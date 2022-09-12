https://ria.ru/20220912/alikhanov-1816080086.html

Алиханов победил на выборах главы Калининградской области

Алиханов победил на выборах главы Калининградской области - РИА Новости, 12.09.2022

Алиханов победил на выборах главы Калининградской области

Действующий глава Калининградской области Антон Алиханов побеждает на выборах губернатора Калининградской области с 80,21% после подсчета 100% протоколов,... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T03:59

2022-09-12T03:59

2022-09-12T04:16

политика

калининградская область

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КАЛИНИНГРАД, 12 сен – РИА Новости. Действующий глава Калининградской области Антон Алиханов побеждает на выборах губернатора Калининградской области с 80,21% после подсчета 100% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.Согласно данным ЦИК, на выборах губернатора Калининградской области обработано 100% протоколов.Действующий глава Калининградской области Антон Алиханов (от "Единой России") набирает 80,21% , Евгений Мишин (ЛДПР) - 6,40%, Максим Буланов (КПРФ) - 4,88%, Юрий Шитиков ("Справедливая Россия - За правду") - 3,74%, Владимир Вуколов (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость) -1,46 %, Владимир Султанов ("Коммунисты России") - 1,32 %.Голосование проводилось с 9 по 11 сентября.Явка на прошлых губернаторских выборах в регионе в 2017 году составила 39,35%. За Антона Алиханова, выдвинутого региональным отделением "Единой России", отдали свои голоса 81,06% избирателей.

https://ria.ru/20220912/pamfilova-1816070391.html

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Максим Горбачев

политика, калининградская область, единый день голосования — 2022