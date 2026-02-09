Безвиз для россиян в Саудовскую Аравию заработает в середине 2026 года

ЭР-РИЯД, 9 фев - РИА Новости. Соглашение об отмене виз между Россией и Саудовской Аравией, как ожидается, вступит в силу в середине - во второй половине 2026 года, такое мнение высказал журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в кулуарах выставки "Иннопром. Саудовская Аравия".

Россия и Саудовская Аравия подписали межправительственное соглашение о взаимной отмене виз в начале декабря 2025 года. Безвизовый режим для граждан России и подданных Саудовской Аравии при посещении обеих стран вступит в силу после завершения необходимых процедур, на это может уйти несколько месяцев, сообщали тогда РИА Новости в посольстве РФ в Эр-Рияде.