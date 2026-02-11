Алиханов призвал закрепить ответственность маркетплейсов за оборот товаров

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Минпромторг РФ считает важным проработать закрепление ответственности маркетплейса за незаконный оборот товаров на своей площадке, заявил глава министерства Антон Алиханов.

Маркетплейсы в России уже занимаются вопросом контроля контрафакта на своих площадках, сообщил РИА Новости Алиханов в конце декабря.