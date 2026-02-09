Инженер во время работы на производстве. Архивное фото

Инженер во время работы на производстве

© iStock.com / gorodenkoff Инженер во время работы на производстве

Алиханов оценил потенциал БАС и ИИ для взаимодействия с Саудовской Аравией

ЭР-РИЯД, 9 фев - РИА Новости. Беспилотные авиасистемы (БАС) и платформы с искусственным интеллектом для распознавания лиц могут стать хорошими продуктами для дальнейшего взаимодействия России и Саудовской Аравии, такое мнение выразил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов на полях выставки "Иннопром. Саудовская Аравия".

В рамках выставки технологический партнер госкорпорации " Ростех " NtechLab показал российскую ИИ-платформу для высокоточного и быстрого распознавания лиц, силуэтов, действий людей, а также транспортных средств и номерных знаков.

"Эта система вкупе с беспилотными авиасистемами, оснащенными системой распознавания лиц, тоже может стать хорошим продуктом и платформой для нашего дальнейшего взаимодействия", - сказал министр.