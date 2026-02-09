Рейтинг@Mail.ru
Алиханов рассказал об основе товарооборота России и Саудовской Аравии - РИА Новости, 09.02.2026
13:27 09.02.2026 (обновлено: 13:55 09.02.2026)
Алиханов рассказал об основе товарооборота России и Саудовской Аравии
Алиханов рассказал об основе товарооборота России и Саудовской Аравии - РИА Новости, 09.02.2026
Алиханов рассказал об основе товарооборота России и Саудовской Аравии
Основой товарооборота между России и Саудовской Аравии являются сырье, материалы, сельское хозяйство, при этом главной задачей остается диверсификация взаимной... РИА Новости, 09.02.2026
россия
экономика
саудовская аравия
антон алиханов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
россия, экономика, саудовская аравия, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Россия, Экономика, Саудовская Аравия, Антон Алиханов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Алиханов рассказал об основе товарооборота России и Саудовской Аравии

Алиханов: основой товарооборота РФ и Саудовской Аравии являются сырье, материалы

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФлажки России и Саудовской Аравии
Флажки России и Саудовской Аравии - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Флажки России и Саудовской Аравии. Архивное фото
ЭР-РИЯД, 9 фев - РИА Новости. Основой товарооборота между России и Саудовской Аравии являются сырье, материалы, сельское хозяйство, при этом главной задачей остается диверсификация взаимной торговли, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"Пока это сырье, материалы, сельское хозяйство. Доля прямых промышленных материалов – это где-то 12-14% ежегодно. Она меняется от года к году. Конечно, наша главная задача – это диверсификация взаимной торговли, потому что сейчас, скажем так, структура не может нас оставлять такими удовлетворенными", - сказал министр в кулуарах выставки "Иннопром. Саудовская Аравия".
В рамках пленарной сессии выставки Алиханов добавил, что Россия является надежным поставщиком в Саудовскую Аравию минерального сырья, черных металлов, продукции машиностроения, сельскохозяйственных и пищевых товаров. В свою очередь РФ импортирует химическую продукцию, пластмассы, морепродукты, другие востребованные товары.
Ранее он сообщил, что товарооборот между Россией и Саудовской Аравией по итогам 2025 года, согласно ожиданиям, превысил 4 миллиарда долларов.
Выставка "Иннопром. Саудовская Аравия" проходит в Эр-Рияде с 8 по 10 февраля. В ней принимают участие более 250 российских компаний.
РоссияЭкономикаСаудовская АравияАнтон АлихановМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
