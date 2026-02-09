Рейтинг@Mail.ru
ГАЗ сертифицировал свои LCV в Саудовской Аравии, рассказал Алиханов
13:13 09.02.2026
ГАЗ сертифицировал свои LCV в Саудовской Аравии, рассказал Алиханов
ГАЗ сертифицировал свои LCV в Саудовской Аравии, рассказал Алиханов - РИА Новости, 09.02.2026
ГАЗ сертифицировал свои LCV в Саудовской Аравии, рассказал Алиханов
ГАЗ сертифицировал свои легкие коммерческие автомобили (LCV) на рынке Саудовской Аравии, в случае наличия спроса компания рассматривает возможность начала... РИА Новости, 09.02.2026
экономика
саудовская аравия
россия
антон алиханов
группа газ
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
саудовская аравия
россия
ГАЗ сертифицировал свои LCV в Саудовской Аравии, рассказал Алиханов

Алиханов: ГАЗ сертифицировал легкие коммерческие автомобили в Саудовской Аравии

ЭР-РИЯД, 9 фев - РИА Новости. ГАЗ сертифицировал свои легкие коммерческие автомобили (LCV) на рынке Саудовской Аравии, в случае наличия спроса компания рассматривает возможность начала крупноузловой сборки, рассказал журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в кулуарах выставки "Иннопром. Саудовская Аравия".
"В частности, ГАЗ уже прошел сертификацию своих легких коммерческих автомобилей здесь, на саудовском рынке. В случае, если автомобили найдут свой спрос, то они рассматривают в том числе и вопрос по началу крупноузловой сборки для того, чтобы выходить как на саудовский рынок, так и на рынки ближайших государств", - сказал министр.
Алиханов добавил, что большой интерес к продажам на рынке Саудовской Аравии имеет "Камаз".
Выставка "Иннопром. Саудовская Аравия" проходит в Эр-Рияде с 8 по 10 февраля. В ней принимают участие более 250 российских компаний.
Российские автокомпании заинтересованы в локализации в Саудовской Аравии
Экономика Саудовская Аравия Россия Антон Алиханов Группа ГАЗ Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
