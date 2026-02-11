https://ria.ru/20260211/avto-2073597148.html
Алиханов рассказал о росте доли российских автомобилей на рынке в 2025 году
Доля российских автомобилей на рынке страны в прошлом году увеличилась с 45 до 56%, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. РИА Новости, 11.02.2026
экономика
россия
антон алиханов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
россия
