Минпромторг подготовил полный перечень авто для использования в такси - РИА Новости, 09.02.2026
14:18 09.02.2026
Минпромторг подготовил полный перечень авто для использования в такси
Минпромторг подготовил полный перечень авто для использования в такси
2026
россия, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика, авто
Россия, Антон Алиханов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Экономика, Авто
Минпромторг подготовил полный перечень авто для использования в такси

Минпромторг подготовил полный перечень локализованных авто для такси готов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобили такси на Тверской улице в Москве
Автомобили такси на Тверской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобили такси на Тверской улице в Москве. Архивное фото
ЭР-РИЯД, 9 фев - РИА Новости. Полный перечень локализованных автомобилей для такси в России уже подготовлен, он ожидается в ближайшие недели, сказал журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в кулуарах выставки "Иннопром. Саудовская Аравия".
"Скоро. Он уже подготовлен, мы согласовали подход с Денисом Валентиновичем (Мантуров, первый вице-премьер - ред.). Я думаю, что вопрос ближайших недель", — ответил Алиханов на вопрос о том, когда появится полный перечень локализованных автомобилей для такси.
В октябре 2026 года замглавы Минпромторга РФ Альберт Каримов сообщал, что ведомство прорабатывает расширение списка автомобилей, соответствующих требованиям закона о локализации такси.
Минпромторг РФ в октябре 2025 года опубликовал первичный перечень автомобилей, соответствующих требованиям закона о локализации такси, с более 20 моделями шести российских брендов. При этом итоговый перечень авто для закупок в таксопарки появится ближе к 1 марта 2026 года и будет дополняться по мере локализации некоторых моделей.
Автомобили такси - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
В России средняя цена на такси впервые превысила 50 рублей за километр
20 января, 02:08
 
Россия, Антон Алиханов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Экономика, Авто
 
 
