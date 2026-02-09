Рейтинг@Mail.ru
Ближний Восток заинтересован в истребителе Су-57Э, сообщил Алиханов - РИА Новости, 09.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:14 09.02.2026
https://ria.ru/20260209/istrebitel-2073179980.html
Ближний Восток заинтересован в истребителе Су-57Э, сообщил Алиханов
Ближний Восток заинтересован в истребителе Су-57Э, сообщил Алиханов - РИА Новости, 09.02.2026
Ближний Восток заинтересован в истребителе Су-57Э, сообщил Алиханов
Страны Ближнего Востока заинтересованы в российском истребителе пятого поколения Су-57Э, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в кулуарах... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T13:14:00+03:00
2026-02-09T13:14:00+03:00
в мире
ближний восток
россия
индия
антон алиханов
александр михеев
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
рособоронэкспорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063770586_0:0:3300:1857_1920x0_80_0_0_7ed4d16bfb08f0a791f34652dde641ea.jpg
https://ria.ru/20260209/istrebitel-2073109771.html
https://ria.ru/20260128/kontrakt-2070725636.html
ближний восток
россия
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063770586_291:0:3022:2048_1920x0_80_0_0_462aca85cc3d6235babb901aaa5c8fd4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ближний восток, россия, индия, антон алиханов, александр михеев, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), рособоронэкспорт, су-57э
В мире, Ближний Восток, Россия, Индия, Антон Алиханов, Александр Михеев, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Рособоронэкспорт, Су-57Э
Ближний Восток заинтересован в истребителе Су-57Э, сообщил Алиханов

Алиханов: страны Ближнего Востока заинтересованы в российском Су-57Э

© Пресс-служба ОАК | Перейти в медиабанкИстребитель Су-57 совершил первый полет с двигателем пятого поколения в Жуковском
Истребитель Су-57 совершил первый полет с двигателем пятого поколения в Жуковском - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© Пресс-служба ОАК
Перейти в медиабанк
Истребитель Су-57 совершил первый полет с двигателем пятого поколения в Жуковском. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЭР-РИЯД, 9 фев - РИА Новости. Страны Ближнего Востока заинтересованы в российском истребителе пятого поколения Су-57Э, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в кулуарах выставки "Иннопром. Саудовская Аравия".
"Да, несомненно", - ответил он на вопрос об интересе стран Ближнего Востока к истребителю Су-57Э.
Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 выполняет полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Летчик рассказал о возможностях нового технического облика Су-57
Вчера, 08:30
Он добавил, что эта машина на сегодня является одной из лучших в мире.
"Причем она испытана в боевых условиях. К ней есть большой интерес, но уже есть, собственно говоря, контракты, но раскрывать их детали я не буду", - отметил Алиханов.
Ранее генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил РИА Новости, что в портфеле заказов компании уже несколько контрактов на поставку истребителей Су-57Э, идут переговоры по локализации производства.
Су-57Э - российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разработанный компанией "Сухой". Самолет предназначен для уничтожения всех типов воздушных, наземных и надводных целей. Он обладает сверхзвуковой крейсерской скоростью, внутренним вооружением, радиопоглощающим покрытием и новейшим бортовым оборудованием. Су-57Э был впервые представлен в Индии на выставке Aero India 2025 и вызвал неподдельный интерес.
Истребитель Су-57 совершает первый полет с двигателем пятого поколения в Жуковском - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
В ОАК рассказали о подготовке контракта между Россией и Индией по Су-57
28 января, 11:47
 
В миреБлижний ВостокРоссияИндияАнтон АлихановАлександр МихеевМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)РособоронэкспортСу-57Э
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала