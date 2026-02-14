Рейтинг@Mail.ru
Аналитики зафиксировали интерес арабского мира к поездкам в Россию - РИА Новости, 14.02.2026
08:27 14.02.2026
Аналитики зафиксировали интерес арабского мира к поездкам в Россию
Аналитики зафиксировали интерес арабского мира к поездкам в Россию
Аналитики зафиксировали интерес арабского мира к поездкам в Россию
Жители стран Персидского залива, в частности, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Катара и Кувейта, чаще всего искали информацию о туристической визе в Россию
Аналитики зафиксировали интерес арабского мира к поездкам в Россию

РИА Новости: страны Персидского залива стали чаще искать туристическую визу в РФ

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Жители стран Персидского залива, в частности, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Катара и Кувейта, чаще всего искали информацию о туристической визе в Россию за последний год, выяснило РИА Новости в результате анализа данных поисковых запросов.
Согласно полученной информации, ОАЭ лидируют среди всех стран мира по количеству запросов "Visa to Russia". На втором месте находится Катар. Кроме того, в числе лидеров — Кипр, Кувейт, Сингапур и Оман.
При этом пик запросов о туристической визе в ОАЭ приходится на зимний период – с начала по середину декабря 2025 года, выяснило РИА Новости. Примечательно, что соглашение между Москвой и Абу-Даби об отмене визового режима вступило в силу в феврале 2019 года. Однако на территории Эмиратов, по различным данным, проживают порядка 9,5 миллиона экспатов, которые также интересуются поездками в Россию.
Кроме того, безвизовый режим между Россией и Катаром действует с 2020 года, в то время как с Оманом соответствующее соглашение вступило в силу летом 2025 года. Граждане Кувейта, Бахрейна и Саудовской Аравии могут оформить электронные визы по упрощенной системе. Причем ожидается, что соглашение об отмене виз между Россией и Саудовской Аравией вступит в силу во втором полугодии этого года, заявил в понедельник глава минпромторга РФ Антон Алиханов.
Как ранее сообщил председатель комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по международной деятельности Сергей Войтович, въездной турпоток в Россию этой зимой демонстрирует рост в пределах 5-10%, в большей степени за счет гостей из Омана, Кувейта, Саудовской Аравии и Бахрейна. По его словам, туристы из арабских стран останутся главным драйвером въездного потока в Россию в ближайшее время.
Россия, Саудовская Аравия, Оман, Антон Алиханов, Российский союз туриндустрии (РСТ)
 
 
