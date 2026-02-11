Рейтинг@Mail.ru
Алиханов рассказал о росте производства электромобилей и гибридов - РИА Новости, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:59 11.02.2026 (обновлено: 11:15 11.02.2026)
https://ria.ru/20260211/elektromobil-2073598597.html
Алиханов рассказал о росте производства электромобилей и гибридов
Алиханов рассказал о росте производства электромобилей и гибридов - РИА Новости, 11.02.2026
Алиханов рассказал о росте производства электромобилей и гибридов
Производство электромобилей и гибридов в России в 2025 году выросло в три раза, до 15 тысяч штук, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T10:59:00+03:00
2026-02-11T11:15:00+03:00
россия
антон алиханов
авто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001882303_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7efce64e58f9e1807d7c9346f2e9b6d8.jpg
https://ria.ru/20260211/avto-2073597148.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001882303_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_38046dec8526c537bc44fd419db17649.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, антон алиханов, авто
Россия, Антон Алиханов, Авто
Алиханов рассказал о росте производства электромобилей и гибридов

Алиханов: производство электромобилей и гибридов за 2025 год выросло в три раза

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЭлекромобиль
Элекромобиль - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Элекромобиль. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Производство электромобилей и гибридов в России в 2025 году выросло в три раза, до 15 тысяч штук, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"Отмечу, что за прошлый год у нас произведено 15 тысяч электромобилей и гибридов – в 3 раза больше чем в предыдущем", - сказал министр на заседании комитета Госдумы по промышленности и торговле в преддверии отчета Правительства РФ.
Автомобиль Lada Vesta - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Алиханов рассказал о росте доли российских автомобилей на рынке в 2025 году
Вчера, 10:52
 
РоссияАнтон АлихановАвто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала