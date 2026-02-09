https://ria.ru/20260209/araviya-2073169569.html
Безвиз для россиян в Саудовскую Аравию заработает в середине 2026 года
Безвиз для россиян в Саудовскую Аравию заработает в середине 2026 года - РИА Новости, 09.02.2026
Безвиз для россиян в Саудовскую Аравию заработает в середине 2026 года
Соглашение об отмене виз между Россией и Саудовской Аравией, как ожидается, вступит в силу в середине - во второй половине 2026 года, такое мнение высказал... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T12:36:00+03:00
2026-02-09T12:36:00+03:00
2026-02-09T12:36:00+03:00
россия
саудовская аравия
антон алиханов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058890930_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9d50e2800d3c90d1fcf5a81038cdecf4.jpg
https://ria.ru/20260208/poezd-2073021266.html
россия
саудовская аравия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058890930_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_76de3074c713f27aa7932b11e94389b5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, саудовская аравия, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Россия, Саудовская Аравия, Антон Алиханов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Безвиз для россиян в Саудовскую Аравию заработает в середине 2026 года
Алиханов: безвиз для россиян в Саудовскую Аравию заработает в середине 2026 года