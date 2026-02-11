Рейтинг@Mail.ru
Алиханов рассказал о росте доли российских автомобилей на рынке в 2025 году
10:52 11.02.2026
Алиханов рассказал о росте доли российских автомобилей на рынке в 2025 году
Доля российских автомобилей на рынке страны в прошлом году увеличилась с 45 до 56%, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. РИА Новости, 11.02.2026
экономика
россия
антон алиханов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
экономика, россия, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Антон Алиханов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Алиханов: доля российских автомобилей на рынке в 2025 году выросла до 56%

© Фото : ОАО "АвтоВАЗ"Автомобиль Lada Vesta
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Доля российских автомобилей на рынке страны в прошлом году увеличилась с 45 до 56%, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"Из позитивных тенденций отмечу увеличение отечественной доли с 45 до 56%. Здесь сработала индексация утильсбора и изменение механизма его расчета для легкового сегмента в декабре прошлого года", - сообщил министр об итогах отрасли автопрома в 2025 году.
Алиханов добавил, что в настоящее время делается упор на увеличении предложения новых моделей, как отечественных марок, так и локализованных иностранных производителей.
Автомобиль Haval Dargo в шоуруме дилерского центра Фаворит Моторс - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Россия сократила импорт китайских автомобилей
ЭкономикаРоссияАнтон АлихановМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
