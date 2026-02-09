Рейтинг@Mail.ru
Алиханов рассказал о росте экспорта халяльной продукции в Саудовскую Аравию
15:02 09.02.2026
Алиханов рассказал о росте экспорта халяльной продукции в Саудовскую Аравию
2026-02-09T15:02:00+03:00
2026-02-09T15:02:00+03:00
экономика
россия
саудовская аравия
антон алиханов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
экономика, россия, саудовская аравия, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Саудовская Аравия, Антон Алиханов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкХаляльная продукция
Халяльная продукция - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Халяльная продукция. Архивное фото
ЭР-РИЯД, 9 фев - РИА Новости. Россия планирует наращивать объемы экспорта халяльной продукции в Саудовскую Аравию, рассказал журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в кулуарах выставки "Иннопром. Саудовская Аравия".
"Да, у нас есть такие планы", - ответил министра на вопрос РИА Новости о планах России нарастить экспорт халяльной продукции в Саудовскую Аравию.
Флажки России и Саудовской Аравии - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Алиханов рассказал об основе товарооборота России и Саудовской Аравии
Вчера, 13:27
"У нас, в принципе, сельхозэкспорт достаточно неплохой, но в основном, понятно, это зерновые. Но у нас есть свой ряд компаний, которые занимаются говядиной, бараниной, у которых есть сертификаты соответствующие. Поэтому мы тоже нацелены на то, чтобы продвигать этот экспорт здесь, на саудовском рынке", - рассказал Алиханов.
Он добавил, что Российский экспортный центр планируют весной текущего года провести в Саудовской Аравии большой форум "Made in Russia". Продвижение халяльной продукции станет одной из тем российского экспорта в королевство.
Выставка "Иннопром. Саудовская Аравия" проходит в Эр-Рияде с 8 по 10 февраля. В ней принимают участие более 250 российских компаний.
Покупатель осматривает автомобиль - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Российские автокомпании заинтересованы в локализации в Саудовской Аравии
Вчера, 13:07
 
Экономика Россия Саудовская Аравия Антон Алиханов Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
