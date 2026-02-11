Рейтинг@Mail.ru
10:56 11.02.2026 (обновлено: 11:19 11.02.2026)
Алиханов рассказал о планах по передаче поездов ВСМ на сертификацию
Алиханов рассказал о планах по передаче поездов ВСМ на сертификацию
2026-02-11T10:56:00+03:00
2026-02-11T11:19:00+03:00
россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), антон алиханов
Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Антон Алиханов
Алиханов рассказал о планах по передаче поездов ВСМ на сертификацию

Два головных поезда для ВСМ планируют передать на сертификацию до 2027 года

Полноразмерный макет сверхскоростного поезда для ВСМ
Полноразмерный макет сверхскоростного поезда для ВСМ. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Минпромторг РФ сохраняет планы по передаче двух головных высокоскоростных поездов для сертификации в 2027 году, заявил глава ведомства Антон Алиханов.
"Пока мы не видим проблем, чтобы уложиться в сроки и в 2027 году передать два головных поезда для сертификации", - сообщил министр о высокоскоростных поездах в рамках комитета Госдумы по промышленности.
Он напомнил, что в сентябре прошлого года на существующих мощностях началась сварка первого кузова вагона из экструдированного алюминия. Идут испытания опытных узлов и агрегатов поезда. В разработке еще около 30 комплектующих и систем.
"Строительство новых цехов и закупка оборудования для производства подвижного состава идет по графику. В этом году введем их в эксплуатацию", - добавил Алиханов.
Строительство участка высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Глава РЖД рассказал о ходе строительства ВСМ Москва — Петербург
9 февраля, 11:37
 
РоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Антон Алиханов
 
 
