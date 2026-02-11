Алиханов рассказал о планах по передаче поездов ВСМ на сертификацию

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Минпромторг РФ сохраняет планы по передаче двух головных высокоскоростных поездов для сертификации в 2027 году, заявил глава ведомства Антон Алиханов.

Он напомнил, что в сентябре прошлого года на существующих мощностях началась сварка первого кузова вагона из экструдированного алюминия. Идут испытания опытных узлов и агрегатов поезда. В разработке еще около 30 комплектующих и систем.