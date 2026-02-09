Рейтинг@Mail.ru
Глава Минпромторга назвал даты сертификации самолета Ил-114-300
12:29 09.02.2026
https://ria.ru/20260209/sertifikatsiya-2073169089.html
Глава Минпромторга назвал даты сертификации самолета Ил-114-300
Глава Минпромторга назвал даты сертификации самолета Ил-114-300 - РИА Новости, 09.02.2026
Глава Минпромторга назвал даты сертификации самолета Ил-114-300
Сертификация пассажирского самолета Ил-114-300 ожидается в ближайшие месяцы, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. РИА Новости, 09.02.2026
экономика
россия
антон алиханов
виталий савельев
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
ил-114-300
россия
Глава Минпромторга назвал даты сертификации самолета Ил-114-300

Алиханов: сертификация самолета Ил-114-300 ожидается в ближайшие месяцы

ЭР-РИЯД, 9 фев - РИА Новости. Сертификация пассажирского самолета Ил-114-300 ожидается в ближайшие месяцы, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"Вы хорошо знаете, мы Ту-214 сертифицировали в прошлом году, Ил-114, наверное, будет следующей машиной в ближайшие месяцы. Как мы надеемся, Росавиация и сертификационные центры выдадут сертификат. И потом, конечно, будет следовать еще целый ряд расширений возможностей для этих самолетов, потому что не все сразу технические возможности проходят сертификацию. Это такой длительный процесс", - сказал министр в кулуарах выставки "Иннопром. Саудовская Аравия".
"Ростех" передал Минобороны партию Су-57 с новым комплексом вооружения
Алиханов отметил, что дальше в очереди на сертификацию пассажирский импортозамещенный самолет Superjet. Сертификация МС-21 такое ожидается до конца 2026 года.
Ранее вице-премьер РФ Виталий Савельев сообщал, что первые контракты с авиакомпаниями по поставке региональных пассажирских самолетов Ил-114-300 ожидаются к концу февраля текущего года - 23 февраля.
Воздушное судно Ил-114-300 - это модернизированная версия турбовинтового самолета Ил-114. Оно должно заменить на внутренних авиалиниях устаревшие Ан-24, а также самолеты иностранного производства аналогичного класса ATR72 (Франция) и Bombardier Dash 8 (Канада).
"Ростех" представил модели российских вертолетов на выставке в Эр-Рияде
