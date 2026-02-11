https://ria.ru/20260211/elektromobil-2073598597.html
Алиханов рассказал о росте производства электромобилей и гибридов
Алиханов рассказал о росте производства электромобилей и гибридов - РИА Новости, 11.02.2026
Алиханов рассказал о росте производства электромобилей и гибридов
Производство электромобилей и гибридов в России в 2025 году выросло в три раза, до 15 тысяч штук, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. РИА Новости, 11.02.2026
