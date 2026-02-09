ГАЗ сертифицировал свои LCV в Саудовской Аравии, рассказал Алиханов

ЭР-РИЯД, 9 фев - РИА Новости. ГАЗ сертифицировал свои легкие коммерческие автомобили (LCV) на рынке Саудовской Аравии, в случае наличия спроса компания рассматривает возможность начала крупноузловой сборки, рассказал журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в кулуарах выставки "Иннопром. Саудовская Аравия".

Выставка "Иннопром. Саудовская Аравия" проходит в Эр-Рияде с 8 по 10 февраля. В ней принимают участие более 250 российских компаний.