Алиханов рассказал о росте доли российских автомобилей на рынке в 2025 году

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Доля российских автомобилей на рынке страны в прошлом году увеличилась с 45 до 56%, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

"Из позитивных тенденций отмечу увеличение отечественной доли с 45 до 56%. Здесь сработала индексация утильсбора и изменение механизма его расчета для легкового сегмента в декабре прошлого года", - сообщил министр об итогах отрасли автопрома в 2025 году.