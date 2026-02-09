Рейтинг@Mail.ru
Алиханов оценил потенциал БАС и ИИ для взаимодействия с Саудовской Аравией - РИА Новости, 09.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:09 09.02.2026
https://ria.ru/20260209/alikhanov-2073199224.html
Алиханов оценил потенциал БАС и ИИ для взаимодействия с Саудовской Аравией
Алиханов оценил потенциал БАС и ИИ для взаимодействия с Саудовской Аравией - РИА Новости, 09.02.2026
Алиханов оценил потенциал БАС и ИИ для взаимодействия с Саудовской Аравией
Беспилотные авиасистемы (БАС) и платформы с искусственным интеллектом для распознавания лиц могут стать хорошими продуктами для дальнейшего взаимодействия... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T14:09:00+03:00
2026-02-09T14:09:00+03:00
россия
саудовская аравия
антон алиханов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
ростех
общество
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950248074_1:0:3640:2047_1920x0_80_0_0_60db2d3893d108647cb3fdab33aff592.jpg
https://ria.ru/20260209/alikhanov-2073178631.html
https://ria.ru/20260209/alikhanov-2073182605.html
россия
саудовская аравия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950248074_911:0:3640:2047_1920x0_80_0_0_da781b0b20fd9278114899f167233477.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, саудовская аравия, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), ростех, общество, технологии
Россия, Саудовская Аравия, Антон Алиханов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Ростех, Общество, Технологии
Алиханов оценил потенциал БАС и ИИ для взаимодействия с Саудовской Аравией

Алиханов: БАС и ИИ — хорошие продукты для взаимодействия РФ с Саудовской Аравией

© iStock.com / gorodenkoffИнженер во время работы на производстве
Инженер во время работы на производстве - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© iStock.com / gorodenkoff
Инженер во время работы на производстве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЭР-РИЯД, 9 фев - РИА Новости. Беспилотные авиасистемы (БАС) и платформы с искусственным интеллектом для распознавания лиц могут стать хорошими продуктами для дальнейшего взаимодействия России и Саудовской Аравии, такое мнение выразил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов на полях выставки "Иннопром. Саудовская Аравия".
В рамках выставки технологический партнер госкорпорации "Ростех" NtechLab показал российскую ИИ-платформу для высокоточного и быстрого распознавания лиц, силуэтов, действий людей, а также транспортных средств и номерных знаков.
Покупатель осматривает автомобиль - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Российские автокомпании заинтересованы в локализации в Саудовской Аравии
Вчера, 13:07
"Эта система вкупе с беспилотными авиасистемами, оснащенными системой распознавания лиц, тоже может стать хорошим продуктом и платформой для нашего дальнейшего взаимодействия", - сказал министр.
Выставка "Иннопром. Саудовская Аравия" проходит в Эр-Рияде с 8 по 10 февраля. В ней принимают участие более 250 российских компаний.
Флажки России и Саудовской Аравии - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Алиханов рассказал об основе товарооборота России и Саудовской Аравии
Вчера, 13:27
 
РоссияСаудовская АравияАнтон АлихановМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)РостехОбществоТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала