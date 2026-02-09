Ближний Восток заинтересован в истребителе Су-57Э, сообщил Алиханов

ЭР-РИЯД, 9 фев - РИА Новости. Страны Ближнего Востока заинтересованы в российском истребителе пятого поколения Су-57Э, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в кулуарах выставки "Иннопром. Саудовская Аравия".
"Да, несомненно", - ответил он на вопрос об интересе стран Ближнего Востока к истребителю Су-57Э.
Он добавил, что эта машина на сегодня является одной из лучших в мире.
"Причем она испытана в боевых условиях. К ней есть большой интерес, но уже есть, собственно говоря, контракты, но раскрывать их детали я не буду", - отметил Алиханов.
Ранее генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил РИА Новости, что в портфеле заказов компании уже несколько контрактов на поставку истребителей Су-57Э, идут переговоры по локализации производства.
Су-57Э - российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разработанный компанией "Сухой". Самолет предназначен для уничтожения всех типов воздушных, наземных и надводных целей. Он обладает сверхзвуковой крейсерской скоростью, внутренним вооружением, радиопоглощающим покрытием и новейшим бортовым оборудованием. Су-57Э был впервые представлен в Индии на выставке Aero India 2025 и вызвал неподдельный интерес.