре нам нужна победа. Уверен, мы все с этим справимся", - приводятся слова Антона Алиханова.Голосование на выборах в Калининградской области пройдет в течение трех дней - 9, 10 и 11 сентября 2022 года.Как сообщила ранее председатель Калининградской областной избирательной комиссии Инесса Винярская, на 1 января текущего года зарегистрировано порядка 830 тысяч избирателей, которые могут принять участие в голосовании на выборах главы региона. Область стала одним из регионов страны, где будет применяться дистанционное электронное голосование. Ее потенциальными пользователями в регионе могут стать почти 670 тысяч жителей - старше 18 лет и имеющих подтвержденную учетную запись на портале госуслуг.
https://ria.ru/20220520/alikhanov-1789810634.html
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политика, антон алиханов, калининградская область, единая россия, андрей турчак, калининград
18:12 14.06.2022 (обновлено: 21:28 14.06.2022)
 
"Единая Россия" выдвинула Алиханова на выборы калининградского губернатора

"Единая Россия" выдвинула Алиханова кандидатом на выборы главы Калининградской области

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк Губернатор Калининградской области Антон Алиханов
 Губернатор Калининградской области Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Архивное фото
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МОСКВА/КАЛИНИНГРАД, 14 июн - РИА Новости. "Единая Россия" выдвинула Антона Алиханова кандидатом от партии на выборах главы Калининградской области, сообщает пресс-служба ЕР.
"Действующему губернатору Антону Алиханову оказано доверие президента, и, безусловно, "Единая Россия" поддержит его кандидатуру на выборах", - сказал на конференции регионального отделения партии в Калининграде секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.
Алиханов в релизе отметил, что главные оппоненты - проблемы, которые стоят перед Калининградской областью.
"Через все кризисы мы прошли достойно. И каждый новый встречали совершенно с другим уровнем развития. И с каждым новым преодолением становились только сильнее, выбирали новые высоты. 20 тысяч различных наказов мы получили при формировании народной программы "Единой России". Их нужно актуализировать, внедрить новые направления в нашу работу. Мы проведем встречу со всеми муниципалитетами, коллективами, молодежью, районами, предпринимателями. В сентябре нам нужна победа. Уверен, мы все с этим справимся", - приводятся слова Антона Алиханова.
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Голосование на выборах в Калининградской области пройдет в течение трех дней - 9, 10 и 11 сентября 2022 года.
Как сообщила ранее председатель Калининградской областной избирательной комиссии Инесса Винярская, на 1 января текущего года зарегистрировано порядка 830 тысяч избирателей, которые могут принять участие в голосовании на выборах главы региона. Область стала одним из регионов страны, где будет применяться дистанционное электронное голосование. Ее потенциальными пользователями в регионе могут стать почти 670 тысяч жителей - старше 18 лет и имеющих подтвержденную учетную запись на портале госуслуг.
 
ПолитикаАнтон АлихановКалининградская областьЕдиная РоссияАндрей ТурчакКалининград
 
 
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