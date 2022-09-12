https://ria.ru/20220912/alikhanov-1816080086.html
Алиханов победил на выборах главы Калининградской области
Алиханов победил на выборах главы Калининградской области - РИА Новости, 12.09.2022
Алиханов победил на выборах главы Калининградской области
Действующий глава Калининградской области Антон Алиханов побеждает на выборах губернатора Калининградской области с 80,21% после подсчета 100% протоколов,... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T03:59
2022-09-12T03:59
2022-09-12T04:16
политика
калининградская область
единый день голосования — 2022
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КАЛИНИНГРАД, 12 сен – РИА Новости. Действующий глава Калининградской области Антон Алиханов побеждает на выборах губернатора Калининградской области с 80,21% после подсчета 100% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.Согласно данным ЦИК, на выборах губернатора Калининградской области обработано 100% протоколов.Действующий глава Калининградской области Антон Алиханов (от "Единой России") набирает 80,21% , Евгений Мишин (ЛДПР) - 6,40%, Максим Буланов (КПРФ) - 4,88%, Юрий Шитиков ("Справедливая Россия - За правду") - 3,74%, Владимир Вуколов (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость) -1,46 %, Владимир Султанов ("Коммунисты России") - 1,32 %.Голосование проводилось с 9 по 11 сентября.Явка на прошлых губернаторских выборах в регионе в 2017 году составила 39,35%. За Антона Алиханова, выдвинутого региональным отделением "Единой России", отдали свои голоса 81,06% избирателей.
https://ria.ru/20220912/pamfilova-1816070391.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, калининградская область, единый день голосования — 2022
Политика, Калининградская область, Единый день голосования — 2022
03:59 12.09.2022 (обновлено: 04:16 12.09.2022)
Алиханов победил на выборах главы Калининградской области
Алиханов победил на выборах главы Калининградской области с 80,21 процента голосов