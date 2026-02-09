Минпромторг подготовил полный перечень авто для использования в такси

ЭР-РИЯД, 9 фев - РИА Новости. Полный перечень локализованных автомобилей для такси в России уже подготовлен, он ожидается в ближайшие недели, сказал журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в кулуарах выставки "Иннопром. Саудовская Аравия".

Минпромторг РФ в октябре 2025 года опубликовал первичный перечень автомобилей, соответствующих требованиям закона о локализации такси, с более 20 моделями шести российских брендов. При этом итоговый перечень авто для закупок в таксопарки появится ближе к 1 марта 2026 года и будет дополняться по мере локализации некоторых моделей.