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Алиханов победил на выборах главы Калининградской области - РИА Новости, 12.09.2022
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Алиханов победил на выборах главы Калининградской области
Алиханов победил на выборах главы Калининградской области - РИА Новости, 12.09.2022
Алиханов победил на выборах главы Калининградской области
Действующий глава Калининградской области Антон Алиханов побеждает на выборах губернатора Калининградской области с 80,21% после подсчета 100% протоколов,... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T03:59
2022-09-12T04:16
политика
калининградская область
единый день голосования — 2022
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КАЛИНИНГРАД, 12 сен – РИА Новости. Действующий глава Калининградской области Антон Алиханов побеждает на выборах губернатора Калининградской области с 80,21% после подсчета 100% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.Согласно данным ЦИК, на выборах губернатора Калининградской области обработано 100% протоколов.Действующий глава Калининградской области Антон Алиханов (от "Единой России") набирает 80,21% , Евгений Мишин (ЛДПР) - 6,40%, Максим Буланов (КПРФ) - 4,88%, Юрий Шитиков ("Справедливая Россия - За правду") - 3,74%, Владимир Вуколов (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость) -1,46 %, Владимир Султанов ("Коммунисты России") - 1,32 %.Голосование проводилось с 9 по 11 сентября.Явка на прошлых губернаторских выборах в регионе в 2017 году составила 39,35%. За Антона Алиханова, выдвинутого региональным отделением "Единой России", отдали свои голоса 81,06% избирателей.
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политика, калининградская область, единый день голосования — 2022
Политика, Калининградская область, Единый день голосования — 2022
03:59 12.09.2022 (обновлено: 04:16 12.09.2022)
 
Алиханов победил на выборах главы Калининградской области

Алиханов победил на выборах главы Калининградской области с 80,21 процента голосов

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкАнтон Алиханов
Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Антон Алиханов. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 12 сен – РИА Новости. Действующий глава Калининградской области Антон Алиханов побеждает на выборах губернатора Калининградской области с 80,21% после подсчета 100% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.
Согласно данным ЦИК, на выборах губернатора Калининградской области обработано 100% протоколов.
Действующий глава Калининградской области Антон Алиханов (от "Единой России") набирает 80,21% , Евгений Мишин (ЛДПР) - 6,40%, Максим Буланов (КПРФ) - 4,88%, Юрий Шитиков ("Справедливая Россия - За правду") - 3,74%, Владимир Вуколов (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость) -1,46 %, Владимир Султанов ("Коммунисты России") - 1,32 %.
Голосование проводилось с 9 по 11 сентября.
Явка на прошлых губернаторских выборах в регионе в 2017 году составила 39,35%. За Антона Алиханова, выдвинутого региональным отделением "Единой России", отдали свои голоса 81,06% избирателей.
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова в информационном центре ЦИК РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
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Памфилова заявила, что требования к избирательной системе будут возрастать
 
ПолитикаКалининградская областьЕдиный день голосования — 2022
 
 
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