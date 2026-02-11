Рейтинг@Mail.ru
Алиханов озвучил позицию Минпромторга по скидкам на маркетплейсах - РИА Новости, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:34 11.02.2026
https://ria.ru/20260211/minpromtorg-2073605791.html
Алиханов озвучил позицию Минпромторга по скидкам на маркетплейсах
Алиханов озвучил позицию Минпромторга по скидкам на маркетплейсах - РИА Новости, 11.02.2026
Алиханов озвучил позицию Минпромторга по скидкам на маркетплейсах
Минпромторг РФ считает, что скидки на маркетплейсах от онлайн-платформ нужно сохранить, но необходимо получить и согласие на них от продавцов товара, заявил... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T11:34:00+03:00
2026-02-11T11:34:00+03:00
экономика
россия
антон алиханов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573702967_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_7c257ef295186def5a039589207c9cd6.jpg
https://ria.ru/20260211/tsb-2073569672.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573702967_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_1e6ce330dd730dc2d9c84941a1ef1b89.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), госдума рф
Экономика, Россия, Антон Алиханов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Госдума РФ
Алиханов озвучил позицию Минпромторга по скидкам на маркетплейсах

Алиханов: маркетплейсы должны получать согласие от продавцов на скидки

CC0 / / Работа за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
CC0 / /
Работа за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Минпромторг РФ считает, что скидки на маркетплейсах от онлайн-платформ нужно сохранить, но необходимо получить и согласие на них от продавцов товара, заявил глава ведомства Антон Алиханов.
"Необходимо минимизировать вмешательство цифровых платформ в ценообразование независимых продавцов. Вы знаете нашу позицию. Мы считаем, что предоставление скидки за счет маркетплейса возможно и нужно сохранить, но все-таки нужно получать прямое явное согласие владельцев товара на такого рода скидки. Это важно для сохранения разноформатности торговли", - сказал министр на заседании комитета Госдумы по промышленности и торговле в преддверии отчета правительства РФ.
Сотрудница в отделе сбора заказов на складе логистического центра - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
ЦБ предложил решение спора между банками и маркетплейсами, пишут СМИ
Вчера, 08:30
 
ЭкономикаРоссияАнтон АлихановМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Госдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала