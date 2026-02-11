Рейтинг@Mail.ru
Алиханов призвал закрепить ответственность маркетплейсов за оборот товаров - РИА Новости, 11.02.2026
11:24 11.02.2026 (обновлено: 13:39 11.02.2026)
https://ria.ru/20260211/marketpleysy-2073604142.html
Алиханов призвал закрепить ответственность маркетплейсов за оборот товаров
Минпромторг РФ считает важным проработать закрепление ответственности маркетплейса за незаконный оборот товаров на своей площадке, заявил глава министерства... РИА Новости, 11.02.2026
экономика
россия
антон алиханов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
госдума рф
россия
экономика, россия, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), госдума рф
Экономика, Россия, Антон Алиханов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Госдума РФ
Алиханов призвал закрепить ответственность маркетплейсов за оборот товаров

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Минпромторг РФ считает важным проработать закрепление ответственности маркетплейса за незаконный оборот товаров на своей площадке, заявил глава министерства Антон Алиханов.
"Особое внимание мы уделяем вопросам платформенной экономики и работе маркетплейсов. Здесь важно, во-первых, проработать закрепление ответственности маркетплейса за незаконный оборот товаров на собственной площадке", - сказал Алиханов на заседании комитета Госдумы по промышленности и торговле в преддверии отчета правительства РФ.
Маркетплейсы в России уже занимаются вопросом контроля контрафакта на своих площадках, сообщил РИА Новости Алиханов в конце декабря.
Маркетплейсы Wildberries, Ozon, "Яндекс Маркет" и Aliexpress за три года заблокировали 13,3 миллиона карточек, в которых не была подтверждена оригинальность товаров, сообщала в декабре Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России.
Сотрудница в отделе сбора заказов на складе логистического центра - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
ЦБ предложил решение спора между банками и маркетплейсами, пишут СМИ
