https://ria.ru/20220614/alikhanov-1795280018.html

"Единая Россия" выдвинула Алиханова на выборы калининградского губернатора

"Единая Россия" выдвинула Алиханова на выборы калининградского губернатора - РИА Новости, 14.06.2022

"Единая Россия" выдвинула Алиханова на выборы калининградского губернатора

"Единая Россия" выдвинула Антона Алиханова кандидатом от партии на выборах главы Калининградской области, сообщает пресс-служба ЕР. РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T18:12

2022-06-14T18:12

2022-06-14T21:28

политика

антон алиханов

калининградская область

единая россия

андрей турчак

калининград

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МОСКВА/КАЛИНИНГРАД, 14 июн - РИА Новости. "Единая Россия" выдвинула Антона Алиханова кандидатом от партии на выборах главы Калининградской области, сообщает пресс-служба ЕР."Действующему губернатору Антону Алиханову оказано доверие президента, и, безусловно, "Единая Россия" поддержит его кандидатуру на выборах", - сказал на конференции регионального отделения партии в Калининграде секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.Алиханов в релизе отметил, что главные оппоненты - проблемы, которые стоят перед Калининградской областью."Через все кризисы мы прошли достойно. И каждый новый встречали совершенно с другим уровнем развития. И с каждым новым преодолением становились только сильнее, выбирали новые высоты. 20 тысяч различных наказов мы получили при формировании народной программы "Единой России". Их нужно актуализировать, внедрить новые направления в нашу работу. Мы проведем встречу со всеми муниципалитетами, коллективами, молодежью, районами, предпринимателями. В сентябре нам нужна победа. Уверен, мы все с этим справимся", - приводятся слова Антона Алиханова.Голосование на выборах в Калининградской области пройдет в течение трех дней - 9, 10 и 11 сентября 2022 года.Как сообщила ранее председатель Калининградской областной избирательной комиссии Инесса Винярская, на 1 января текущего года зарегистрировано порядка 830 тысяч избирателей, которые могут принять участие в голосовании на выборах главы региона. Область стала одним из регионов страны, где будет применяться дистанционное электронное голосование. Ее потенциальными пользователями в регионе могут стать почти 670 тысяч жителей - старше 18 лет и имеющих подтвержденную учетную запись на портале госуслуг.

https://ria.ru/20220520/alikhanov-1789810634.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, антон алиханов, калининградская область, единая россия, андрей турчак, калининград