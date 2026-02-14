Аналитики зафиксировали интерес арабского мира к поездкам в Россию

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Жители стран Персидского залива, в частности, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Катара и Кувейта, чаще всего искали информацию о туристической визе в Россию за последний год, выяснило РИА Новости в результате анализа данных поисковых запросов.