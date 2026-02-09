https://ria.ru/20260209/sertifikatsiya-2073169089.html
Глава Минпромторга назвал даты сертификации самолета Ил-114-300
Глава Минпромторга назвал даты сертификации самолета Ил-114-300
Сертификация пассажирского самолета Ил-114-300 ожидается в ближайшие месяцы, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. РИА Новости, 09.02.2026
россия
