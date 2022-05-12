Случаи осквернения и сноса советских памятников в 2022 году
© Sputnik / Перейти в фотобанкМемориальный комплекс "Памятник воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков" в Риге
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12 мая депутаты сейма Латвии в срочном порядке одобрили законопроект, прекращающий действие статьи латвийско-российского договора о сохранности мемориальных сооружений от 1994 года, что позволит создать правовое основание для демонтажа памятника воинам-освободителям в парке Риги.
11 мая вандалы обрызгали краской памятник на кладбище советских воинов в городе Скуодасе на северо-западе Литвы.
9 мая вандалы осквернили мемориальное кладбище советских солдат на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве (Польша). На изображающие красноармейцев скульптуры, составляющие часть мемориального комплекса, они белой краской нанесли надписи Go home, а также надписи нецензурного содержания.
9 мая вандалы использовали беспилотник, чтобы облить желтой и синей краской памятник советской армии в Софии (Болгария). Запуск дрона с краской произошел около пяти утра.
Памятник Советской армии в Софии
8 мая неизвестные осквернили памятники советским воинам в литовских городах Шяуляе и Лаздийяе. В Шяуляе рядом с воинским памятником, находящимся вблизи городского самоуправления, на деревьях развесили семь вывесок-инсталляций, на которых демонстрировались нацистские и коммунистические символы, а в Лаздийяе памятник на кладбище советских воинов облили красной краской.
7 мая злоумышленники осквернили памятник советским воинам в парке Раади города Тарту (Эстония). Полицейские обнаружили, что на мемориале павшим во Второй мировой войне нарисованы свастика и нецензурная надпись на английском языке.
На следующей день осквернивший памятник мужчина добровольно сдался властям.
5 мая советский танк, который был установлен в качестве памятника на площади Победы в украинском городе Житомир, демонтировали. Его собрались переустановить рядом с монументом Вечной славы.
4 мая памятник на кладбище советских военных, участвовавших во Второй мировой войне, подвергся осквернению в литовской Клайпеде. На нем были сбиты все углы у мемориальной звезды.
2 мая злоумышленники в городе Неринга на Куршской косе в Литве облили краской памятный знак на месте гибели семи Героев Советского Союза – советских воинов 113-го стрелкового полка 32-й стрелковой Верхнеднепровской Краснознаменной ордена Суворова дивизии.
25 апреля памятник и памятная табличка погибшим советским солдатам были облиты синей и желтой краской в деревне Жалейи Вилкавишского района Литвы.
23 апреля в литовском городе Паланге был облит краской памятник советским воинам.
21 апреля неизвестные осквернили монумент на советском военном кладбище в немецком Потсдаме. Они облили краской основание обелиска, на котором установлены бронзовые фигуры советских солдат.
20 апреля три памятника советским солдатам снесли в Польше – один в Седльце (Великопольское воеводство), другой в Мендзыблоци (Великопольское воеводство) и третий в Гончарско (Нижнесилезское воеводство).
18 апреля в Таллине (Эстония) неизвестные осквернили установленный на военном кладбище памятник воину-освободителю, известный как "Бронзовый солдат", срезав с него орден Красной Звезды.
Монумент Воину-освободителю "Бронзовый солдат"
18 апреля в Таурагском районе Литвы осквернили мемориал советским воинам, нарисовав на нем украинский флаг. Инцидент произошел на кладбище в городке Скаудвиле.
11 апреля в Кайшядорском районе Литвы вандалы облили краской скульптуру советского солдата на военном кладбище в местечке Жасляй.
11 апреля в городе Отепе (Эстония) неизвестные раскрасили памятник советским воинам в цвета украинского флага. Кроме того, они оставили на монументе надпись синей краской в виде буквы Y.
10 апреля стало известно о расследовании актов вандализма в отношении памятников советским солдатам в городе Шета Кедайнского района и Куркляй Аникщяйского района (Литва). Памятники были залиты красной, желтой и синей красками.
7 апреля в Берлине (Германия) неизвестные осквернили мемориал советским воинам-освободителям в Трептов-парке, облив его красной краской и исписав антироссийскими лозунгами. 18 апреля вандалы вновь осквернили мемориал в Трептов-парке. По информации СМИ, на входном портале были нанесены буквы Z и различные надписи.
© РИА Новости / В. Козлов / Перейти в фотобанкПамятник советскому воину-освободителю в Трептов-парке в Берлине
Памятник советскому воину-освободителю в Трептов-парке в Берлине
7 апреля в парке Раху города Тапа (Эстония) вандалы нанесли краску белого цвета на памятник, установленный на братской могиле воинского захоронения и увековечивающий память о советских солдатах.
7 апреля стало известно, что в парке "Святой Георгий" в городе Добрич (Болгария) вандалы облили красной краской памятник советскому солдату на территории военного мемориального комплекса и нанесли антироссийские оскорбительные надписи.
7 апреля в городе Мариямполе (Литва) был облит краской зеленого цвета и темной жидкостью памятник советским солдатам Второй мировой войны. Инцидент произошел в на улице Витауто, где расположено военное кладбище.
3 апреля в городе Гданьск (Польша) неустановленные лица обмотали черной пленкой памятник советским и польским танкистам, освобождавшим Польшу от нацистов.
В ночь на 30 марта в Берлине (Германия) советские танки, входящие в архитектурный ансамбль мемориала в берлинском районе Тиргартен, были накрыты чехлами в цветах украинского флага. Сам памятник не поврежден.
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкМемориал павшим советским воинам в парке Большой Тиргартен в Берлине
Мемориал павшим советским воинам в парке Большой Тиргартен в Берлине
29 марта в Берлине (Германия) постамент монумента "Воин-освободитель" в Трептов-парке был испачкан краской синего и желтого цветов.
23 марта в населенном пункте Хжовице на юго-западе Польши был демонтирован памятник солдатам Красной армии. В присутствии директора Института национальной памяти Польши Кароля Навроцкого, других чиновников и представителей местных властей с памятника демонтировали пятиконечную звезду с серпом и молотом, после чего начали его разрушение. Данное событие транслировал в прямом эфире польский провластный телеканал TVP.
19 марта в Афинах (Греция) осквернили памятник советским воинам, павшим за свободу и независимость Греции. Неизвестные желтой краской написали на памятнике "Азов" (нацистский батальон) и нарисовали символ батальона.
Оскверненный вандалами памятник советским воинам в Афинах, Греция
В ночь на 9 марта в городе Свиднике, расположенном в восточной части Словакии, вандалы осквернили монумент, установленный в память о воинах советской армии. Злоумышленники облили плиты синей и желтой краской, а фигуру советского солдата-освободителя испачкали в красный цвет.
6 марта в польском Дзядлово вандалы закрасили табличку на памятнике советским воинам серой краской. Три дня спустя, 9 марта, злоумышленники нарисовали на памятнике свастику.
3 марта в Юрбаркском и Кайшядорском районах Литвы были осквернены памятники советским солдатам. На мемориальном памятнике в деревне Пашалтуонис Юрбаркского района была обнаружена надпись и свастика. В Кайшядорском районе, в городке Жасляй, мемориальный памятник и забор были залиты краской.
2 марта в Молдавии вандалы раскрасили в цвета украинского флага мемориальный комплекс "Виктория", расположенный у села Леушены Хынчештского района. Ответственность за осквернение мемориала взял себя экс-министр обороны страны Анатол Шалару.
25 февраля неизвестные облили памятник Освободителям Риги краской в цветах флага Украины, а также оставили надпись "Слава Украине".
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников